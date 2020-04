To nie może być prawda: CD-Action i PC Format mogą zostać zlikwidowane

Informacja, która pojawiła się dosłownie przed kilkoma chwilami, zszokowała wielu. Ja, prawdę powiedziawszy, pisząc te słowa w dalszym ciągu nie dowierzam, jednak jako że pochodzi z pewnego źródła, trzeba powiedzieć to głośno: CD-Action wisi nad przepaścią.

Pierwsze takie wydanie

O tym, że z czasopismem, na którym wychowało się całe pokolenie polskich miłośników gier komputerowych (w tym ja i wielu kolegów z redakcji), jest krucho, było wiadome już od jakiegoś czasu. Tym, co wzbudziło u czytelników szczególne zaniepokojenie, było wydanie 05/2020, w którym po raz pierwszy nie umieszczono żadnej darmowej gry, zdrapki z kodami czy dodatków. Zgodnie z oficjalną informacją, taką wyjątkową w historii magazynu formę podyktowały obecne warunki na rynku wydawniczym.

Łatwo się domyślić, że chodzi o spadek sprzedaży wywołany pandemią. O ile jednak w momencie premiery ostatniego wydania mogliśmy być dobrej myśli, że to tylko chwilowe problemy, tak teraz będzie o nie bardzo ciężko. Mateusz Witczak, były pracownik redakcji CD-Action, który przez wiele lat szefował tamtejszemu działowi publicystyki, przekazał druzgocącą wiadomość: pracownicy połączonych redakcji CD-Action i PC Format otrzymali wypowiedzenia.

CD-Action i PC Format – co dalej?

W obliczu gwałtownego załamania sprzedaży swoich tytułów prasowych, Wydawnictwo Bauer podjęło decyzję o zamknięciu około 20 wydawanych tytułów prasowych, w tym Kawaii czy wydań specjalnych Świata Wiedzy. Otrzymane przez redakcję wypowiedzenia niechybnie świadczą o tym, że wraz upływem ich terminu z rynku znikną CD-Action oraz PC Format.

Wydawnictwo postanowiło pozostawić iskierkę nadziei w sercach pracowników, informując o tym, że aktywnie poszukuje dla redakcji nowego inwestora, który w najbliższym czasie może podjąć próby kontaktu z nimi. Zachęca również do wytężonej pracy, by kolejne wydania magazynów ujrzały światło dzienne. Niestety, informacje te nie mają konkretnego potwierdzenia, przez co pojawiły się przypuszczenia, że zostały podane do wiadomości wyłącznie po to, by utrzymać morale w i tak już mocno osłabionym zespole redakcyjnym (w ostatnim czasie opuścili go m.in. wspomniany wyżej Mateusz Witczak, redaktor naczelny Dawid spikain Bojarski czy Aleksander Allor Olszewski).

Ja dalej nie wierzę

CD-Action było integralną częścią mojego dzieciństwa i okresu dorastania, zwłaszcza w czasach sprzed popularyzacji dostępu do internetu. Magazyn, niemal przez cały czas, wyróżniał się niesłychanie wysokim poziomem publikowanych treści. Właściwie w żadnym wydaniu nie brakowało materiałów, z których część zachwycała profesjonalizmem, część prowokowała do polemiki, a część potrafiła rozśmieszyć do łez. Wrażenie robiła również darmowa zawartość, pozwalająca odkryć niezwykle ciekawe produkcje, a czasem zdobyć coś absolutnie hitowego, nie wydając więcej niż za miesięczne wydanie ulubionego czasopisma.

Czy redakcja, która przetrwała powódź tysiąclecia we Wrocławiu w 1997 roku, nie przetrwa redukcji kosztów organizowanej przez wydawnictwo w obliczu skutków pandemii? Niestety, choć pisząc te słowa mocno ściska mnie za gardło, a do oczu napływają łzy, wygląda na to, że tak.

