To najsmutniejsza aktualizacja Google Earth od lat. Ukazuje, jak zmieniliśmy oblicze planety

Wpływ człowieka na Ziemię jest ogromny. Ludzie eksploatują jej zasoby na wielką skalę, nie oferując niemal niczego w zamian. Przekształcenia klimatu są obserwowalne na przestrzeni lat i między innymi to ukazuje aktualizacja funkcji Timelapse, która trafiła do Google Earth.

Google Earth pouczające jak nigdy dotąd

Jeśli kiedykolwiek mieliśmy do czynienia z Google Earth, to pewnie kojarzymy, że dzięki temu programowi można odbywać wirtualne wycieczki po całym globie. Miliony zdjęć satelitarnych, złożone w jedną całość, składają się na obraz naszej planety, ukazując fotografie z niemal każdego zakątka świata. Ponieważ zdjęcia te pochodzą z różnych lat, możliwe było stworzenie funkcji Timelapse, która w postaci poklatkowych prezentacji ukazuje, jak zmieniała się geografia naszej planety.

Jak przekazuje Google, do stworzenia Timelapse posłużono się ponad 24 milionami zdjęć satelitarnych, wykonanych w latach 1984-2020. W sumie utworzyły one poklatkowy materiał wideo o rozdzielczości 4,4 terapikseli (1 terapiksel to 1 milion megapikseli). Dzięki temu, można prześledzić zmiany geograficzne, które zachodziły w długim okresie.

Deforestacja? Ocieplanie klimatu? Sprawdźmy, jak wpływały na Ziemię od 1984 roku

Ostatnia tak duża aktualizacja Google Earth miała miejsce w listopadzie 2016 roku – zawierała ona zdjęcia satelitarne Ziemi sięgające 2012 roku. Teraz jednak zostały one udostępnione w widoku 3D, co robi jeszcze większe wrażenie. Zwłaszcza, jeśli wiemy, z jakimi zjawiskami, powodowanymi przez człowieka, mamy do czynienia.

Zobacz, jak znika jezioro Aralskie

Oprócz uaktualnienia funkcji Timelapse, Google wydało aż 800 filmów poklatkowych z różnych obszarów na całym świecie, z czego 290 zostało uzupełnionych o wersję 3D. Ukazują one zmiany, jakie zaszły na powierzchni Ziemi w ciągu ostatnich lat. Mogą być wykorzystywane przez nauczycieli w szkołach czy też przez organizacje non-profit, jako pomoc naukowa.

Niektóre z nich otwierają oczy udowadniając, jak gospodarka rabunkowa odciska piętno na naszej planecie. Można przyjrzeć się, jak szybko postępuje wylesianie ogromnych połaci dżungli czy niemalże poczuć tempo topnienia lodowców.

Oglądając te zmiany, człowieka aż kłuje w sercu na myśl, jak bardzo rodzaj ludzki niszczy jedyne miejsce w Układzie Słonecznym, które idealnie nadaje się do podtrzymywania życia. Filmy przypominają też, jak wiele jako ludzie musimy jeszcze się nauczyć, by dbać o środowisko naturalne tak, by nie pozostawiać po sobie jedynie spalonej ziemi.

Uaktualniony tryb Timelapse jest już udostępniony wszystkim użytkownikom Google Earth. Znajdziemy go w zakładce Odkrywca. Z kolei filmy można oglądać na kanale Google Earth na YouTube.