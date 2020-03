Kultowy growy Blade Runner zostanie odświeżony

Przyznam się bez bicia, że nie grałem w oryginalnego Blade Runnera z 1997 roku, pomimo tego, że filmowy pierwowzór uwielbiam — w przeciwieństwie do kontynuacji Blade Runner 2049. Wracając jednak do gier — w końcu będę miał okazję nadrobić kultowego klasyka od Westwood Studios, bo już w tym roku doczeka się swojej odświeżonej wersji!

Zacznijmy od konkretów – tych niestety nie ma tak dużo, choć są kluczowe. Blade Runner: Enhanced Edition — bo tak oficjalnie nazywa się ten zremasterowany klasyk — zadebiutuje jeszcze w tym roku na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Odpowiada za nie dość doświadczone Nightdive Studios, które obiecało zadbać o pełne wsparcie dla nowoczesnych systemów operacyjnych i rozdzielczości monitorów. Nie zapomniano również o ogólnym odświeżeniu oprawy graficznej z nowymi modelami, animacjami, teksturami i przerywnikami filmowymi na czele. Zapowiada się więc dość standardowy, ale bez wątpienia potrzebny remaster Blade Runnera z 1997 roku — na więcej informacji musimy jeszcze poczekać, niestety nie podzielono się z nami żadnym zwiastunem czy nawet zrzutami ekranu.

W dwóch słowach o samym oryginale: Blade Runner debiutował w listopadzie 1997 roku na komputerach osobistych i był trzecioosobową grą przygodową. Fabuła dość mocno przypomina tę filmową i garściami czerpała z oryginału, co można zaliczyć na ogromny plus. Gra wyróżniała się również świetną oprawą audiowizualną, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki dźwiękowej. Wśród graczy i recenzentów cieszyła się bardzo dużym uznaniem, dzięki czemu po latach może cieszyć się statusem nie tylko gry kultowej, ale i bardzo dobrze ocenianej.

Od siebie słówko dodam odnośnie firmy odpowiedzialnej za odświeżoną wersję Blade Runnera. Nightdive Studios to ośmioletnie amerykańskie studio specjalizujące się — jakby inaczej — w remasterowaniu starych klasyków. To właśnie spod ich rąk wyszły takie projekty, jak Blood: Fresh Supply czy Turok Remastered. Ich głównym celem jest dostosowanie starych gier do obecnych platform, dzięki czemu gracze mogą przypomnieć/zaznajomić się z klasykami w nowoczesnych rozdzielczościach i lekko odświeżonej grafice. Tak więc czy Blade Runner jest w dobrych rękach? Moim zdaniem jak najbardziej tak.

A czy Wy graliście w oryginalnego Blade Runnera z 1997? I czy jesteście zainteresowani odświeżoną wersją tego klasyka? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: hollywoodreporter.com, pushsquare.com