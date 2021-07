Jedno słowo: sukces. Wiedźmin: Pogromca Potworów z pierwszym milionem pobrań na Androida

Pierwszy milion trzeba ponoć ukraść — co prawdą nie jest, bo równie dobrze pierwszy milion można zgromadzić. W jaki sposób? Spytajcie studio Spokko, ponieważ to właśnie ich najnowsza gra zdołała zgromadzić aż milion graczy… i to na samym Androidzie!

Milion Wiedźminów na ulicach!

Osiem dni. Tylko tyle czasu potrzebował Wiedźmin: Pogromca Potworów, by przebić magiczną barierę miliona pobrań w sklepie Play — co możemy uznać za ogromny sukces! Tym bardziej że produkcja ta cieszy się również całkiem dużą popularnością na systemie iOS, zajmując dość wysokie miejsce w rankingu gier. Niestety, w przeciwieństwie do Google, Apple nie podaje szacunkowej ilości pobrań gier na iPhonach i iPadach.

1M+ installs of The Witcher: Monster Slayer on Google Play. 🤩 Thank you and much love, Witchers! 😍 pic.twitter.com/F8D6iLUcT3 — Radek (@gamebowski) July 29, 2021

Warto tu oczywiście od razu zaznaczyć, że „Wiedźmin AR” nie jest najszybciej pobieraną grą w historii sklepu Play, bo chociażby takie konkurencyjne Pokemon GO, zdołało zdobyć w podobnym czasie aż 10 milionów użytkowników. Moim zdaniem jednak, fakt ten Pogromcy Potworów w ogóle nie uwłacza, bo mało która gra może cieszyć się aż tak dużym zainteresowaniem graczy na start.

Ile orenów zdołano już zebrać?

Jednak nie tylko solidna ilość pobrań gry powinna cieszyć twórców najnowszego Wiedźmina. Jak informuje portal gamesindustry.biz, Wiedźmin: Pogromca Potworów zdołał zgromadzić już ok. 500 000 dolarów przychodu! Daje nam to więc prawie 2 miliony złotych — jak na pierwszy tydzień, jest to naprawdę Spokko dobry wynik.

Nie pozostaje mi więc nic innego, jak życzyć dalszego sukcesu mobilnemu Wiedźminowi i dużych aktualizacji zawartości w przyszłości. Za te ostatnie trzymam w szczególności kciuki, ponieważ długie wsparcie tego typu tytułów może zagwarantować im jeszcze większą popularność.

Jeśli chcecie sprawdzić Wiedźmina: Pogromcę Potworów na własnym smartfonie, to odsyłam do sklepu Play, jak i do App Store — w obydwu sklepach pobierzecie tę grę za darmo. Zapraszam również do zapoznania się z tekstem Mateusza, który miał okazję ogrywać u nas najnowszego Wiedźmina przedpremierowo!