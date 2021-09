Nowy tydzień, nowe promocje w x-kom. Są duże rabaty na peryferia i laptopy oraz raty 0% na sprzęt audio

Ten tydzień x-kom rozpoczął nie jedną, ale aż trzema ciekawymi ofertami. Pierwsza z nich to kontynuacja akcji zorganizowanej z okazji powrotu do szkoły – sklep przygotował specjalną ofertę na peryferia, dzięki czemu możecie kupić je taniej nawet o 37%. Ponadto wystartowała promocja na laptopy – ceny wybranych modeli obniżono aż o 700 złotych. A do tego macie okazję nabyć wymarzony sprzęt audio w ratach 0%.

Promocja na peryferia w sklepie x-kom

Powrót do szkoły i pracy nie jest łatwy. Sklep x-kom stara się go maksymalnie umilić, przygotowując atrakcyjne promocje dla klientów. Tym razem specjalną ofertą objęto peryferia, a więc sprzęty, które przydadzą się zarówno do nauki, jak i pracy.

Reklama

Wśród przecenionych produktów znajdziecie m.in. monitory i drukarki, zatem to dobra okazja na wymianę tych sprzętów. Tym bardziej, że można je kupić w naprawdę atrakcyjnych cenach, bowiem rabaty sięgają tu nawet 37 %.

Oto kilka wybranych propozycji z tej oferty:

Zasady promocji na peryferia w sklepie x-kom

Aby skorzystać z niniejszej oferty specjalnej, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt nią objęty, aktywować kod rabatowy: szkola i dokończyć składanie zamówienia.

Oferta obowiązuje do 19 września 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Sprawdź pełną ofertę peryferiów w obniżonych cenach w sklepie x-kom

Laptopy taniej nawet o 700 złotych w sklepie x-kom

Druga warta uwagi promocja w sklepie x-kom to rabaty na wybrane laptopy. Ofertą objęto wiele sprzętów różnych marek, a ich ceny obniżono nawet o 700 złotych. Oprócz tego w niższych cenach kupicie też wiele przydatnych akcesoriów, takich jak torby na laptopy czy podstawki chłodzące.

Spośród pełnej oferty wybraliśmy kilka ciekawych przykładów przecenionych sprzętów:

Zasady promocji na laptopy i akcesoria w sklepie x-kom

Aby skorzystać z tej oferty, należy dodać do koszyka wybrany produkt nią objęty, aktywować kod rabatowy: laptopy i dokończyć składanie zamówienia. Akcja obowiązuje do 19 września 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Sprawdź promocję na laptopy w sklepie x-kom

Raty 20×0% na sprzęt audio w sklepie x-kom

Sklep x-kom przygotował także ofertę rat 0% na sprzęty i akcesoria audio. Planowałeś zakup słuchawek, głośnika, soundbaru, ale taki zakup mocno nadwyrężyłby Twój domowy budżet? Raty 0% to doskonały sposób na to, by zdobyć swój wymarzony sprzęt bez konieczności wykładania całej gotówki jednorazowo.

Jak skorzystać z oferty?

Aby skorzystać z promocji na sprzęt audio w 20 ratach 0%, należy:

dodać sprzęt objęty promocją do koszyka o wartości minimum 300 złotych,

aktywować kod rabatowy: raty-zero,

wybrać sposób dostawy i metodę płatności jako: przelew gotówkowy,

dokończyć składanie zamówienia i poczekać na mejla z linkiem do wniosku ratalnego.

Akcja trwa do 19.09.2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Promocja obejmuje sprzęt audio, przy zakupie od 300 złotych do 30000 złotych. Podczas składania zamówienia można wybrać opcję od 3 do 20 rat. RRSO wynosi 0%. W przypadku wyboru odbioru osobistego w salonie, odwiedź wybrany salon i z pomocą doradcy złóż wniosek ratalny.

Sprawdź szczegóły oferty rat 0% na sprzęt audio w sklepie x-kom

Artykuł powstał przy współpracy ze sklepem x-kom