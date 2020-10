Kto by czekał na Czarny Piątek? Media Expert odpala Black Week już teraz!

Sklep Media Expert nie czeka na koniec listopada. Już teraz rusza z jesienną promocją, w której można zapolować na atrakcyjne ceny poszukiwanych przez nas urządzeń elektronicznych.

Black Weeks w Media Expert rusza już teraz

Black Friday przypada w tym roku na 27 listopada. Do tego czasu jeszcze ponad miesiąc, ale tym, którym spieszy się do wydawania pieniędzy na elektronikę, nie zabraknie okazji, by to robić. Szansą na znalezienie dobrej promocji jest festiwal Black Weeks w Media Expert.

W promocyjnych cenach można znaleźć produkty ze wszystkich kategorii – od niewielkich akcesoriów za kilkanaście złotych po wielkogabarytowy sprzęt RTV i AGD. Akcja trwa do końca listopada, a asortyment objęty rabatami będzie się zmieniał, więc warto od czasu do czasu wpadać na stronę Media Expert, by przejrzeć aktualne okazje.

Sekcji smartfonów trzeba będzie przyglądać się naprawdę uważnie

Na aktualnej liście obniżek można znaleźć na przykład:

Ekspres Krups EA8908 Evidence w cenie 1777 zł , taniej o 422 zł

, taniej o 422 zł Notebook DELL INSPIRON G3 3500-4038 w cenie 4 188 zł , taniej o 411 zł

, taniej o 411 zł Notebook HUAWEI MATEBOOK 13 53011ESP w cenie 2 977 zł , taniej o 222 zł

, taniej o 222 zł Telewizor PHILIPS LED 55PUS6554 UHD 4K w cenie 1 690 zł , taniej o 309,99 zł

, taniej o 309,99 zł Lodówkę SAMSUNG RB37J544VSA A+++ INOX RB5000 w cenie 2 185 z ł, taniej o 314,99 zł

ł, taniej o 314,99 zł Robot odkurzający ELECTROLUX PI92-6DGM (WiFi) w cenie 1 777 zł , taniej o 522 zł

, taniej o 522 zł Telewizor LG LED 65SM8050 UHD 4K NANOCELL ACTIVE HDR, w cenie 3 195 zł , taniej o 804 zł

, taniej o 804 zł Pralkę AEG L7FEC48SP POJ.8KG, 1400 RPM, KL.A+++-30%, w cenie 2 296 zł , taniej o 303,99 zł

, taniej o 303,99 zł Ekspres SIEMENS TE657313RW EQ.6 PLUS ( INOX SILVER) w cenie 3 370 zł, taniej o 329 zł

A do tego zapłata dopiero za 6 miesięcy

Media Expert oferuje także specjalną ofertę ratalną, w której istnieje opja zapłaty dopiero po 6 miesiącach od zakupu. Jak podkreśla Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert,

Black Weeks to również ukłon w stronę klientów, którzy szukają bardzo okazyjnych promocji, ale cenią sobie też zakupowy pragmatyzm. Rozciągnięcie akcji na kilka tygodni oraz sukcesywna zmiana produktów objętych zniżkami sprzyja podjęciu racjonalnych decyzji zakupowych przy jednoczesnym zachowaniu dodatkowych kilkuset złotych w portfelu.

Coś w tym jest. Po co rzucać się na promocje tylko w jeden dzień, skoro ewentualne zakupy można rozplanować w inny sposób?