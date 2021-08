Bądź gotowy dziś do szkoły: x-kom daje duże rabaty na komponenty i monitory oraz hulajnogi

Sklep x-kom ani myśli zwolnić tempa – cały czas ogłasza nowe promocje. Tym razem większość dedykowana jest uczniom, ale sprzęty, które objęto ofertami promocyjnymi, doskonale sprawdzą się także w biurze oraz innych zastosowaniach. W akcji Back to school tym razem postawiono na komponenty, a ich ceny obniżono nawet o 29%. Ponadto trwa promocja, dzięki której możecie znacznie taniej kupić hulajnogi elektryczne i kaski ochronne – tu rabaty wynoszą nawet 250 złotych. Do tego dochodzi jeszcze osobna promocja na monitory z rabatami do 22%. Wszystkie szczegóły znajdziecie poniżej.

Promocja na komponenty w sklepie x-kom z rabatami do 29%

Chcesz udoskonalić swój komputer? Do tego niezbędne są odpowiednio dobrane komponenty. Podczas przygotowanej przez x-kom kolejnej odsłony akcji Back to school, komponenty zakupisz z rabatem sięgającym nawet 29%. W ofercie znalazły się m.in.: karty graficzne, pamięci RAM, pojemne dyski SSD oraz wydajne systemy chłodzenia.

Oto kilka ciekawych pozycji z tej oferty:

Zasady promocji na komponenty w sklepie x-kom

Aby skorzystać z niniejszej oferty, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt nią objęty, aktywować kod rabatowy: szkola i dokończyć składanie zamówienia. Obowiązuje ona do 5 września 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Hulajnogi i akcesoria nawet 250 złotych taniej w sklepie x-kom

Marzy Ci się hulajnoga elektryczna? Właśnie nadarza się doskonała okazja, żeby sobie ją sprawić. W sklepie x-kom ruszyła bowiem promocja, w której zebrano hulajnogi i kaski ochronne, a ich ceny obniżono nawet o 250 złotych.

Oto kilka wybranych propozycji z tej oferty:

Kupując hulajnogę, warto pamiętać o zapewnieniu sobie bezpieczeństwa. Odpowiednie akcesoria to jedno, ale warto zastanowić się także nad wykupieniem specjalnego ubezpieczenia od nieprzewidzialnych zdarzeń.

Zasady promocji na hulajnogi w sklepie x-kom

Aby skorzystać z tej oferty, należy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: dobra-jazda i dokończyć składanie zamówienia. Akcja specjalna obowiązuje do 5 września 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Kup monitor z rabatem do 22% w sklepie x-kom

Ostatnia z prezentowanych dzisiaj promocji także idealnie wpisuje się w technologiczną wyprawkę dla ucznia. Długie patrzenie w kiepskiej jakości, przestarzały monitor potrafi mocno nadwyrężyć oczy. Dlatego w rozpoczynającym się roku szkolnym dobrym pomysłem będzie inwestycja w lepszy ekran.

W promocji sklepu x-kom zebrano głównie monitory przeznaczone do nauki, ale nie zapomniano także o tych gamingowych. W końcu po godzinach wpajania wiedzy trzeba się trochę zrelaksować.

Oto kilka monitorów, które objęto tą ofertą promocyjną:

Zasady promocji na monitory w sklepie x-kom

Aby skorzystać z promocji, trzeba dodać do koszyka wybrany produkt nią objęty, a następnie aktywować kod rabatowy: idealny-do-nauki i dokończyć składanie zamówienia. Oferta obowiązuje do 5 września 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić maksymalnie dwie sztuki każdego produktu promocyjnego.

