NZXT zapowiada obudowę H510 Flow, nowe AiO Kraken i serię zasilaczy C Bronze do PC

Ciesząca się dużą popularnością wśród graczy marka zaprezentowała nową gamę urządzeń, stworzonych z myślach o ich potrzebach. Według zapewnień producenta, mają one zapewnić im większą elastyczność. Wśród nowości znajdują się m.in. obudowa H510 Flow i zestawy AiO Kraken w wersji białej.

Obudowa NZXT H510 Flow

Nowa obudowa w ofercie marki, NZXT H510 Flow, oferuje ulepszoną wentylację dzięki dodaniu perforowanego panelu przedniego. Dzięki temu zabiegowi przednie wentylatory są w stanie zassać większe ilości powietrza, a to z kolei przełoży się na lepszą wydajność termiczną i skuteczną, wydajną redukcję temperatury całego systemu.

A każdy gracz wie, jakie to ważne. Sprawniejsze odprowadzanie ciepła pozytywnie wpłynie na żywotność procesora i karty graficznej. Do tego niższe temperatury robocze pozwolą na uzyskanie lepszych rezultatów podkręcania. Trzeba też zauważyć, że dzięki specjalnej konstrukcji frontu obudowy wentylatory będą mogły się kręcić wolniej, a mimo to utrzymają niskie temperatury stacji roboczej.

Ponadto nowa obudowa NZXT H510 Flow ma boczny panel z hartowanego szkła i port USB 3.1 Gen 2 ze złączem USB-C na panelu przednim oraz zapewnia system aranżacji okablowania z fabrycznie zainstalowanymi kanałami i paskami mocującymi, a także zdejmowany wspornik przeznaczony do chłodnic o długości do 280 mm.

Cena NZXT H510 Flow będzie wynosić na polskim rynku ~350 złotych. Sprzedaż rozpocznie się jeszcze w tym roku i klienci dostaną do wyboru dwie wersje: matową białą i matową czarną.

Nowe AiO Kraken

Wraz z obudową NZXT H510 Flow producent ogłosił, że jego najnowsze chłodzenia z serii Kraken X i Kraken X, a także wentylatory AER RGB 2 będą dostępne w kolorze białym. Ponadto zestaw Kraken 120 zyskał ulepszoną pompę z większym zasobnikiem wody i wsparcie dla ekosystemu akcesoriów ARGB zasilanych napięciem 5 V. Jednocześnie nieco odświeżono też jego wygląd. Cenę w wersji czarnej ustalono na ~360 złotych.

Seria Kraken X-3 RGB White trafi do sklepów w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Model Kraken X53 RGB 240 mm będzie kosztował ~740 złotych, Kraken X63 RGB 280 mm ~830 złotych, a Kraken X73 RGB 360 mm ~1020 złotych.

Podobnie będzie również w przypadku chłodzeń Kraken Z-3 RGB – one też trafią do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych miesięcy i będą dostępne w kolorach czarnym oraz białym. Ich ceny prezentują się następująco:

Kraken Z53 RGB 240 mm – ~1156 złotych,

Kraken Z63 RGB 280 mm – ~1250 złotych,

Kraken Z73 RGB 360 mm – ~1350 złotych.

Nowe zasilacze z serii NZXT C Bronze

Kolejną nowością marki NZXT są zasilacze NZXT C Bronze, które oferują zabezpieczone osłonami półmodularne okablowanie z wytrzymałymi przewodami głównymi oraz sprawność potwierdzoną certyfikatem 80 Plus Bronze. Ponadto producent zapewnia, że będą pracować cicho dzięki zmniejszonemu wydzielaniu ciepła i obniżonej prędkości obrotowej wentylatorów.

Zasilacze z serii NZXT C Bronze będą dostępne w trzech wersjach:

NZXT C550 Bronze o mocy 550 W za ~370 złotych;

NZXT C650 Bronze o mocy 650 W za ~416 złotych;

NZXT C750 Bronze o mocy 750 W za ~462 złotych.

Nowe zasilacze z serii C Bronze będą objęte pięcioletnią gwarancją producenta.