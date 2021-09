Flagowy smartfon Samsunga taniej o 900 złotych, a do tego z ładowarką indukcyjną gratis!

Nie ma czasu się zastanawiać. Samsung Galaxy S21 5G sprzedawany jest w niższej o kilkaset złotych cenie, a oprócz tego producent dorzuca do zakupu funkcjonalną ładowarkę bezprzewodową. Znacznie taniej dostaniemy też modele Galaxy S21+ 5G czy Galaxy S21 5G Ultra!

Wszystko, czego można żądać od smartfona za 3 tysiące złotych

Oczywiście nie wszyscy są gotowi wydać na smartfon równowartość swojej miesięcznej wypłaty netto, ale jeśli jesteśmy zdecydowani zakupić flagowe urządzenie, to na pewno na jakimś etapie przyglądaliśmy się cenom Samsunga Galaxy S21. Teraz można go kupić znacznie taniej, i do tego z przyjemnym prezentem.

Zarówno w sklepie Samsunga, jak i w sklepach partnerskich (na przykład w Media Expert), można zauważyć obniżkę na smartfony z rodziny Galaxy S21. Na przykład podstawowy model Galaxy S21 5G z 8 GB RAM i 259 GB pamięci wewnętrznej, nie kosztuje już 4099 złotych, a 3199 złotych.

Gratisy, kody i pakiety

Dodatkowo, korzystając z oferty sklepu Samsunga, możemy liczyć na przyjemne bonusy. Producent umożliwia dorzucenie do koszyka z zakupami ładowarki bezprzewodowej Duo 9W, za którą nie zapłacimy ani grosza. Ponadto, możemy zyskać nawet 4 miesiące darmowego YouTube Premium. Trzeba przyznać, że to całkiem przyjemny pakiet prezentów.

Ponieważ promocja cieszy się niezwykłym wzięciem, mało prawdopodobne, byśmy mieli szansę na dłuższe zastanawianie się nad ofertą. W momencie przygotowywania tego artykułu, w sklepie Samsunga dostępny jest już tylko Galaxy S21 5G w wersji z 256 GB pamięci wewnętrznej, i to wyłącznie w fioletowym kolorze.

Żeby kupić flagowy telefon Samsunga w innej opcji pamięciowej lub rozejrzeć się za wyższym modelem w innej kolorystyce, trzeba poszperać w ofertach partnerów sprzedażowych firmy. W Media Expert, na przykład, znacznie taniej (nawet o 1000 złotych) można dostać także modele Galaxy S21+ 5G oraz Galaxy S21 Ultra 5G. Tam jednak nie możemy liczyć na darmową ładowarkę bezprzewodową, choć załapiemy się na bezpłatne YouTube Premium.