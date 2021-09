Beta MacOS zdradza rozdzielczości nowych MacBooków

Za nami konferencja Apple, na której producent pokazał szereg nowych sprzętów. Zgodnie z oczekiwaniami, zabrakło na tym evencie odświeżonych laptopów MacBook Pro, które jednak powinny zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku. O ile dokładna data premiery pozostaje nieznana, o tyle poznajemy właśnie nowe szczegóły dotyczące rozdzielczości ekranów – wszystko za sprawą ostatniej bety MacOS.

MacBook Pro 2021 w dwóch rozmiarach

Po premierze serii iPhone 13 i nowych iPadów słychać było głosy niezadowolenia. Nie tyle z uwagi na pokazany sprzęt, ale z racji tego, że wielu oczekiwało pokazania nowych MacBooków Pro. Z drugiej strony, przed tym eventem niemal jasne było, że na nowe laptopy będziemy musieli poczekać nieco dłużej, ale wygląda na to, że warto. Coraz bardziej prawdopodobne jest to, że nowe, odświeżone, mobilne komputery Apple będą dostępne w dwóch rozmiarach – 14 i 16 cali.

Ten pierwszy ma zastąpić dostępną na rynku „trzynastkę”, która pomimo, że ma się bardzo dobrze, to jej wygląd zaczyna trącić myszką. Zamysł jest bardzo prosty – utrzymać podobne rozmiary, jednocześnie powiększając ekran. Taka zmiana stylistyczna z pewnością wyjdzie urządzeniu na dobre, ale jeszcze bardziej zyska na tym komfort i użyteczność komputera.

Z kolei mniej zmian ma spotkać model 16-calowy, który tak naprawdę jest z nami na rynku stosunkowo niedługo, bo od 2019 roku. To właśnie na jego przykładzie widać, że wcale nie trzeba wywracać projektu do góry nogami, aby móc zaoferować użytkownikom wyglądający bardziej nowocześnie laptop. Różnice względem nieoferowanego już modelu MacBook Pro 15 nie są duże, ale większy ekran – w połączeniu z mniejszymi ramkami – robi zdecydowanie lepsze wrażenie.

Oczywiście powyższe rozważania nadal należy traktować w kategorii niepotwierdzonych plotek, ale coraz więcej wskazuje na to, że mogą one stać się rzeczywistością. Potwierdzeniem tego może być odkrycie Steve’a Mosera z MacRumors, który w kodzie siódmej bety MacOS Monterey odnalazł ciekawe wpisy dotyczące rozdzielczości ekranu.

Mowa o dwóch rozdzielczościach, opisanych jako „Retina 3456 x 2234” i „Retina 3024 x 1964”. Sprawa jest o tyle ciekawa, że są to rozdzielczości niedostępne w żadnym obecnym na rynku urządzeniu Apple. Nie sposób zatem nie skojarzyć ich z nachodzącymi, przeprojektowanymi MacBookami Pro.

Jeśli wierzyć plotkom i nowe laptopy dostaną ekrany 14- i 16-calowe, to powyższe wartości pozwolą osiągnąć zagęszczenie pikseli na poziomie około 250 ppi. Będzie to wyraźna zmiana względem tego, co oferuje obecna generacja (około 226 ppi), przede wszystkim dlatego, że nowe rozdzielczości pozwoliłyby na natywne obsłużenie 2x Retina, zamiast obecnie skalowanych rozdzielczości.

Szykujcie portfele, premiera coraz bliżej

Czy tak się stanie dowiemy się dopiero za kilka tygodni. Ostatnie plotki mówią, że konferencja Apple, na której producent pokaże nowe laptopy, może mieć miejsce w październiku. Oczywiście nowe rozmiary i odświeżony wygląd to nie wszystko, czego się spodziewamy.

Prawdopodobnie nowe komputery zostaną wyposażone w nowy SoC M1X/M2, a jego wydajność ma być zauważalnie większa od tej w obecnie stosowanym procesorze M1. Co ważne, oba modele MacBooków – mniejszy i większy – mają być tak samo wydajne.

Mówi się też, że nadchodzące urządzenia porzucą dotykowy panel Touchbar, zamiast którego pojawią się klasyczne przyciski funkcyjne. Oprócz tego zobaczy powrót złącza ładowania Magsafe i rozbudowany zestaw portów.

MacBook Pro 2021 – koncept (fot. MacRumors)

Nie ukrywam, że wszystkie te przecieki i plotki rozpalają moją wyobraźnię. Szczególnie model 14-calowy zapowiada się wyśmienicie. Mały, zgrabny i lekki laptop ze świetnym wyświetlaczem i mocnym procesorem brzmi jak idealne narzędzie do mobilnej (i nie tylko) pracy.

Niestety, wiele wskazuje też na to, że niezadowolone będą nasze portfele – nowe MacBooki mają być sporo droższe od tych, które są obecnie oferowane.

