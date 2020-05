Koronawirus dalej zbiera swoje żniwa – BlizzCon 2020 oficjalnie odwołany!

BlizzCon to wielkie, coroczne święto dla miłośników gier Blizzarda, gdzie ludzie z całego świata celebrują ulubione marki na wiele sposobów. Wygląda jednak na to, że BlizzCon, podobnie zresztą jak masa innych targów w 2020, niestety nie odbędzie się z przyczyn związanych z koronawirusem.

BlizzCon ma miejsce co roku w okolicach początku listopada, w Anaheim Convention Center. To spore wydarzenie, w stronę którego skierowane jest wiele oczu.

Blizzard, pomimo wielu ostatnich perturbacji, to wciąż potężna marka i listopadowe targi są miejscem, gdzie otrzymujemy pokaźny pakiet zapowiedzi różnych produkcji, a także dowiadujemy się nieco o przyszłości poszczególnych marek z portfolio „Zamieci”. To jeszcze nie koniec, bo należy tu zaznaczyć, że na BlizzConie odbywa się wiele e-sportowych mistrzostw, a po halach Anaheim Convention Center chodzi masa genialnie ubranych cosplayerów. Innymi słowy – dzieje się… ale w tym roku nie będzie tak kolorowo.

Zagrożenie związane z COVID-19 wciąż istnieje, a to, że BlizzCon potrafi przyciągnąć nawet 40 000 osób, w niczym nie pomaga. Dlatego też Blizzard po prostu postanowił BlizzCon 2020 odwołać. Targi te podzielą zatem losy równie sporych imprez, takich jak E3 czy GDC. Najbliższe miesiące będą zatem czasem wyjątkowo smutnym dla graczy.

Wredni mogą oczywiście powiedzieć, że koronawirus pomógł Blizzardowi, bo ten prawdopodobnie nie miał za wiele do pokazania. Jednakże producent wykonawczy BlizzConu – Saralyn Smith potwierdziła w poście na oficjalnym blogu, że firma postara się przenieść „duszę imprezy” na internetowe terytoria i będzie to miało miejsce prawdopodobnie na początku 2021 roku. Firma z Kalifornii będzie oczywiście informowała o rozwoju wydarzeń na bieżąco, choć intuicja każe mi wierzyć, że co większe wiadomości zapewne będą obwieszczane światu stopniowo od listopada 2020.

Na ten moment nie wiadomo jednak co z Hearthstone Global Finals czy Overwatch World Cup. Riot Games rozegrał finały swoich lig przez internet i prawdopodobnie tutaj doczekamy się podobnego rozwiązania. Pozostaje czekać na więcej informacji… i oby o bardziej pozytywnym wydźwięku.

źródło i zdjęcie główne: blizzcon.com