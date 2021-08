Producenci są zdesperowani. Kupują podrabiane procesory (i żaden się do tego nie przyzna)

Takiej sytuacji jeszcze nie było, więc producenci nie mieli okazji nauczyć się na błędach. Tę lekcję z pewnością jednak zapamiętają do końca swoich dni. Okazuje się bowiem, że wielu z nich padło ofiarą oszustów, którzy sprzedali im podrobione procesory, i to w „najlepszym” przypadku.

Nie ma zgodności co do tego, kiedy kryzys na rynku półprzewodników się zakończy. Niektórzy sądzą, że jeszcze w tym roku, inni uważają, że dopiero w 2023, natomiast najmniej optymistyczni, że jeszcze później. Wszyscy jednak na tym cierpią, ale okazuje się, że sytuacja jest poważniejsza niż nam się wydawało, bowiem postanowili ją wykorzystać oszuści. A skutki ich działalności mogą być opłakane w skutkach.

Producenci są zdesperowani. Kupują podrabiane procesory

Producenci urządzeń, wykorzystujących półprzewodniki, są aż tak zdesperowani, że niektórzy decydują się odejść od dotychczasowego, zweryfikowanego łańcucha dostaw, ponieważ czas oczekiwania na dostawy zamówionych procesorów jest bardzo długi – może wynosić nawet pół roku.

Niestety (nie tylko dla nich), nie przynosi to oczekiwanego efektu, ponieważ – jak informuje serwis TechRepublic – zdarza się, że padają ofiarami oszustów, którzy dostarczają im tandetnie wykonane procesory lub nawet w ogóle niedziałające. Co więcej, niektórzy są na tyle bezczelni, że wymagają zapłaty jeszcze przed zrealizowaniem zamówienia, ale zaraz po otrzymaniu pieniędzy znikają.

Producenci, zamiast rozwiązać swoje problemy z brakami procesorów, namnażają sobie zatem kłopotów, ponieważ muszą zainwestować kolejne środki w technologie, które pozwolą im rozróżnić słabej jakości półprzewodniki od tych, spełniających ich wymagania.

Podrabiane procesory to problem nie tylko producentów

Wydawać by się mogło, że tylko producenci są stratni, ponieważ – jak to się mawia – chytry traci dwa razy. Niestety, prawdopodobnie żaden nie przyzna się publicznie, że padł ofiarą oszustów, ponieważ załamałoby to zaufanie klientów do jego produktów. Co więcej, nie wiadomo, ile porabianych procesorów trafiło do tej pory do urządzeń, które zostały wprowadzone na rynek – a nie można wykluczyć, że tak się niejednokrotnie stało.

Czasami może to być bardzo brzemienne w skutkach, jako że półprzewodniki są stosowane w różnych branżach, nie tylko urządzeń elektronicznych, ale też samochodowej czy nawet zdrowotnej. Oczywiście to najczarniejszy scenariusz, dlatego pozostaje mieć nadzieję, że producenci w porę się zorientowali, iż dostali słabej jakości procesory i ostatecznie nie zdecydowali się ich użyć, a przynajmniej nie w sprzętach, których niespodziewana awaria może doprowadzić do tragedii.