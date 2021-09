Transcend DrivePro 10 jest miniaturowy, a nagrywa w Full HD

Wideorejestrator samochodowy to przydatna rzecz. Przeglądając ofertę sklepów, można dostać zawrotu głowy od liczby dostępnych modeli, a teraz wybór będzie jeszcze trudniejszy, bo właśnie na polskim rynku zadebiutował Transcend DrivePro 10, który może oczarować klientów swoimi miniaturowymi rozmiarami.

Specyfikacja Transcend DrivePro 10

Transcend informuje, że model DrivePro 10 jest najmniejszym wideorejestratorem samochodowym w jego ofercie. Dzięki temu, że ma on wielkość kluczyka, nie będzie niepotrzebnie odwracał uwagi kierowcy, bez względu na to, czy zamontuje go on na przedniej, czy na tylnej szybie. Ponadto jest też bardzo lekki, bowiem waży zaledwie 40 gramów.

źródło: Transcend

Pomimo niewielkich rozmiarów (producent podaje, że wideorejestrator jest mniejszy od karty kredytowej), Transcend DrivePro 10 pozwala nagrywać obraz w rozdzielczości Full HD 1080p w 60 klatkach na sekundę. Ponadto wyposażono go w szerokokątny obiektyw o kącie widzenia 140° (z przysłoną f/2.0), więc obejmie swoim zasięgiem duży obszar, a dodatkowo dzięki matrycy STARVIS pozwoli zarejestrować szczegółowy obraz z bogatymi kolorami również w nocy. Pomoże w tym szeroki zakres dynamiki WDR, który balansuje ciemne i jasne obszary, aby każde ujęcie było jak najbardziej klarowne.

Najnowszy wideorejestrator samochodowy Transcend wyposażono też w akumulator litowo-jonowy, który zadba o to, aby nagrania się zapisały również wtedy, gdy zostanie odcięty dopływ prądu. Na przykład podczas wypadku – gdy ten się wydarzy, czujnik G-sensor uruchomi nagrywania awaryjne, które nie zostanie nadpisane, a przez to utracone. Często takie materiały się przydają, m.in. podczas ubiegania się o odszkodowanie.

Transcend DrivePro 10 obsługuje karty pamięci w formacie microSD o pojemności od 32 GB do 256 GB, co pozwala nagrać nawet 16 godzin filmów. Pliki zapisywane są w formacie MP4 (H.264). Wideorejestrator może się również łączyć z innymi urządzeniami za pośrednictwem WiFi (802.11n) oraz dedykowaną aplikacją DrivePro, dostępną zarówno na system Android, jak i iOS.

Cena Transcend DrivePro 10, dostępność

Cena Transcend DrivePro 10 w Polsce została ustalona na ~340 złotych. Wideorejestrator jest objęty dwuletnią gwarancją producenta. Ponadto w zestawie dodaje on kartę pamięci microSD o pojemności 64 GB, a także uchwyt do samochodu i zasilacz do gniazda zapalniczki (napięcie wejściowe 12 V- 24 V; napięcie wyjściowe 5 V/2 A).