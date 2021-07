Gdzie najlepiej umieścić aparat w składanym smartfonie? Może w zawiasie?

Niektóre patenty największych producentów elektroniki użytkowej potrafią naprawdę mocno zadziwić. Jednym z nich jest ten zgłoszony przez Samsunga, w którym Koreańczycy zastrzegli sobie możliwość umieszczenia podwójnego modułu aparatu w zawiasie składanego smartfona.

Szkice, opublikowane przez serwis Let’s Go Digital, specjalizujący się w wyszukiwaniu ciekawych informacji na temat poczynań firmy Samsung, sprzyjają podjęciu chwili refleksji na temat tego, jak będą wyglądały następne generacje składanych smartfonów.

Patent, który w ostatnim czasie zastrzegli Koreańczycy, dotyczy ciekawego rozwiązania z umieszczeniem podwójnego aparatu w… zawiasie smartfona. Co istotne, aparat nie dość, że został umieszczony w ciekawym miejscu, to jeszcze może się obracać. Wygląda to następująco:

fot. via Let’s Go Digital

Dzięki przeniesieniu aparatu na zawias, znacząco urósł zewnętrzny wyświetlacz. Można się zatem domyślić, że opatentowane rozwiązanie dedykowane jest, przede wszystkim, miłośnikom selfie i rozmów wideo. Wyświetlacz zewnętrzny jest wystarczająco duży, by po obróceniu aparatu, pozwolić na wykonanie idealnego autoportretu. Podobnie wydaje się być wystarczający do tego, by komfortowo prowadzić rozmowy wideo również wtedy, gdy smartfon pozostaje złożony.

Jak widzimy na powyższym szkicu, takie umieszczenie aparatu spowodowało, że smartfon może wyglądać naprawdę dziwnie. Zawias dość mocno odstaje od rozłożonego smartfona, co sprawia, że nie będzie można stabilnie położyć go na płaskiej powierzchni przed wcześniejszym złożeniem. Dodatkowo, moduł aparatumimo sporych gabarytów zawiasu, wydaje się wciąż odstawać poza jego ramy.

Czy takie rozwiązanie ma szansę sprawdzić się w praktyce? Niestety, obawiam się, że prędko się o tym nie przekonamy. Od patentu do urzeczywistnienia danego rozwiązania jest jeszcze bardzo długa i kręta droga. Niemniej, gdyby Samsung zdecydował się na wdrożenie czegoś podobnego w jednej z kolejnych generacji Galaxy Z Flip, efekt mógłby być naprawdę bardzo ciekawy.