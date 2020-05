Pobierz aplikację Plus Fun. Warto, bo możesz dostać 10 GB internetu za darmo

Plus zachęca swoich klientów do pobrania aplikacji Plus Fun, która jest kolejnym miejscem, gdzie można obejrzeć filmy i seriale oraz wiele innych materiałów o różnej tematyce. Użytkownicy ofert tego operatora, którzy zdecydują się zainstalować ten program na swoich urządzeniach, będą mogli otrzymać w prezencie pakiet 10 GB internetu.

Konsumenci nie mogą narzekać na brak aplikacji, za pośrednictwem których można oglądać materiały wideo o różnej tematyce. Klienci Plusa zachęcani są do korzystania z IPLI, bowiem mogą liczyć na specjalną ofertę tylko dla nich. Teraz operator skłania jednak do instalowania aplikacji Plus Fun. Jeżeli ktoś się na to zdecyduje, będzie mógł otrzymać w prezencie 10 GB internetu całkowicie za darmo.

Aplikacja Plus Fun

Jak informuje Plus, program ten jest dostępny wyłącznie dla jego klientów (weryfikacja odbywa się na podstawie numeru telefonu) i oferuje bogatą bibliotekę materiałów wideo. Są to nie tylko filmy i seriale (nowe dodawane są – odpowiednio – co tydzień i miesiąc), ale też newsy, rozrywka oraz programy eko i kulinarne, a także kanały telewizyjne na żywo. Co bardzo istotne, korzystanie z niej (przy użyciu pakietowej transmisji danych) nie skutkuje naliczeniem żadnych dodatkowych opłat.

Aplikacja Plus Fun dostępna jest zarówno na smartfony z systemem Android (Sklep Google Play), jak i iPhone’y z iOS (App Store). Jej konfiguracja zajmuje chwilę. Co ciekawe, w opisie programu w repozytoriach operator dokładnie informuje, do czego są mu potrzebne oczekiwane uprawnienia – czegoś takiego raczej się nie spotyka.

10 GB internetu za darmo za pobranie aplikacji Plus Fun

Aby zachęcić swoich klientów do instalowania tego programu, Plus oferuje każdemu po 10 GB internetu. Nie jest on jednak przyznawany automatycznie – użytkownik, bez względu na swoją taryfę i rodzaj usługi – musi wysłać bezpłatny SMS o treści „PLUS” na numer 80022. Bonus zostanie włączony w ciągu 72 godzin i będzie ważny przez 30 dni kalendarzowych.

Stan pakietu można sprawdzić krótkim kodem *136#. Niewykorzystany transfer przepada. Można go też wykorzystać wyłącznie na terenie Polski. Promocja trwa do 30 czerwca 2020 roku.

Regulamin usługi Plus Fun (PDF)

Źródło: informacja prasowa