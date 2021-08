Krzyże, płonące czaszki i czerwone róże. O Samsungu Galaxy Z Flip 3 wiadomo już wszystko

Do sieci przedostała się pełna specyfikacja nowego składanego smartfona Samsunga. Poza tym możemy zobaczyć, jak Galaxy Z Flip 3 będzie prezentował się w bogatej, meksykańskiej wersji od firmy Caviar.

Specyfikacja Galaxy Z Flip 3

Mimo że do prezentacji składanych smartfonów Samsunga mamy jeszcze kilka dni, to już teraz znamy pełną specyfikację Galaxy Z Fold 3. Dziś do tych informacji możemy doliczyć teraz pełną listę podzespołów użytych w modelu Galaxy Z Flip 3, którego najważniejszą cechą jest zdecydowanie większa kompaktowość niż w wypadku drugiej składanej konstrukcji.

Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3 (fot. evleaks)

Chyba najważniejsze jest to, że Galaxy Z Flip 3 będzie dysponował dwoma wyświetlaczami. Główny, elastyczny ekran wewnętrzny ma zyskać przekątną 6,67 cala i dysponować technologią Dynamic AMOLED 2x, z rozdzielczością 2640 x 1080 pikseli, i częstotliwością odświeżania obrazu w 120 Hz. Smartfon będzie też miał zewnętrzny ekran, przydatny do pokazywania powiadomień, o przekątnej 1,9 cala i rozdzielczości 512 x 260 pikseli. Zastosowanym elementem wzmacniającym będzie szkło Gorilla Glass Victus – jeszcze lepsze niż Gorilla Glass 6.

Obudowa małego składańca Samsunga będzie chroniona przez kurzem i wodą, zgodnie ze standardem IPX8. Producent zapewnił też, że opracowano wytrzymalszy mechanizm otwierania i zamykania klapki smartfona, który zapewni bezproblemowe działanie nawet przy 100 cykli otwarcia/zamknięcia dziennie, co ma się przełożyć nawet na pięcioletnią żywotność konstrukcji. Spodziewana cena urządzenia to 1099 euro. Poniżej pełna specyfikacja, którą opublikowało niemieckie WinFuture.de:

Wyświetlacz 6,7 cala, 2640 x 1080 pikseli, 425 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, Dynamic AMOLED 2x, 120 Hz // zewnętrzny wyświetlacz: 1,9 cala, 260 x 512 pikseli Procesor Qualcomm Snapdragon 888, Kryo 680, 5 nm, 64-Bit (1x 2,84 GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,80 GHz) Pamięć RAM 8 GB LPDDR5 Pamięć wewnętrzna 128/256 GB UFS 3.1 Aparat główny podwójny, 12 MPix (szerokokątny, f/1.8, 78°, 1.4 µm, OIS, 2PD) + 12 MPix (ultraszerokokątny, f/2.2, 123°, 1.12 µm, FF) Aparat przedni 10 MPix (f/2.4, 1.22 µm, 80°) Nagrywanie wideo 7680 x 4320 (8K UHD), 3840 x 2160 (4K UHD), 1920 x 1080 (Full-HD), 1280 x 720 (HD) Biometria boczny czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy Łączność i moduły 4G (LTE), 5G, (nano SIM + eSIM), Bluetooth 5.0, WLAN AC, NFC, USB Typ C, GPS Sensory Akcelerometr, żyroskop, kompas, czujnik Halla, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy Multimedia głośniki stereo Bateria 3300 mAh, szybkie ładowanie, ładowanie bezprzewodowe Rozmiary 166 x 72,2 x 6,9 mm Waga 183 g System Android 11 z OneUI 3.1 Standard odporności obudowy IPX8 Wersje obudowy Phantom Black, Cream, Lavender

Specjalne wersje składanych Galaxy – z czaszkami

Firma Caviar znana jest z tego, że dostosowuje wygląd nowych smartfonów do gustów obrzydliwie bogatych ludzi. W ten sposób w sieci pojawiły się grafiki prezentujące Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 w edycji „Skull Collection”.

Samsung Galaxy Z Fold 3 „Ragnarok” (fot. Slashgear)

Większy ze smartfonów występuje w opcji z obudową z „czarnego tytanu” i czarnych materiałów kompozytowych. Na pleckach urządzenia widnieje czaszka wykonana z polerowanego tytanu, z rubinowymi oczami oraz zdobieniami w formie płomienia ze szkarłatnej emalii jubilerskiej. Podstawowa opcja będzie kosztować prawie 11 tysięcy dolarów.

Samsung Galaxy Z Flip 3 „Catrina Calavera”

Wcale nie gorzej będzie wyglądał zdobiony Galaxy Z Flip 3. Smartfon ten zyska opcję „Catrina Calavera”, której liczba sztuk zostanie ograniczona do 20, co wraz z rzadkimi materiałami na obudowie, wywinduje cenę smartfona do ponad 46 tysięcy dolarów za egzemplarz. Zamawiający będzie mógł zdecydować, czy obudowa z hartowanego tytanu i inkrustowana złotem ma mieć wtopione weń szafiry, rubiny, szmaragdy czy diamenty.

Całość prezentuje się niezwykle bogato, a dzikie wzory przyciągają wzrok. Na tego typu fanaberie będą mogli sobie pozwolić nieliczni, ale cóż – żyjemy w czasach, w których nawet czacha z rubinami w oczodołach na obudowie smartfona za dziesiątki tysięcy dolców nie robi żadnego wrażenia. A może robi?