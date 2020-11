3 produkty Tronsmart, które kupisz taniej w Black Friday!

Nadchodzi Czarny Piątek – święto promocji, okazji, zniżek, rabatów i zakupowego szaleństwa. Jeśli przypomniało nam się właśnie, że potrzebujemy głośnika Bluetooth lub bezprzewodowych słuchawek, to produkty Tronsmart będą jak zbawienie.

Tromsmart rozpoczyna promocje na Black Friday w swoim oficjalnym sklepie na AliExpress. Co takiego dostaniemy w niższych cenach?

Słuchawki Tronsmart Spunky Beat APP Edition

Choć Tronsmart kojarzy się głównie z przenośnymi głośnikami Bluetooth, to ma w ofercie także inne produkty. Jednym z nich są słuchawki TWS Spunky Beat. Ich droższa wersja, APP Edition, trafiła właśnie do promocji z okazji Czarnego Piątku.

Model ten obsługuje kodeki Qualcomm aptX, AAC, SBC oraz technologię redukcji szumów otoczenia cVc 8.0. Dodatkowo, pchełki są odporne na zachlapania zgodnie z normą IPX5 i mogą odtwarzać muzykę nawet do 24 godzin (po doładowywaniu przez etui).

W promocji można je kupić za 108,50 złotych.

Głośnik Bluetooth Tronsmart T6 Plus

Jeśli potrzebujemy głośnika Bluetooth o dużej mocy, to nie możemy przejść obojętnie obok promocji na model T6 Plus. Charakteryzuje się on mocą wyjściową 40 W, która powinna zadowolić nawet bardziej wymagających.

Opatentowana technologia SoundPulse zapewnia głębię basów, zaś wodoodporna obudowa IPX6 pozwoli cieszyć się muzyką nawet podczas deszczu. Głośnik wyposażono w trzy tryby equalizera oraz możliwość sparowania go z drugim głośnikiem T6 Plus, by wzmocnić efekty. Bateria powinna wytrzymać nawet 15 godzin.

W Czarny Piątek cena tego głośnika spada aż o 49 procent, do niecałych 200 złotych.

Głośnik Bluetooth Tronsmart T2

Ostatnia propozycja Tronsmart jest nieco bardziej kompaktowa, a mimo to wciąż zapewnia solidne 20 W mocy. Dźwięk wydobywa się z dwóch pełnozakresowych głośników i pasywnego radiatora. Spełnienie wymogów certyfikatu IPX7 pozwala wrzucić Tronsmart T2 nawet do basenu. Obsługuje także połączenie NFC.

Za powyższy głośnik Bluetooth zapłacimy niewiele ponad 100 złotych.

Artykuł powstał przy współpracy z Tronsmart