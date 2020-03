British Airways testuje autonomiczny wózek inwalidzki

Na terenie zarządzanego przez siebie siódmego terminala lotniska JFK w Nowym Jorku, British Airways testuje autonomiczne wózki inwalidzkie, których zadaniem jest spore ułatwienie poruszania się po terenie terminala osobom niepełnosprawnym.

Poruszanie się po terminalu lotniska może sprawić problemy nawet w pełni sprawnym osobom, głównie ze względu na jego spore rozmiary i (w niektórych przypadkach) zawiły układ ciągów komunikacyjnych. Dla zmagających się z utrudnieniami w poruszaniu, dotarcie do właściwej bramki na czas to niejednokrotnie duże wyzwanie, zniechęcające do podróżowania.

Do pomocy takim pasażerom linia lotnicza British Airways chce wykorzystać pojazdy autonomiczne – wózki inwalidzkie zdolne do samodzielnego poruszania się po terenie lotniska, które dostarczą pasażera do każdego ważnego punktu terminala.

Wózki, z których będą mogli korzystać pasażerowie brytyjskich linii, zostały wyposażone w precyzyjne mapy rozkładu terminala oraz system czujników pomagający im przemieszczać się z omijaniem przeszkód, w tym innych pasażerów poruszających się po terenie lotniska.

W momencie rozpoczęcia korzystania z autonomicznego wózka można wybrać jedno z miejsc, w które chcemy się udać. Może to być zarówno jedna z bramek służących do odprawy i wejścia na pokład samolotu, jak i zlokalizowany na terenie lotniska sklep czy restauracja.

Z nowego ułatwienia pasażer może korzystać od momentu przybycia na lotnisko do samego boardingu, gdzie opiekę nad nim przejmie personel samolotu. Po zakończonej odprawie wózek samoczynnie powróci do stacji ładowania, gdzie poczeka na następnego pasażera.

Problem poruszania się po lotnisku znany jest od wielu lat. Autonomiczne wózki inwalidzkie mają szansę mocno przyczynić się do jego rozwiązania i uczynić podróżowanie bardziej dostępnym. To jedno z tych udogodnień, za którego powodzenie trzymam kciuki szczególnie mocno. Praktyczna ilustracja technologii w służbie człowiekowi i tego, jak nowoczesne osiągnięcia techniczne mogą pomagać w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych.

Początkowo wózki będą poruszać się wyłącznie po zamkniętym terenie jednego terminala, jednak – kto wie – jeżeli pomysł się sprawdzi, być może autonomiczne wózki zobaczymy również na innych lotniskach, a może nawet na publicznych drogach.

Źródło: British Airways