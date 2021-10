Masz smartfon Samsunga? Możesz zyskać miesiąc darmowego CANAL+ Online

Przyjemnie jest dostawać coś praktycznie za darmo. Samsung chyba to rozumie, dlatego umożliwił osobom korzystającym z urządzeń południowokoreańskiej produkcji, zyskanie miesiąca bezpłatnego korzystania z CANAL+ Online.

Reklama

Telewizja CANAL+ Online dla chętnych

Ponieważ w Polsce spora część osób korzystających ze smartfonów nosi w kieszeni urządzenie Samsunga, powinniśmy zainteresować się promocją, która jest do nich skierowana. Na telefonie możemy odnaleźć aplikację Samsung Members i ją uruchomić. Jeśli nie jesteśmy jeszcze członkami „klubu Samsunga”, warto się teraz zarejestrować. Czeka nas trochę zabawy i przyjemny prezent na koniec!

Samsung zaprasza nas do zagrania w niewielką grę pamięciową. Skrót do niej znajdziemy na głównej stronie apki Samsung Members. Jesteśmy zachęcani do wytężenia uwagi, bo nie będziemy mieli szansy powtórzyć próby.

Reklama

Po kliknięciu w przycisk „Weź udział”, zostaniemy przeniesieni na specjalną podstronę. Nie musimy się obawiać – wciąż wszystko jest bezpieczne, a my nie udostępnimy w ten sposób żadnych dodatkowych danych.

Gra polega na dobraniu w pary dwunastu kartoników z rysunkami. Mamy na to niespełna minutę. Jeśli nam się to uda, strona poinformuje nas, że na nasz adres e-mail, który podaliśmy przy rejestracji w Samsung Members, zostały wysłane dodatkowe wiadomości dotyczące nagrody. Jest nią miesięczny bezpłatny dostęp do platformy CANAL+ Online.

Po sprawdzeniu naszej skrytki mailowej, okaże się, że otrzymaliśmy kod do wykorzystania podczas logowania się do CANAL+ Online. Aktywujemy go na tej stronie. Otworzy nam on drogę do nieodpłatnego skorzystania z usługi. Więcej informacji o promocji znajdziemy w Regulaminie.

Czeka nas więc miesiąc dostępu do oryginalnych produkcji CANAL+, w tym do nowego The Office PL czy też transmisji rozgrywek ligowych w piłkę nożną. Czas zrealizować kod!