Chernobylite na PS4 i Xbox One już jutro! Przed Wami premierowy zwiastun

Od premiery Chernobylite na PC minęło już parę miesięcy. Postapokaliptyczny survival horror polskiego studia The Farm 51 tym razem trafi na konsole PlayStation 4 i Xbox One. Premiera już jutro!

Chernobylite – lipcowy hit Steama

Premiera Chernobylite na pecetach przyciągnęła pokaźne grono graczy, wystawiających (w większości) pozytywne recenzje. Tytuł trafił też na listę największych premier lipca na platformie Steam, gdzie zajął miejsce obok świetnego The Ascent. I szczerze – nic w tym dziwnego. Ogrywałem Chernobylite świeżo po premierze i muszę przyznać, że byłem pozytywnie zaskoczony.

Dla osób niewtajemniczonych – Chernobylite jest miszmaszem gry akcji i survival horroru, łączącym oba elementy w scenerii katastrofy nuklearnej w Czarnobylu. Mamy tutaj rozbudowany system craftingu, możliwość swobodnej eksploracji świata i nieliniową, lecz wciągającą warstwę fabularną. Ze swojej strony gorąco polecam – fani gatunku z pewnością nie będą się nudzić.

Graficzne postapo – lubię to!

Spore wrażenie robi też klimatyczna oprawa graficzna projektowana na silniku Unreal Engine 4. Ciekawostką jest tutaj fakt, że twórcy odbyli podróż do Czarnobyla, aby tchnąć w grę jak największą dawkę realizmu. Na bazie stworzonej podczas wyprawy dokumentacji, mogli oddać postapokaliptyczną rzeczywistość w swojej produkcji. Jak im to wyszło? Moim zdaniem świetnie! Ale zachęcam do sprawdzenia gry „na własnej skórze”.

Charnobylite ma swój klimat (fot. IGN)

Swoją drogą, Chernobylite to doskonała propozycja na spędzenie jesiennego, melancholijnego wieczoru. Jeśli jednak już w to graliście albo szukacie czegoś luźniejszego, to zachęcam do lektury tekstu Szymona, gdzie znajdziecie propozycje świetnych gier kooperacyjnych – w sam raz na przetrwanie jesieni.

Już jutro tj. 28 września, Chernobylite trafi na PS4 i Xbox One. W przyszłości tytuł pojawi się również na PS5 i XSX – na ten moment data premiery jest nieznana.