Czy to koniec ekranów LCD w iPadach? 2022 może wiele zmienić

Wiele wskazuje na to, że w najnowszych iPadach nie spotkamy ekranów wykonanych w technologii TFT LCD. Według wieści, które trafiają do sieci, od 2022 roku Apple zamierza zaprzestać implementowania tychże wyświetlaczy. Miałyby one zostać zastąpione przez matryce OLED.

Najpierw rewolucja z mini-LED

W trakcie kwietniowego pokazu online, Apple zdecydowało się pokazać nowy wariant najmocniejszego tabletu na rynku. iPad Pro (2021) ma być prawdziwą rewolucją, jeśli chodzi o potencjał mocy. Sprzęty z portfolio Amerykanów zawsze cechowała nienaganna wydajność i rekordowe wyniki w testach syntetycznych. Nie inaczej jest tym razem, gdyż ekipa Tima Cooka zdecydowała, że sercem najnowszego iPada Pro będzie autorski procesor Apple M1, który niezmiennie pozostaje niedościgniony w rankingach mobilnych podzespołów.

Reklama

Ekran w iPad Pro 2021 ma być prawdziwą rewolucją (źródło: Apple)

Dokładając do tego aż 16 GB RAM, ekran mini-LED Liquid Retina XDR o jasności 1000 nitów jasności i kontraście 1000000:1, gigant z Cupertino ponownie odstawił konkurencję na rynku tabletów. W połowie maja dotarły do nas wieści na temat potencjalnego opóźnienia iPada Pro z uwagi na trudności w dostawie komponentów, jednakże do tej pory Apple nie wypowiedziało się na ten temat.

iPady kończą związek z LCD?

Dyskusja na temat wyższości ekranów OLED nad LCD jest czymś, co zawsze rozgrzewa do czerwoności fanów technologii. Jedni preferują lepsze czernie i wyższy kontrast, drudzy zaś przekonują do swoich racji dłuższą żywotnością i niższą ceną. Niezależnie od punktu widzenia, wiele wskazuje na to, że Apple planuje porzucić matryce TFT LCD, które do tej pory trafiały do większości urządzeń producenta. Oznaczałoby to, że po iPhonach, które w 2021 roku przeszły w całości na ekrany OLED, gigant z Cupertino planuje zwrócić się całkowicie w kierunku tej właśnie technologii.

IPady z ekranami OLED od 2022 roku? Wiele na to wskazuje – fot. Tabletowo.pl

Wszystko miałby się zacząć od kolejnych wersji iPadów, następnie przejść także na MacBooki, a w najdalszej przyszłości także i na stacjonarne Maki. Zagraniczne źródło wskazuje na okoliczność, że Apple w ostatnim czasie zawarło umowy z producentami wyświetlaczy na dostawę paneli do szerokiej gamy tabletów. Pierwszy, 10,9-calowy iPad z ekranem OLED ma rzekomo zostać wydany na początku 2022 roku.