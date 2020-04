Facebook dodaje Tryb Cichy, żebyście się nie rozpraszali

Chyba każdy z nas wie, jak irytujące potrafią być ciągłe powiadomienia przychodzące na telefon wtedy, kiedy chcemy się skupić. Pewnym rozwiązaniem w tej sytuacji może być wyciszenie urządzenia lub wyłączenie internetu, jednak sprawa komplikuje się, gdy oczekujemy chociażby jakiegoś maila, a bezustannie z równowagi wyprowadza nas powiadomienie o nowym komentarzu pod danym postem. Z tego powodu, Facebook dodaje Tryb Cichy, z pomocą którego można wyciszyć powiadomienia dotyczące portalu na określony czas i powstrzymać się przed jego przeglądaniem.

Wiele osób, a szczególnie te pracujące teraz w domu, na pewno zna sytuację, kiedy odrywa się od swoich zajęć myśląc, że usłyszane powiadomienie jest czymś ważnym, po czym okazuje się, że to kolejna rzecz, o której chce powiedzieć nam Facebook. Z jednej strony można było zupełnie pozbyć się „niebieskich” powiadomień, ale z drugiej – w wolnej chwili jednak zależy nam na tym, żeby być na bieżąco.

Problem, choć prozaiczny, został dostrzeżony przez ekipę Facebooka przy okazji obejmującej wiele osób pracy zdalnej. W najnowszej wersji aplikacji, sekcja Twój czas na Facebooku zostanie wzbogacona o Tryb Cichy. Przede wszystkim, można w najprostszy sposób wyciszyć powiadomienia lub cofnąć to ustawienie, kiedy chcemy ponownie być ze wszystkim na bieżąco. Po drugie, można zaplanować godziny w ciągu poszczególnych dni tygodnia, kiedy Tryb Cichy ma włączyć się automatycznie.

Oczywiście trudno udawać, że jakakolwiek samodzielnie nałożona blokada będzie na tyle skuteczna, żeby zatrzymać zdeterminowanego do przejrzenia tablicy użytkownika Facebooka. Portal Marka Zuckerberga spróbuje jednak wzbudzić w Was choć niewielkie wyrzuty sumienia – kiedy odpalicie aplikację z włączonym Trybem Cichym, Waszym oczom ukaże się specjalne okno informujące, ile czas bez Facebooka jeszcze Wam pozostało.

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po wyświetleniu tego okna wyłączyć Tryb Cichy lub „odsunąć” go na 15 minut, kiedy tego chcemy. Założenie jest jednak takie, że ten prosty ekran może powstrzymać część osób przed bezwiednym przeglądaniem portalu społecznościowego. Jak zapewnia Facebook, takie działanie ma zwiększyć naszą produktywność w godzinach pracy.

Na samym końcu warto powiedzieć w ramach ciekawostki, że 16 marca na Twitterze pojawiła się informacja o nadchodzącym Trybie Cichym. Po raz pierwszy doniesienie to opublikowała na swoim profilu Jane Manchun Wong, zajmująca się inżynierią wsteczną kodów źródłowych w poszukiwaniu ukrytych funkcji i luk w zabezpieczeniach.

Facebook is testing a new “Your Time on Facebook”

adding:

– Quiet Mode for a specific amount of time

– Scheduled Quiet Mode

Facebook told me (via @alexvoica) that they’ve been testing it for a few months and will continue to test and iterate pic.twitter.com/7sPDuP4mrL

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 16, 2020