Razem z Creative kompletujemy wyposażenie biurka. Cel? Nauka, praca i dużo dobrej zabawy

Zainaugurowany właśnie rok szkolny i perspektywa szybkiego powrotu studentów do zajęć na uczelniach to dobry czas, by przyjrzeć się wyposażeniu biurka. Co powinno się na nim znaleźć, poza komputerem, monitorem, klawiaturą i myszką, by komfortowo uczyć się i pracować? Jakie urządzenia równie dobrze nadadzą się do pracy, co rozrywki? Na przykład te, które można znaleźć w ofercie firmy Creative. Wybrałem dla Was kilka naprawdę ciekawych sprzętów, które w codziennym użytkowaniu, po prostu dają radę.

Narzędzia do nauki i pracy zdalnej, czyli jakie?

Kiedy myślimy o biurku osoby pracującej, bądź uczącej się zdalnie, wyobrażamy sobie kilka, podstawowych przedmiotów, które muszą się na nim znaleźć, by nauka i praca były nie tylko możliwe, co przebiegały sprawnie. W samym centrum znajduje się okno na świat, czyli komputer. Najczęściej jest to laptop, choć komputery stacjonarne wcale nie powiedziały ostatniego słowa. Decydują się na nie, między innymi, gracze, którzy po godzinach obowiązków potrzebują wysokiej wydajności, by cieszyć się najnowszymi produkcjami. Kolejnym, równie ważnym elementem wyposażenia biurka, jest monitor. Dla posiadacza komputera stacjonarnego to wyposażenie obowiązkowe, jednak dla kogoś, kto na co dzień pracuje na laptopie, niemniej przydatne. Wolnej przestrzeni roboczej na ekranie nigdy za wiele.

Reklama

Co naturalne, nie obędzie się również bez klawiatury i myszki. Przyda się także lampka, zwłaszcza, gdy nie dysponujemy podświetlaną klawiaturą, oraz analogowy notatnik. Z doświadczenia wiem, że pewne rzeczy, przydatne podczas wykonywania codziennych zadań, lepiej zapisać na papierze.

Pozostało jeszcze kilka elementów, bez których trudno wyobrazić sobie wygodną naukę, pracę i zabawę. To głośniki, słuchawki i kamerka internetowa. Dzięki głośnikom, w codziennych zadaniach towarzyszy nam ulubiona muzyka. Słuchawki przydadzą się, gdy z jakiś powodów nie możemy użyć głośników, a także do uczestnictwa w zdalnych lekcjach i spotkaniach. Podobnie, podczas internetowych spotkań, bardzo przydatna okazuje się kamerka internetowa.

Modele, których możliwości chciałbym Wam przybliżyć w niniejszej publikacji, to ciekawe, niedrogie propozycje, które mimo naprawdę korzystnej ceny, mają czym się pochwalić. W mojej opinii, wszystkie trzy to bardzo fajny sprzęt, na który warto zwrócić uwagę kompletując wyposażenie zdalnego ucznia, studenta i pracownika.

Głośniki muszą być fajne!

Muzyka to coś, bez czego dosłownie nie wyobrażam sobie swojego życia. Ulubione dźwięki towarzyszą mi podczas praktycznie całego dnia. Podczas pracy, wypoczynku, a nawet w trakcie posiłków, uwielbiam delektować się muzyką. Z tego powodu, doskonale zdaję sobie sprawę, że godne polecenia głośniki, muszą być naprawdę bardzo fajne. Muszą charakteryzować się bardzo dobrą jakością odtwarzania muzyki, mnogością sposobów podłączenia źródeł dźwięku i atrakcyjnym wyglądem, godnym umieszczenia ich w zasięgu wzroku.

Wszystkie te kryteria spełnia model Creative SBS E2900. To zestaw głośników 2.1, który sam w sobie prezentuje się naprawdę ciekawie. By jeszcze bardziej podnieść jego atrakcyjność wizualną, zastosowano przyjemne dla oka podświetlenie LED.

Creative SBS E2900

Wrażenie robi również mnogość źródeł dźwięku, z którymi współpracują omawiane głośniki. Dzięki łączności Bluetooth, bez problemu można sparować je ze smartfonem, tabletem czy laptopem. Wejście AUX 3,5 mm pozwala na podłączenie komputera stacjonarnego i wszystkich innych źródeł, wymagających połączenia przewodowego, a obecność czytnika USB i kart pamięci sprawia, że głośniki mogą grać samodzielnie.

Znudziła się muzyka zapisana na nośnikach? Żaden problem! Creative SBS E2900 mają wbudowany tuner FM – mogą służyć jako standardowy radioodbiornik.

