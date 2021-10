Oferta Xbox Game Pass w październiku. Jest moc! Wśród tytułów, Destiny 2 na PC

Usługa Microsoftu cieszy się coraz większą popularnością wśród graczy. I nic w tym dziwnego – do Xbox Game Pass co chwila wpadają kolejne świetne tytuły, w które warto zagrać. W październiku czeka nas naprawdę mocna oferta. Tym razem PCtowcy zagrają m.in. w Destiny 2!

Destiny 2 – bestsellerowy FPS od Bungie Software

Marki Destiny chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Gdyby jednak wśród miłośników FPSów znalazły się osoby, które do Destiny podchodziły z dystansem, to mamy remedium na Wasze troski! Już 12 października do usługi Xbox Game Pass dołączy Destiny 2 w wersji na PC. To oznacza, że będziecie mogli sprawdzić ten tytuł za przysłowiowe grosze. Jest na co czekać, bo produkcja ta wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród graczy.

Destiny 2 przenosi nas do wydarzeń mających miejsce po tych znanych z pierwszej odsłony serii. Galaktykę opanował chaos odkąd upadło tzw. Ostatnie Miasto, a świat stanął na krawędzi zagłady. Na szczęście nie wszystko stracone, bo nasz bohater wyruszy z wielką misją zjednoczenia Strażników i pokonania złowrogich kosmitów. W drugiej odsłonie Destiny twórcy postawili znacznie mocniejszy nacisk na aspekt fabularny, dzięki czemu przeżywana historia przynosi więcej frajdy niż w przypadku „jedynki”.

Co więcej, to wciąż klasyczny FPS z elementami kooperacji, przypominający MMO. Na graczy czekają ogromne lokacje do eksploracji, rozbudowany system rozwoju postaci oraz gwarantowana satysfakcja z kompletowania najlepszego w grze ekwipunku.

Model gry dedykowany jest osobom nastawionym na kooperację, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tytuł ograć w pojedynkę. Oprócz warstwy fabularnej dostaniemy tutaj również urozmaicające rozgrywkę walki PvP i kilka innych dodatkowych aktywności do zabawy z innymi graczami.

Epicka przygoda stoi przed Wami otworem. Wypatrujcie 12 października i nie zawahajcie się wypróbować tej produkcji. Na Destiny 2 zdecydowanie warto „przegrać” czas.

Co jeszcze dostaniemy w październikowym Xbox Game Pass?

Oprócz Destiny 2: Beyond Light do usługi trafi też kilka innych zacnych tytułów. Osobiście najbardziej czekam na Back 4 Blood – grę będącą bezpośrednim spadkobiercą kultowego Left 4 Dead. Zapowiada się fenomenalny miesiąc z grami, które bez problemu wypełnią długie jesienne wieczory.

Gry, które trafią do Game Passa w październiku:

Totally Accurate Battle Simulator – gra strategiczna inspirowana serią Total War (chmura, Xbox i PC) – od 5 października

– gra strategiczna inspirowana serią Total War (chmura, Xbox i PC) – od 5 października The Procession to Calvary – gra typu point and click odwołująca się do twórczości grupy Monty Pythona (chmura, Xbox i PC) – od 7 października

– gra typu point and click odwołująca się do twórczości grupy Monty Pythona (chmura, Xbox i PC) – od 7 października Visage – nieźle oceniany horror psychologiczny (chmura, Xbox i PC) – od 7 października

– nieźle oceniany horror psychologiczny (chmura, Xbox i PC) – od 7 października Back 4 Blood – FPS dla fanów kultowego Left 4 Dead (chmura, Xbox i PC) – od 12 października

– FPS dla fanów kultowego Left 4 Dead (chmura, Xbox i PC) – od 12 października Destiny 2: Beyond Light (PC) – kapitalny kooperacyjny FPS – od 12 października

– kapitalny kooperacyjny FPS – od 12 października Ring of Pain – dziwaczna gierka, będąca połączeniem roguelike’a i karcianki (chmura, Xbox i PC) – od 14 października

– dziwaczna gierka, będąca połączeniem roguelike’a i karcianki (chmura, Xbox i PC) – od 14 października The Riftbreaker – gra akcji typu tower defense (chmura, Xbox i PC) – od 14 października

– gra akcji typu tower defense (chmura, Xbox i PC) – od 14 października The Good Life – kryminalny RPG (chmura, Xbox i PC) – od 14 października

Wśród gier, które w tym miesiącu opuszczą usługę znalazły się: