Aptera – elektryczny pojazd, którego nie musisz ładować. Z panelami słonecznymi!

Kalifornijski start-up Aptera Motors, zaprezentował w tym tygodniu swój pierwszy pojazd wyposażony w panele słoneczne o zasięgu aż 1600 kilometrów. Elektryk z technologią „Never Charge” to pierwszy pojazd, pozwalający napełnić cały akumulator mocą słońca.

Gdzieś już o tej firmie słyszałem…

Aptera to firma, która zamknęła działalność w roku 2011, gdy nie udało się jej zebrać wymaganych 150 milionów dolarów, aby zabezpieczyć kredyt na produkcję swojego trójkołowca. Teraz wraca jednak z – wydaje się – mocno przemyślanym pojazdem, który może być naprawdę ciekawym środkiem lokomocji.



No dobrze, ale co jest z tym wyglądem?

Pojazd wygląda w wielkim skrócie jak kadłub samolotu bez skrzydeł, za to z kołami. Jest to bardzo przemyślane, gdyż dzięki temu zmniejszono współczynnik oporu powietrza do zaledwie 0,13 (dla porównania, Tesla Model 3 ma 0,23). Wygląd pojazdu warunkowany jest też zastosowaniem sporych paneli słonecznych zwiększających zasięg w słoneczne dni.

Warto wspomnieć, że istnieje wariant ze zintegrowanym namiotem, markizą, oraz zwiększonym prześwitem i mocniejszymi owiewkami kół. To połączenie sprawia, że pojazd zyskuje jeszcze więcej wszechstronności.

Dwuosobowe wnętrze nowego pojazdu elektrycznego

Mała, ale wariat

Aptera jest bardzo zwinna, a chłodzony cieczą silnik pozwala się rozpędzić do 100 km/h w zaledwie 3,5 sekundy przy wyborze modelu z napędem na 3 koła, lub nieco wolniej, gdyż w ciągu 5,5 sekundy, w wersji z napędem na przód.

Najcięższy model waży niecałą tonę, więc można powiedzieć, że są to praktycznie same akumulatory na kołach.

Tak prezentuje się Aptera wśród innych pojazdów

Akumulatory, czyli liczy się zasięg

Wracając jednak do baterii – w zależności od wersji będą miały rozmiar od 25 kWh do nawet 100 kWh, przy czym warto nadmienić, iż mocniejszy wariant powinien zapewnić zasięg około 1600 km.

Zatrzymajmy się jednak na chwilę przy panelach słonecznych, gdyż to one właśnie odpowiadają za „Never Charge” i choć zakładają, że da się jeździć Apterą bez konieczności ładowania jej z gniazdka, to pamiętajmy, że początkowo „moc słońca” wystarczy nam na zaledwie 70 km zasięgu. Nie jest to mało, jednak na dalsze wycieczki konieczne będzie sięgnięcie do rezerw akumulatorów.

Jeśli zdecydujemy się używać standardowej sieci w celu ładowania, zwykła wtyczka pozwoli nam na zwiększenie zasięgu o 20 kilometrów na godzinę ładowania, natomiast szybka ładowarka prądu stałego zwiększy zasięg do 800 kilometrów, przy tym samym czasie ładowania.



Kiedy i gdzie to można kupić

Ceny pojazdu w zależności od wyposażenia zaczynają się od 25 900 dolarów, a kończą na ponad 46 000 dolarów. Rezerwacja jest już dostępna wraz ze zwrotną kaucją w wysokości 100 dolarów, a pierwsze dostawy planowane są na rok 2021.