Gdyby pojawił się problem z rozmieszczeniem tego zestawu na biurku, można go szybko wyeliminować. Głośniki umieścić można w dowolnym miejscu w pokoju – dzięki dołączonemu pilotowi zdalnego sterowania, nie będzie trzeba wstawać z krzesła, by nimi sterować.

Cena? Nieco ponad 300 złotych. Jak na zestaw 2.1 z takimi możliwościami, naprawdę uczciwa.

Creative SBS E2900

Uniwersalne słuchawki bezprzewodowe – praca i rozrywka w jednym

Słuchawki, których używamy do słuchania muzyki, różnią się od tych, przeznaczonych typowo do prowadzenia rozmów telefonicznych i uczestniczenia w zdalnych spotkaniach. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że trudno o wyposażenie się w odrębne słuchawki do każdego z tych zadań, zarówno z uwagi na koszty, jak i ograniczone miejsce przy biurku. Rozwiązanie? Słuchawki, które równie dobrze sprawdzą się podczas rozmów, jak i słuchając muzyki. Dla przykładu Creative JAM V2.

Creative JAM V2

O wrażenia z odsłuchu muzyki w tych słuchawkach można być spokojnym. Dzięki obsłudze kodeków aptX HD i aptX Low Latency, a także dużym membranom o średnicy 32 mm, ulubione utwory wybrzmią na tyle dobrze, by sprawić przyjemność nawet bardziej wybrednym słuchaczom.

Na wyposażeniu modelu JAM V2 znalazły się także rozwiązania wspierające komunikację podczas wirtualnych spotkań, pracy i nauki. Znajdziemy tu, między innymi, technologię aktywnej redukcji szumów Qualcomm cVc 8.0, możliwość płynnego przełączania się między dwoma urządzeniami czy bardzo mocną baterię, wystarczającą nawet na 22 godziny pracy.

Tak wyposażone słuchawki muszą być drogie? Nic bardziej mylnego! Creative JAM V2 kosztują poniżej 200 złotych. Bardzo ciekawe słuchawki w równie dobrej cenie!

Creative JAM V2

Po co mi kamerka, skoro w laptopie już jedną mam?

To bardzo dobre pytanie. Co do zasady, kamery w laptopach są po prostu okej. Świetnie nadają się do uczestniczenia w wideorozmowach co jakiś czas, zwłaszcza, gdy rozmawiamy z rodziną czy znajomymi. Co jednak w sytuacji, gdy kamera staje się narzędziem nauki i pracy? Wtedy po prostu okej to za mało.

Zbyt niska rozdzielczość generowanego obrazu? To częsty problem w laptopach, przez który, zamiast rysów twarzy, oglądać możemy zlepek pikseli, a to przecież niejedyny mankament wbudowanej kamery. Podczas zdalnych spotkań, każdy chce wyglądać jak najlepiej. Tymczasem trzeba wybierać między idealnym ustawieniem kamery, a pochyleniem matrycy laptopa. Wygoda kosztem wyglądu? Nigdy więcej! Dzięki dołączanej kamerze internetowej, te problemy przejdą do historii.

Który model warto wybrać? Na przykład Creative Live! Cam Sync 1080p. Sama nazwa kamery zdradza, że jej największym atutem jest rozdzielczość obrazu – Full HD. Poza tym, oferuje możliwość pracy z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi bez konieczności instalacji dodatkowych sterowników, a także świetnie sprawdza się w parze z takimi aplikacjami, jak Zoom, Messenger, Microsoft Teams, Cisco WebEx czy Skype.

Creative Live! Cam Sync 1080p

W praktyce oznacza to, że zarówno podczas wirtualnych spotkań biznesowych, jak i zajęć zdalnych czy rozmów z najbliższymi będziemy wyglądać dokładnie tak, jak tego chcemy.

Cena? Około 200 złotych. Jak na oferowany poziom wygody, naprawdę nieźle!

Pamiętajcie o dodatkach!

Przedstawione wyżej produkty: głośniki Creative SBS E2900, słuchawki Creative JAM V2 i kamera Creative Live! Cam Sync 1080p to urządzenia, o które warto rozbudować swoje miejsce do nauki i pracy zdalnej. Z osobistego doświadczenia wiem, że odpowiednie dodatki, w postaci fajnych i funkcjonalnych urządzeń peryferyjnych, potrafią znacznie uprzyjemnić i usprawnić wykonywanie codziennych czynności.

Skoro dzięki nim, komfort zdalnej pracy, nauki i zabawy może się znacznie poprawić, dlaczego nie spróbować?

Materiał opracowany we współpracy z Creative