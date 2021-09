Niefajna sytuacja w Credit Agricole – przez błąd systemu klienci tracą pieniądze z konta

Jeśli jesteś klientem Credit Agricole, lepiej sprawdź swój stan konta. Może się bowiem okazać, że przez błąd systemu jest on znacznie niższy niż się spodziewałeś.

Awaria Credit Agricole. Klientom znikają pieniądze z konta

Pieniądze to delikatny temat. Najczęściej niechętnie o nich rozmawiamy, bo uważamy, że nikogo postronnego nie powinno interesować, ile zarabiamy i na co wydajemy swoją wypłatę. W tym przypadku sytuacja wygląda jednak inaczej i bynajmniej nie jest to pozytywne zjawisko.

Klienci Credit Agricole masowo zgłaszają, że z ich kont znikają pieniądze w niewyjaśnionych okolicznościach. Na oficjalnym profilu na Facebooku banku w sekcji komentarzy można znaleźć różne kwoty – jednemu z klientów system niepoprawnie zabrał 505 złotych, innemu 400 złotych, a jeszcze inny zobaczył, że saldo na jego rachunku wynosi -1500 złotych.

Wiele osób jest w podbramkowej sytuacji, ponieważ przez błąd systemu transakcje kartą w sklepach są odrzucane, a nie każdy ma przy sobie gotówkę. Nic zatem dziwnego, że klienci Credit Agricole są wściekli.

źródło: Credit Agricole

Klienci są tym bardziej rozjuszeni, że są ogromne trudności z dodzwonieniem się na infolinię, a ci, którym się to udało, nie otrzymują dobrych wiadomości – konsultanci wyrażają bowiem nadzieję, że jutro sytuacja wróci do normy.

Bank wydał natomiast oficjalny komunikat o następującej treści:

Szanowni Państwo, informujemy, że na rachunkach niektórych klientów pojawiły się ponowne obciążenia transakcji kartowych, wcześniej już zaksięgowanych. Pracujemy, aby jak najszybciej przywrócić poprawny stan kont. Przepraszamy za tę sytuację.

Klientom Credit Agricole nie pozostaje zatem nic, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać, aż stan ich kont ponownie będzie taki, jak się spodziewają. Oby bank uporał się z tym jak najszybciej, ale mimo wszystko warto monitorować historię operacji, a jeśli pojawią się jakieś niejasności, skontaktować się z infolinią lub złożyć reklamację w oddziale Credit Agricole.