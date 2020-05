Oto BlitzWolf BW-VP4 – przenośny projektor Full HD

Ostatnimi czasy temat projektorów przenośny jest mi nieco bliższy za sprawą Anker Nebula Apollo, którego miałem okazję testować. Z tym większym zainteresowaniem spoglądam na świeżo zaprezentowaną przez znanego producenta z Państwa Środka. Oto BlitzWolf BW-VP4, przenośny projektor oferujący rozdzielczość Full HD.

Ostatnimi czasy miałem okazję testować miniprojektor Anker Nebula Apollo, który w niewielkich gabarytach skrywał interesujące możliwości – niestety, wyświetlane w rozdzielczości WVGA. BlitzWolf BW-VP4 zdaje się być dużo ciekawszy, bo oferuje lepszą jasność oraz wyższą rozdzielczość – jednak, niestety, nie ma nic za darmo.

BlitzWolf BW-VP4 – specyfikacja techniczna

Oczywiście to nie jest tak, że BlitzWolf BW-VP4 jest potężną krową, której nigdzie nie da się przenieść – wtedy jego specyfikacja nie byłaby w żadnym stopniu imponująca. Zobaczcie sami, jakie gabaryty ma opisywane urządzenie – dodam tylko, że całość waży 850 gramów.

W tym cylindrze, wykonanym z ABS oraz metalu, kryją się podzespoły zdolne do wyświetlania obrazu w technologii DLP z odległości od 1 do 8 metrów. Oferowana jasność to 300 lumenów, zaś obsługiwana rozdzielczość natywna to Full HD – 1920 x 1080 pikseli to standard, jeśli chodzi o urządzenia pełnogabarytowe, jednak to nadal swego rodzaju gratka w projektorach przenośnych.

Maksymalna wielkość obrazu, którą jest w stanie wyświetlić BlitzWolf BW-VP4, to nawet 300 cali, choć z mniejszej odległości trzeba będzie zadowolić się pięćdziesięcioma. Warto jeszcze dodać, że kontrast wyświetlanego obrazu wynosi 5000:1.

Jeśli chodzi o inne cechy, to BlitzWolf BW-VP4 ma jeszcze na pokładzie dwa głośniki o mocy 3W każdy, zaś pracę całości napędza Android w wersji 7.1.2. Zastosowany SoC to Rockchip RK3368 – pozostałe parametry możecie zobaczyć na poniższej grafice.

Nie można zapomnieć o portach zapewniających łączność – BlitzWolf BW-VP4 oferuje jedno wejście HDMI, dwa porty USB 2.0 oraz 3,5-milimetrowe gniazdo jack, zaś moduły bezprzewodowe umożliwiają obsługę dwuzakresowego Wi-Fi oraz Bluetooth w wersji 4.1.

W każdej beczce miodu znajdzie się łyżka dziegciu – w tym przypadku zdaje się to być bateria o pojemności 4000 mAh (dla napięcia 7,4 V), co ma zapewnić mniej więcej półtorej godziny pracy na jednym ładowaniu. Nawet, jeśli zapewnienia producenta nie okażą się być przestrzelone, to, cóż… szału nie ma, ale zapewne taka jest cena za wysoką rozdzielczość.

BlitzWolf BW-VP4 – cena, dostępność

Nic nie zapowiada tego, żeby BlitzWolf BW-VP4 miał trafić do polskich sklepów, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprowadzić go z Chin. W tym celu można udać się do oficjalnego sklepu producenta na portalu BangGood, gdzie opisywane urządzenie można zamówić w przedsprzedaży za 1441,84 złotych (jeśli nie skorzystacie z żadnej promocji; nowi użytkownicy mogą skorzystać np. kuponu o wartości 20 dolarów). Projektor powinien zostać wysłany mniej więcej 20 maja.

źródło: XiaomiToday, BlitzWolf