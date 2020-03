Kupiłeś nowy gadżet Huawei, a masz smartfon innego producenta? Możesz mieć (chwilowe) trudności

Huawei, pod marką własną i Honor, produkuje nie tylko smartfony, ale też urządzenia towarzyszące, na przykład smart zegarki i smart opaski. Te mają możliwość współpracy z urządzeniami wyprodukowanymi przez innych producentów, pod warunkiem zainstalowania ze Sklepu Play najnowszej wersji Mobilnych Usług Huawei. I tutaj zaczynają się schody.

Najnowszy Android to nie zawsze zaleta?

Problem, o którym mowa, dotyczy wyłącznie urządzeń pracujących pod kontrolą Androida 10, dla których w Google Play dostępna jest najnowsza wersja aplikacji Zdrowie od Huawei, dedykowana konkretnie tej wersji systemu. Ta do poprawnego funkcjonowania, w tym łączenia się z kompatybilnymi akcesoriami, wymaga zainstalowanych Mobilnych Usług w Huawei w wersji co najmniej 4.0. Tyle że tej wersji w Google Play jeszcze nie znajdziemy. Obecnie dostępna wersja pochodzi z grudnia 2019 roku i oznaczona jest numerem 3.0.3.300. Po jej instalacji aplikacja Zdrowie zwraca następujący komunikat:

Co teraz począć?

Istnieją dwa rozwiązania opisanego problemu, jednak tylko jedno z nich jest w pełni bezpieczne. Niestety wiąże się ono z odłożeniem nowego nabytku na jakiś czas do szafy i cierpliwym czekaniem, aż Huawei udostępni w Google Play mobilne usługi w wersji co najmniej 4.0.0. Wiadomo jednak, że nikt nie ma ochoty czekać w sytuacji, gdy nowa opaska czy zegarek już zdobią nadgarstek. Pozostaje więc instalacja Mobilnych Usług Huawei w odpowiedniej wersji poprzez pobranie pliku .apk z jednej ze stron internetowych z aplikacjami. By tego dokonać, po ściągnięciu aplikacji na telefon, należy wyrazić zgodę na instalację aplikacji z nieznanych źródeł. Może to wywoływać obawy o bezpieczeństwo danych, dlatego tutaj decyzja każdorazowo należy do samego użytkownika.

Jako, że dziesiąta wersja Androida wciąż nie cieszy się szerszą popularnością, problem dotyczy relatywnie niewielkiej grupy użytkowników, niemniej nie ulega wątpliwości, że zaistniała sytuacja nie powinna mieć miejsca. Osoby odpowiedzialne za aktualizację po stronie Huawei powinny dopilnować, by w momencie publikacji w Google Play najnowszej wersji aplikacji Zdrowie, znalazły się tam również Mobilne Usługi Huawei.

Wierzę, że Chińczycy szybko uporają się z zaistniałą sytuacją, wszak rozczarowanie klienta tuż po dokonaniu zakupu może go skutecznie zniechęcić do nabycia kolejnych produktów danego producenta.

Źródło: własne