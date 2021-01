Laptop XPG to tylko jedna z nowości ADATA na CES 2021. Wśród pozostałych... guma do żucia dla graczy

Niestety, z powodu globalnej pandemii koronawirusa tegoroczne targi CES nie odbędą się w takiej formie, w jakiej znanej są od lat. Producenci elektroniki użytkowej będą zmuszeni do prezentacji swoich produktów całkowicie zdalnie. Pomimo takiej formuły całych targów nie spodziewamy się, aby jakiejś większej firmy miało zabraknąć, jedną z nich jest ADATA wraz ze swoją marką gamingową XPG.

XPG XENIA Xe – przenośny ultrabook dla graczy

Jak dobrze wiemy, ADATA jest głównie znana z produkowania szeroko pojętych nośników danych – od dysków przez karty pamięci na pendrive’ach kończąc. Tym bardziej dziwi fakt, iż chińska firma tym razem zaprezentowała laptopa spod znaku XPG tj. gamingowego – XPG XENIA Xe.

W budowie laptopa postawiono na wyróżniającą się na rynku laptopów gamingowych elegancką budowę, wykonaną z anodyzowanego aluminium. Dzięki temu otrzymujemy laptopa ze stosunkowym dużym, dotykowym 15,6-calowym ekranem Full HD, stosunkowo małej wadze (1,65 kg) oraz grubości (11 mm w najcieńszym miejscu).

Oczywiście, jak przystało na laptopa skierowanego dla graczy, nie mogło zabraknąć odpowiednio wydajnych komponentów. XPG XENIA Xe pracuje w oparciu o najnowsze procesory Intela 11. generacji Core i5-1135G7 lub i7-1165G7 z grafiką Iris Xe. Przestrzeń dyskową zapewnia dysk SSD PCIe Gen4 M.2 o pojemności 1 TB. Ponadto ultrabook błyszczy certyfikatem Intel EVO.

XPG XENIA Xe (źródło: ADATA)

Nie tylko hardware – XPG PRIME i XPG GRIT

XPG zaprezentowało również oprogramowanie skierowane dla graczy.

XPG PRIME to oprogramowanie pozwalające zarządzać podłączonymi do naszego peceta urządzeniami XPG. Pozwala nam to np. na synchronizację podświetlenia i jego efektów czy przypisywanie makr w przypadku klawiatury. To całkiem znany typ oprogramowania i takie funkcje oferuje praktycznie każdy producent peryferiów gamingowych. Teraz do tego grona dołącza też XPG.

XPG GRIT jest za to w moim odczuciu programem dużo ciekawszym i wprowadza pewne odświeżenie na rynku. Aplikacja ma za zadanie pomóc graczom w osiąganiu jak najlepszych wyników w grach z gatunku FPS. Aplikacja zbiera i analizuje dane podczas naszej rozgrywki i sama prezentuje graczowi sugestie, mające poprawić jego wyniki w grze. Czasami są to różnego rodzaju ćwiczenia lub po prostu zmiana pewnych ustawień w tytule, w którym chcemy być lepsi.

XPG PRIME (źródło: ADATA)

To do czego jesteśmy przyzwyczajeni – XPG GAMMIX S70

XPG GAMMIX S70 to dysk SSD z gamingowym zacięciem. Dzięki wykorzystaniu najnowszego standardu PCIe 4.0, dysk GAMMIX S70 może pochwalić się odczytem oraz zapisem sięgającym 7400/6400 MB/s oraz losowym odczytem/zapisem próbek losowych IOPS wynoszącym 650/740K. Oprócz tak wysokiej wydajności dysk XPG cechuje się niezwykle dużym radiatorem, który będzie przyciągał oko oraz dbał o niskie temperatury i kulturę pracy naszego dysku.

XPG GAMMIX S70 (źródło: ADATA)

Obudowy XPG DEFENDER PRO oraz STARKER AIR

XPG ma także chrapkę na schłodzenie naszych komponentów i w tym celu zaprezentowało aż dwie obudowy PC.

XPG DEFENDER PRO jest w standardzie Midi-tower i może pomieścić płyty główne do standardu E-ATX. Co ważne, patrząc na rozmiary nowych RTX-ów, długość karty graficznej może wynieść 380 mm, natomiast radiator procesora może mierzyć maksymalnie 170 mm.

Przedni panel został wykonany z siatki MESH mocowanym na magnesach. W zestawie znajdziemy 3 wentylatory XPG VENTO 120 ARGB. Całość cieszy oko tak modnym ostatnim czasem podświetleniem LED ARGB.

XPG DEFENDER PRO i XPG STARKER AIR (źródło: ADATA)

XPG STARKER AIR to rozwiązanie dla ludzi szukających kompaktowej rozmiarów obudowy dla swojego komputera. Skrzynka została zaprojektowana tak, aby mieścić się w ramy standardu ATX. Na uwagę zwraca fakt możliwości pionowego montażu GPU oraz – tak, jak w większym bracie – przedni panel MESH, zapewniający dobrą wentylację. Oświetlenie ARGB zostało wzbogacone o dodatkowe paski LED-owe, a komfortu obcowania z obudową daje dostępny pod ręką zestaw portów I/O, obejmujący złącza USB, hybrydowe gniazdo audio i dedykowany przycisk do przełączania między zaprogramowanymi efektami świetlnymi.

XPG LEVANTE PRO – wodne All-in-One

XPG LEVANTE 360 PRO jest zestawem chłodzenia cieczą, wyposażonym w 360 mm chłodnicę, wykonaną z aluminium. Do jej schłodzenia wykorzystuje trzy wentylatory XPG PRO 120 PWM z zaszytą w sobie technologią Gentle Typhoon Fan.

Producent zdecydował się na użycie blokopompki 7. generacji od Asteka, wyposażając ją dodatkowo w 2,1-calowy wyświetlacz LED, na którym możemy wyświetlać wszystkie interesujące nas informacje o naszym komputerze np. o temperaturze CPU i GPU, napięciu lub innych danych. Możliwe jest nawet wyświetlanie niestandardowych obiektów jak w konkurencyjnej konstrukcji NZXT.

XPG LEVANTE PRO (źródło: ADATA)

XPG Gaming Gum – ciekawostka

Pomyślmy… jakiego sprzętu dla graczy jeszcze nie było? Tak, gumy do żucia! To teraz już jest. XPG Gaming Gum ma w składzie kofeinę oraz luteinę, które razem mają zwiększyć naszą koncentrację i pozytywnie wpływać na oczy. Poza tym, jak na gumę do żucia przystało, ma odświeżający, orzeźwiający miętowy smak.

XPG Gaming Gum

Dwie nowości od ADATA

ADATA SD Express Card zauważyła szybko rosnącą popularność sieci 5G, a co za tym idzie coraz większej potrzeby szybkiego, ale małego nośnika danych. SD Express Card jest kartą SD, która – dzięki wykorzystaniu SD7.0 i PCIe Gen3x1 – dorównuje prędkością dyskom SSD. Producent sam nazywa ją mianem mini-SSD.

ADATA SE900G RGB jest dyskiem zewnętrznym SSD, który zapakowano w elegancką obudowę. Wykonany został z aluminium, które przy okazji odprowadza ciepło z naszego dysku. Jak sama nazwa wskazuje, dysk wyposażono podświetlenie ARGB.

SE900G obsługuje interfejs USB 3.2 Gen2x2 i dzięki temu charakteryzuje się odczytem i zapisem wynoszącym do 2000 MB/s., co zapewnia szybki i niezawodny transfer danych. Takie osiągi przydadzą się przy szybkim przenoszeniu filmów 4K.