Wejdź w nowy rok szkolny z nowym laptopem. W sklepie x-kom kupisz go taniej nawet o 700 złotych

Przygotowania do nowego roku szkolnego ruszyły w sklepie x-kom pełną parą. W kolejnej odsłonie promocji Back to school zebrano laptopy, a ich cenę obniżono nawet o 700 złotych. Ruszyła także promocja Tydzień druku z rabatami do 42%, a to jeszcze i tak nie wszystko. Szczegóły wszystkich trwających akcji promocyjnych zebraliśmy poniżej.

Laptopy na powrót do szkoły taniej nawet o 700 złotych

Co prawda pozostało jeszcze parę dni wakacji, ale w drugiej połowie sierpnia warto już pomyśleć o zbliżającym się nowym roku szkolnym. W związku z tym x-kom przygotował kolejną porcję promocji na sprzęty, które mogą się przydać do szkoły, ale nie tylko. Tym razem chodzi o laptopy, a więc sprzęt, który przydaje się zarówno do pracy, nauki, jak i rozrywki. Do tego postarano się o atrakcyjne rabaty, które wynoszą nawet 700 złotych.

Oto kilka ciekawych pozycji z tej oferty:

Zasady promocji na laptopy w sklepie x-kom

Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt nią objęty, aktywować kod rabatowy: szkola i dokończyć składanie zamówienia. Oferta obowiązuje do 29 sierpnia 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Sprawdź pełną ofertę promocji na laptopy w sklepie x-kom

Tydzień druku w sklepie x-kom z rabatami do 42%

Kolejną promocją, która właśnie ruszyła w sklepie x-kom, jest Tydzień druku, gdzie zebrano drukarki i urządzenia wielofunkcyjne. Koniec z nerwowym szukaniem punktu, w którym można szybko wydrukować ważny dokument. Korzystając z tej promocji, zaoszczędzisz sobie na przyszłość nerwów, a teraz także niezłą sumkę, bo rabaty sięgają nawet 42%!

Ciekawi jesteście, co dokładnie znalazło się w promocji? Oto kilka propozycji:

Zasady promocji Tydzień druku w sklepie x-kom

Aby skorzystać z niniejszej oferty, trzeba dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: drukuj-taniej i dokończyć składanie zamówienia. Akcja Tydzień druku obowiązuje do 29 sierpnia 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Sprawdź pełną ofertę promocji Tydzień druku w sklepie x-kom

Raty 0% na smartfony w sklepie x-kom

Sklep x-kom przygotował także ofertę rat 0% na smartfony. To dobry sposób na to, żeby pozwolić sobie na wymarzony sprzęt bez konieczności wydawania dużej ilości gotówki jednorazowo.

Jak skorzystać z oferty?

Aby skorzystać z promocji na smartfony w 20 ratach 0%, należy:

dodać sprzęt objęty promocją do koszyka,

aktywować kod rabatowy: raty-zero,

wybrać sposób dostawy i metodę płatności jako: przelew bankowy,

dokończyć składanie zamówienia i poczekać na mejla z linkiem do wniosku ratalnego.

Promocja trwa do 29.08.2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Oferta obowiązuje na telefony i smartfony przy zakupie od 300 złotych do 30000 złotych. Zamówienie można złożyć, wybierając opcję od 3 do 20 rat. RRSO wynosi 0%. W przypadku wyboru odbioru osobistego w salonie, odwiedź wybrany salon i z pomocą doradcy złóż wniosek ratalny.

Sprawdź szczegóły oferty rat 0% na smartfony w sklepie x-kom

Promocja na produkty Edifier

Kolejna propozycja to oferta skierowana do osób, które cenią sobie muzykę odtwarzaną w dobrej jakości. Taką zapewniają sprzęty marki Edifier, które teraz w sklepie x-kom możecie kupić w obniżonych cenach.

Przecenione zostały m.in.:

Zasady promocji na produkty Edifier w x-kom

Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt nią objęty, aktywować kod rabatowy: edifier-week i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 29 sierpnia 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Sprawdź pełną promocję na produkty marki Edifier w sklepie x-kom

Skorzystaj z rabatów do 30% na smart urządzenia w sklepie x-kom

Smart home to dom, który wykorzystuje nowe technologie. Dzięki inteligentnym urządzeniom, działającymi w domu, można np. sterować zdalnie oświetleniem, ogrzewaniem czy mieć podgląd na to, co dzieje się w czterech ścianach.

Oprócz oszczędności i wygody, inteligentne rozwiązania pomagają zapewnić domowi większe bezpieczeństwo. W sklepie x-kom znajdziecie różnego rodzaju inteligentne sprzęty, których ceny zostały obniżone nawet o 30%.

Oto kilka propozycji z tej oferty:

Zasady promocji na urządzenia smart home w x-kom

Aby skorzystać z tej oferty, należy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: smart-home i dokończyć składanie zamówienia. Akcja obowiązuje do 24 sierpnia 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Sprawdź pełną ofertę produktów smart home przygotowanych w promocji sklepu x-kom

Artykuł powstał przy współpracy ze sklepem x-kom