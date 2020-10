Anno 1800 – Kraina lwów. Ostatni dodatek trafił już do gry

Tytuł Anno 1800 trafił do rąk graczy w kwietniu tamtego roku. To jedna z wielu strategii ekonomicznych, należących do firmy Ubisoft i stworzonych przez Blue Byte, które mogliśmy poznać tak samo przy okazji serii The Settlers. Anno 1800 – Kraina lwów, to ostatnie i największe dotąd rozszerzenie wprowadzone do gry.

Anno od zawsze miało swoją niszę, w której cieszyło się nadzwyczajną estymą i jestem tego zupełnie świadomy, nawet mimo tego, że nie jest to moje środowisko i wolę inne gry wideo. Samo Anno 1800 też przyjęło się bardzo dobrze – w naszej recenzji nazwano tę grę nawet pozycją obowiązkową dla fana takich strategii i otrzymała ona ocenę 8,5.

Anno 1800 można teraz zakupić wyłącznie na Epic Games Store lub Uplay PC. Ci, którym udało się złożyć przedpremierowe zamówienie na Steam, mogą cieszyć się grą właśnie na platformie Valve. Dodatek Kraina lwów na platformie Epic to koszt 74,90 zł – jego premiera miała miejsce wczoraj.

Anno 1800 – Kraina lwów to niekoniecznie kraina mlekiem i miodem płynąca

A przynajmniej na razie. Fabularnie w ramach dodatku trafiamy do krainy, którą włada cesarz Ketema. Zadaniem gracza będzie zaspokojenie potrzeb miejscowych, ale i zadbanie o ich przyszłość, choćby poprzez zazielenienie kraju z użyciem potężnych umiejętności, które wpłyną m.in. na żyzność wysp.

A jednak mimo wszystko będziemy musieli powiedzieć ,,Nie!” globalizacji. Cesarz chce, aby uchronić kraj przed zewnętrznymi wpływami, a gracz będzie mieć okazję odkryć starożytny klasztor czy uciskaną oazę. Przyjdzie nam nawet ukończyć zadania, których celem będzie zjednoczenie narodu Enbesy.

Ubisoft podaje, że jest to największy i ostatni dodatek do gry Anno 1800. Poza możliwym zakupem osobno, znajduje się on jeszcze w 2. przepustce sezonowej.

Wcześniejsze dodatki skupiały się na rozwinięciu gospodarki rolnej, pałacach, rządowych departamentach, sterowcach czy morskich skarbach. Kraina lwów to w zasadzie szóste z dostępnych rozszerzeń.

Jeżeli zatem wasze zainteresowania mają się ku wielkiej rewolucji przemysłowej, Anno 1800 to tytuł dla was. Zawartości, a w szczególności z dodatkami takimi jak ten, zwyczajnie nie brakuje.

