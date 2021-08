Noś wspomnienia z wakacji przy sobie – Western Digital ma dla nas kieszonkowy dysk SSD

Western Digital zamarzył sobie, żebyśmy mogli skorzystać z pojemnego dysku SSD wszędzie tam, gdzie nam się zamarzy. Dlatego firma stworzyła dysk, na który zmieścimy całą masę zdjęć i filmów, ale nie zmęczymy się noszeniem go.

Wszystkie pliki w zasięgu ręki

Przenośne dyski SSD to bardzo wdzięczne urządzenia. Dzięki nim możemy zrezygnować z mających swoje ograniczenia pamięci typu pendrive lub żmudnego przesyłania większych plików przez chmurę. Wystarczy mieć przy sobie bardziej pojemny nośnik i już możemy sprawnie, i szybko przerzucać duże pliki. Niestety, czasem mało wygodnie jest jednak przenosić same dyski, ze względu na ich rozmiary. Western Digital doskonale to rozumie, dlatego stworzył nowy dysk WD Elements SE SSD. Łączy on niewielkie gabaryty z wysoką wydajnością.

WD Elements SE SSD

Z uwagi na cenę, urządzenia SSD przez długi czas pozostawały poza zasięgiem wielu klientów. Western Digital chce, by technologia ta była bardziej dostępna dla użytkowników – nie może być tak, że klienci muszą wybierać pomiędzy wydajnością, pojemnością czy przyjazną ceną. Dlatego cieszymy się, mogąc wprowadzić do oferty WD Elements SE SSD. Fabrizio Keller, Western Digital Sr. Product Marketing Manager EMEA

Jak mały/duży jest Elements SE?

WD Elements SE SSD jest wystarczająco wydajny, by zapewnić komfortowy przesył danych. Szybkość odczytu w tym modelu sięga 400 MB/s, a warianty pojemnościowe to nawet 2 TB. Dzięki temu, dysk ten jest w stanie przenosić ogromne ilości plików, nie komplikując operacji na żadnym z etapów. Obsługa plug-and-play zapewnia, że urządzenie będzie gotowe do pracy natychmiast po zakupie i idealnie zintegruje się z każdym sprzętem użytkownika.

WD Elements SE SSD

Atutem Elements SE jest też kompaktowość. Nie dość, że zmieści się do kieszeni, to jest zdolny znieść skutki upadku z wysokości do 2 m. W razie czego, każdy egzemplarz chroniony jest także przez 3-letnią ograniczoną gwarancję Western Digital.

WD Elements SE SSD pojawi się w sprzedaży w sklepie internetowym WD oraz u wybranych partnerów w sierpniu 2021 roku. Wyznaczona cena to 89,99 euro za najniższą opcję 480 GB.