Świetna nowość w Chrome: panel sterowania muzyką w otwartych kartach w tle

Ja, podobnie jak 70% Czytelników Tabletowo, korzystam z przeglądarki Chrome. Doceniam autouzupełnianie haseł, synchronizację danych pomiędzy urządzeniami i różne poboczne funkcje przez nią oferowane. Okazuje się, że ktoś w zespole odpowiedzialnym za rozwój Chrome czyta mi w myślach. Oto bowiem w nowej wersji pojawiły się przyciski do zarządzania odtwarzaną w tle muzyką. Już tłumaczę o co chodzi.

Dotychczas, odtwarzając muzykę w jednej z kart w Chrome, można było jedynie poznać po ikonie głośnika, w której z kart “coś gra”. Tymczasem w najnowszej wersji przeglądarki Chrome pojawił się panel sterowania muzyką odtwarzaną w otwartych w tle kartach. Nawet nie wiecie, jak mi tego brakowało.

Oznacza to, że np. przeglądając Tabletowo, mając w jednej z kart otwarty YouTube czy wersję przeglądarkową Spotify, bez potrzeby przechodzenia do nich, będziecie mogli zmienić piosenkę (na następną lub poprzednią) lub zatrzymać jej odtwarzanie. Zwłaszcza ta ostatnia opcja bardzo mi się podoba – zapewne nie tylko mi wielokrotnie zdarzało się w pośpiechu wyłączać głośniki lub wyciszać muzykę całego komputera, by szybko odebrać połączenie telefoniczne.

Panel sterowania odtwarzanymi treściami multimedialnymi jest już dostępny dla użytkowników Chrome w wersji 79 (u mnie działa na 79.0.3945.88), ale wymaga od nas podjęcia pewnej akcji – a przynajmniej ja musiałam wykonać następne kroki.

Przechodzimy do chrome://flags/#global-media-controls, zmieniamy funkcję na włączoną, restartujemy przeglądarkę (zrobi się to automatycznie po wyrażeniu przez nas zgody) i gotowe!

Od tej chwili po prawej stronie pasku adresu, wśród pozostałych rozszerzeń, z których korzystacie, pojawi się ikona nutki, odpowiadająca za sterowanie multimediami. Kliknięcie na nią skutkuje pojawieniem się niewielkiego okienka z informacjami na temat odtwarzanego materiału – autora i tytułu, jak również przyciski sterowania, o których już wspomniałam (pauza / play, zmiana utworu na następny lub poprzedni).

Nie wiem jak Wam, ale mi ta nowość bardzo przypadła do gustu.

źródło: Engadget / AndroidPolice / Chromium