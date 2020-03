Ale numer: AnTuTu wyleciało ze Sklepu Google Play. To podobno „nieporozumienie”

AnTuTu to jedna z najpopularniejszych platform do testowania (przede wszystkim) smartfonów. Benchmark cieszy się renomą dzięki dostarczaniu wiarygodnych informacji na temat wydajności urządzeń mobilnych, co nierzadko pomaga użytkownikom w podjęciu ostatecznej decyzji podczas wybierania nowego sprzętu. Zupełnie nieoczekiwanie aplikacja została usunięta ze Sklepu Google Play. AnTuTu przekonuje jednak, że jest to… nieporozumienie.

Popularny benchmark do tej pory cieszył się nieposzlakowaną opinią i zaufaniem wśród użytkowników. O jego wiarygodności mógł zresztą świadczyć fakt, że był on obecny w Sklepie Google Play od lat, a przecież jego właściciel przykłada ogromną uwagę do tego, aby aplikacje w tym repozytorium nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa właścicieli urządzeń z systemem operacyjnym Androidem (chociaż, jak wiemy, gigant z Mountain View mimo wszystko nie jest w stanie uchronić sklepu przed udostępnianiem w nim szkodliwych programów).

AnTuTu zniknęło ze Sklepu Google Play

Ogromnym zaskoczeniem jest więc, że AnTuTu Benchmark został usunięty ze Sklepu Google Play. Wraz z nim „wyparowały” również dwie inne aplikacje: Antutu 3DBench i AItutu Benchmark. Gigant z Mountain View nie poinformował oficjalnie, dlaczego tak się stało, ale pojawiły się wskazówki (w polityce prywatności), że AnTuTu może być powiązane z cieszącym się niezbyt dobrą opinią Cheetah Mobile. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że w minionym miesiącu Google wyrzuciło ze swojego sklepu kilka aplikacji tego ostatniego za powtarzające się, rażące naruszanie zasad panujących na tej platformie.

O powiązaniach AnTuTu z Cheetah Mobile może świadczyć również fakt, że – jak podaje baza Tianyancha – przewodniczącym/menadżerem Beijing Antutu Technology Co. jest dokładnie ta sama osoba, która pełni rolę CEO w Cheetah Mobile, czyli Fu Sheng.

AnTuTu: to nieporozumienie

W przesłanym do serwisu GizChina oficjalnym oświadczeniu, AnTuTu daje jasno do zrozumienia, że zaszła tu pomyłka i platforma testowa nie ma żadnych powiązań z Cheetah Mobile, które jest na cenzurowanym.

AnTuTu informuje, że 7 marca 2020 roku otrzymało wiadomość od Google o dopatrzeniu się powiązań z Cheetah Mobile i usunięciu z tego powodu wszystkich aplikacji ze Sklepu Google Play. Platforma stanowczo jednak temu zaprzecza i zapewnia, że nie ma nic wspólnego z ww. firmą, bowiem Beijing Antutu Technology Co. zostało ufundowane w 2011 roku, na długo przed utworzeniem Cheetah Mobile, i było jednym z pierwszych deweloperów, którzy udostępnili swoje programy w repozytorium giganta z Mountain View.

AnTuTu nie ukrywa jednak, że Cheetah Mobile zainwestowało weń „około” 2014 roku i stało się jednym z udziałowców, ale jednocześnie zapewnia, że CM nie posiada znacznego pakietu udziałów i platforma nadal może działać niezależnie. AnTuTu informuje też, że ma całkowicie niezależne konto w Sklepie Google Play i nigdy nie promowało aplikacji Cheetah Mobile.

Platforma jest zdania, że doszło tu do nieporozumienia i wierzy, że Google jak najszybciej przywróci jej aplikacje do swojego sklepu. Chińczycy podejrzewają, że Amerykanie zareagowali tak ostro, ponieważ AnTuTu wypiło usługi prawne od Cheetah Mobile i korzystało z nich, dlatego link do polityki prywatności wykorzystał adres cmcm.com. Jednocześnie zapewniają, że pracują nad zmianą dostawcy, aby gigant z Mountain View nie miał żadnych zastrzeżeń i wątpliwości, co do wiarygodności benchmarku.

AnTuTu nadal jest dostępne na Androida, lecz teraz można je ściągnąć wyłącznie przez oficjalną stronę internetową w formie pliku .apk.

Źródło: Android Police, GizChina