Bezpłatna aplikacja 4family od mPTech pomaga opiekować się rodziną na odległość

Dbanie o bezpieczeństwo bliskich okazuje się w ostatnich tygodniach trudniejsze niż dotychczas, dlatego z pomocą przychodzi mPTech, oferując swoją darmową aplikację 4family. Udostępnia ona szereg funkcji przydatnych w kontakcie z wymagającą opieki rodziną.

Aplikacja dla opiekunów i podopiecznych

4family jest czymś, co może przydać się osobom opiekującym się osobami starszymi lub dziećmi. Aplikacja umożliwia na przykład określanie lokalizacji podopiecznego, zdalne dodawanie kontaktów w jego telefonie i przypomnień w kalendarzu, sprawdzanie stanu naładowania baterii urządzenia czy przesyłanie komunikatów głosowych oraz tekstowych.

Z kolei osoba starsza lub dziecko ma możliwość wysyłania powiadomień i alertów SOS do opiekuna, co może pomóc szybko reagować w nagłych wypadkach.

Funkcje aplikacji, która aktualnie dostępna jest na Androida, mają być cały czas rozwijane. Do działania programu potrzebne są smartfony z wersją systemu 5.0 lub nowszą. Apka do poprawnego działania wymaga dostępu do internetu oraz przyznania uprawnień bezpieczeństwa w urządzeniach, na których będzie zainstalowana. Proces rejestracji konta podopiecznego zawiera w sobie też podanie numeru IMEI sprzętu osoby, którą się opiekujemy.

Klasyczny telefon dla aplikacji 4family

Ponieważ starsze osoby nie zawsze szybko przyzwyczajają się do dotykowych telefonów, myPhone przygotowało klasyczny model, który można połączyć z aplikacją 4family. Jest to myPhone Halo Q 4family, który wyposażono w duże, wygodne klawisze oraz kolorowy wyświetlacz. Aby podopieczny mógł wysłać komunikat głosowy do opiekuna z telefonu, nie musi nawet wchodzić w aplikację – wystarczy, że dłużej przytrzyma klawisz „5” i zacznie mówić do telefonu.

Wkrótce w ofercie mPTech pojawią się kolejne urządzenia ze wsparciem dla 4family, w tym telefony, smartwatch i smartband.

O aplikacji 4family dowiemy się więcej ze specjalnej strony mPTech.

źródło: informacja prasowa