W 2020 roku Acer sprzedał dwa razy więcej monitorów niż rok wcześniej

Polski rynek monitorów ma się bardzo dobrze. Nic więc dziwnego, że Acer, czyli jeden z największych producentów tego sprzętu, pobił kolejne rekordy.

Każdy potrzebuje monitora

Miniony rok upłynął pod znakiem pracy i nauki zdalnej. Taka sytuacja zmusiła niektórych do zainwestowania w lepszy sprzęt, taki jak chociażby monitor. Wielogodzinne sesje przed komputerem powodują silne zmęczenie oczu, dlatego ludzie ruszyli do sklepów i wymienili swoje poczciwe pudła na nowoczesne, smukłe ekrany. Potwierdzają to statystyki, bowiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy rynek monitorów w Polsce urósł aż o 24%!

Acer wyróżnia się na tle pozostałych producentów

W związku ze znacznym wzrostem rynku monitorów w Polsce każdy z producentów odnotował zwiększenie sprzedaży, jednak to Acer królował nad innymi.

Fot. Acer

W 2020 roku Acer sprzedał w Polsce 200 tysięcy monitorów, co sprawiło posiadała 12% udziału w całym rynku. Dzięki temu firma zaliczyła pokaźny awans z piątego na drugie miejsce najchętniej wybieranych marek monitorów w Polsce. W porównaniu do roku 2019, kiedy sprzedała 96 tysięcy sztuk, zanotowała wzrost sprzedaży o 114%.

Dobry czas dla Acera nie zakończył się wraz z nadejściem 2021 roku, który firma rozpoczęła bardzo efektownie. W pierwszym kwartale Acer sprzedał ponad 60 tysięcy monitorów. Taki wynik oznacza trzecie miejsce wśród najpopularniejszych marek monitorów i udziału w rynku tych sprzętów na poziomie 11,6%.

Czynnikiem, który miał największy wpływ na sprzedaż naszych monitorów, jest stosunek jakości do ceny. Klienci doceniają nie tylko funkcjonalność konstrukcji oferowanych przez Acer urządzeń i ich atrakcyjne parametry, ale także fakt, że przekłada się to na komfort użytkowania i przystępną cenę Piotr Nowok, Product Manager w Acer Polska

Acer świetnie sobie radził nie tylko w Polsce. W minionym roku cały rynek EMEA (państw leżących na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki) zaliczył wzrost sprzedaży monitorów wynoszący 17%, z czego Acer urósł aż o 23% i mógł pochwalić się udziałem w rynku w wysokości 7,4%.

