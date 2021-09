Rabat do 50% na akcesoria w sklepie x-kom. Jest też promocja na sprzęty do rozrywki i produkty Acer oraz raty 0%

Rok szkolny już się rozpoczął, ale promocja back to school 2021 w sklepie x-kom trwa nadal. W tej odsłonie akcji znalazły się akcesoria, które przeceniono nawet o 50%. Ponadto możecie skorzystać z rat 0% na komponenty i monitory oraz promocji na sprzęty przeznaczone do rozrywki, a w aplikacji ze specjalnej oferty na produkty Acer.

Powrót do szkoły z nowymi akcesoriami

Powrót po wakacjach do szkoły i pracy może być trudny, dlatego warto go sobie maksymalnie umilać. Zakupy zawsze pomagają poprawić humor, a jeśli zdecydujecie się na sprzęty, które mogą się przydać do nauki i pracy, to taki wydatek jest tym bardziej usprawiedliwiony.

Reklama

Teraz w sklepie x-kom możecie kupić wiele przydatnych akcesoriów taniej nawet o 50%. Promocja obejmuje m.in.: myszki, klawiatury, słuchawki i wiele więcej, a poniżej znajdziecie tylko kilka propozycji z bogatej oferty:

Zasady promocji back to school 2021 w sklepie x-kom

Aby skorzystać z niniejszej oferty, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt nią objęty, aktywować kod rabatowy: szkola i dokończyć składanie zamówienia. Akcja obowiązuje do 12 września 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Sprawdź pełną ofertę promocyjną back to school 2021 w sklepie x-kom

Raty 0% na komponenty i monitory w sklepie x-kom

Sklep x-kom przygotował również specjalną ofertę rat 0% na komponenty oraz monitory. Planowałeś zakup nowego monitora, ale wakacje mocno nadwyrężyły Twój domowy budżet? Raty 0% to doskonały sposób na to, by nabyć swój wymarzony sprzęt bez konieczności wykładania całej gotówki jednorazowo.

Aby skorzystać z promocji na komponenty i monitory w 20 ratach 0%, należy:

dodać objęty promocją sprzęt do koszyka,

aktywować kod rabatowy: raty-zero,

wybrać sposób dostawy i metodę płatności jako: przelew bankowy,

dokończyć składanie zamówienia i poczekać na e-mail z linkiem do wniosku ratalnego.

Akcja trwa do 12.09.2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Oferta obowiązuje na komponenty i monitory przy zakupie od 300 złotych do 30000 złotych. Zamówienie można złożyć, wybierając opcję od 3 do 20 rat. RRSO wynosi 0%. W przypadku wyboru odbioru osobistego w salonie, odwiedź wybrany salon i z pomocą doradcy złóż wniosek ratalny.

Sprawdź szczegóły oferty rat 0% w sklepie x-kom

Zapewnij sobie rodzinną rozrywkę i skorzystaj z rabatów do 31%

Kolejną promocję sklep x-kom przygotował w taki sposób, aby znalazły się w niej sprzęty, które służą relaksowi i rozrywce. Nie ważne jest to, jaki masz sposób na odpoczynek po pracy lub szkole, bowiem w tej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od osobistych preferencji.

Promocja obejmuje np. telewizory, słuchawki, monitory i wiele więcej, a rabaty sięgają nawet 31%. Oto kilka produktów z tej oferty, które kupicie w obniżonych cenach:

Zasady promocji na sprzęty do rozrywki w sklepie x-kom

Aby skorzystać z promocji, należy dodać do koszyka wybrany produkt nią objęty, aktywować kod rabatowy: telemaniak i dokończyć składanie zamówienia. Oferta obowiązuje do 9 września 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Sprawdź pełną ofertę produktów do rozrywki objętych promocją w sklepie x-kom

Produkty Acer taniej nawet o 20% w sklepie x-kom

Ostatnia promocja dostępna jest tylko w aplikacji mobilnej x-kom. To dobry powód, żeby ją zainstalować na swoim smartfonie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście.

W ramach tej oferty możecie kupić produkty firmy Acer nawet z 20% rabatem. Wśród przecenionych urządzeń znalazły się m.in.:

Zasady promocji na produkty marki Acer w sklepie x-kom

Niniejsza oferta dostępna jest tylko w aplikacji x-kom. Aby z niej skorzystać, trzeba dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: acer-app i dokończyć składanie zamówienia.

Oferta obowiązuje do 7 września 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Sprawdź pełną promocję na produkty Acer w aplikacji x-kom

Artykuł powstał przy współpracy ze sklepem x-kom