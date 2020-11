Wydajność Big Navi nie jest już tajemnicą

Podczas premiery Radeonów, opartych o nową architekturę RDNA 2, mogliśmy zobaczyć dużą liczbę slajdów pokazującą wydajność kart Czerwonych. Dzisiaj na światło dzienne wyszło, jak AMD poradziło sobie z RayTraycingiem.

AMD Radeon i RayTraycing?

AMD, dzięki współpracy z Microsoftem i jego Directx 12 Ultimate, w końcu wprowadził do swoich kart graficznych sprzętowe wsparcie dla algorytmu śledzenia promieni. Pomimo tego AMD podczas prezentacji GPU z serii RX 6000 nie pokazało slajdów odnoszących się bezpośrednio do wydajności w grach z włączoną opcją RayTraycingu.

Na szczęście konstrukcje AMD przechodzą już pierwsze testy.

Na wstępie warto wspomnieć, iż w RDNA 2 na każdą jednostkę obliczeniową przypada jeden Ray Accelerator, odpowiedzialny za RayTraycing. AMD Radeon RX 6800 XT ma 72 rdzenie Ray Accelerator i, w teście przygotowanym przez Microsoft dla kart ze wsparciem Directx 12 Ultimate, osiąga wynik 471 fps. Dla porównania, jego rynkowy odpowiednik ze strony Nvidii osiąga w tym samym teście 635 ramek obrazowych na sekundę.

Wynik RX 6800 XT można porównać jedynie do sporo tańszego GeForce RTX 3070 (475 fps). Co prawda nie znamy jeszcze wyniku uzyskanego przez flagowego przedstawiciela Big Navi, ale różnica między Radeonem RX 6900 XT a RX 6800 XT nie powinna być duża, ponieważ flagowy Radeon został wyposażony w zaledwie o 8 więcej jednostek Ray Accelerator (80).

Big Navi w grach

AMD ewidentnie wciąż żyje przeprowadzoną przez siebie premierą i zaktualizowało stronę internetową poświęconą swoim GPU. Czerwoni dodali szereg testów w grach w rozdzielczościach 4K oraz 1440p.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Na przedstawionych wykresach możemy zobaczyć oprócz Big Navi, konstrukcje Nvidii, takie jak GeForce RTX 3090, 3080 i 2080 Ti w wersjach Founders Edition. Dla urzetelnienia przeprowadzonych przez siebie testów AMD podało pełną specyfikację platformy testowej:

Procesor: AMD Ryzen 9 5900X;

RAM: 16GB DDR4-3200MHz;

MOBO: X570 Reference Platform

System: Win10 Pro x64 w wersji 19041.508;

Sterowniki AMD: 20.45-201013n;

Sterowniki Nvidii: 456.71;

Zestaw testowy gier AMD jest bardzo zróżnicowany i obejmuje takie tytuły, jak: Battlefield V , Borderlands 3 , Call of Duty: Modern Warfare , The Division 2 , Doom Eternal , Forza Horizon 4 , Gears 5 , Resident Evil 3 , Shadow of the Tomb Raider i Wolfenstein Youngblood.

Benchmarki wykonane w 1440p:

Benchmarki wykonane w 4K:

Więcej wykonanych testów można znaleźć bezpośrednio u AMD. Jak widać wybór karty graficznej do naszego komputera, będzie trudny, gdyż w różnych grach różne konstrukcje są górą.

Oprócz cen na nasze wybory zakupowe nieubłaganie wpłynie fakt dostępności nowych kart Nvidii.