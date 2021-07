Rabaty na telewizory w x-komie sięgają teraz nawet 600 złotych!

Sklep x-kom przygotował szereg promocji, związanych z nadchodzącą olimpiadą i nie tylko. Taniej kupimy telewizory, a laptopy dostępne są w korzystnych ratach 0%.

Olimpiada w x-komie z rabatami do 600 zł

Przed nami kolejne sportowe emocje związane z letnią olimpiadą. Oczywiście w x-komie możecie liczyć na specjalną promocję z tej okazji. W ofercie znalazły się na przykład telewizory. Wszystko wybrane tak, by móc w domowym zaciszu jak najlepiej przeżywać olimpijskie zmagania. Rabaty na telewizory wynoszą nawet 600 złotych, a więc to naprawdę dobra okazja, by wymienić swój telewizor na nowy.

Reklama

Sprawdź wszystkie produkty objęte promocją

Jakie produkty warto wziąć pod uwagę? Jak choćby:

Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: olimpiada i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 27 lipca 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Kup laptopa w 20 ratach 0% i zapłać za 6 miesięcy

Jeśli na poważnie zastanawiamy się nad zmianą laptopa, to warto wziąć pod uwagę fakt, że w x-komie można teraz wziąć wybrany model na raty, a dodatkowo płatność jest odroczona o całe 6 miesięcy. To doskonała okazja, by nowym sprzętem cieszyć się już teraz i nie musieć rezygnować z żadnych wakacyjnych planów.

Zobacz laptopy w 20 ratach 0%

Aby skorzystać z promocji na laptopy w 20 ratach 0%, należy:

dodać laptopa objętego promocją do koszyka,

aktywować kod rabatowy : raty-na-lato ,

, wybrać sposób dostawy i metodę płatności jako: przelew bankowy,

dokończyć składanie zamówienia i poczekać na mejla z linkiem do wniosku ratalnego.

Promocja trwa do 25.07.2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Zamówienie można złożyć wybierając opcję od 3 do 20 rat. RRSO wynosi 0%. W przypadku wyboru odbioru osobistego w salonie, konieczne będzie odwiedzenie wybranego salonu i złożenie wniosku ratalnego z pomocą doradcy.

Promocja w aplikacji na myszki HyperX

Kolejna promocja dostępna jest tylko z poziomu aplikacji mobilnej x-kom. Oferta obejmuje znane graczom myszki marki HyperX. Teraz jest doskonała okazja do tego, by zainwestować w dobry sprzęt, bowiem na gryzonie tego producenta można zgarnąć rabat wynoszący nawet do 40%.

Sprawdź promocję w aplikacji x-kom

W promocji znalazły się między innymi:

Aby wziąć udział w akcji, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: hyperx-app i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje wyłącznie w aplikacji do 27.07.2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Skorzystaj z darmowego zwrotu do Paczkomatów InPost

Warto przypomnieć także o tym, że w x-komie klienci mogą zawsze dokonywać wszystkich regulaminowych zwrotów (do 15 dni od dnia zakupu) bezpłatnie w Paczkomatach InPost. Jeśli zatem jakiś zakup okaże się nietrafiony, można go szybko, łatwo i za darmo odesłać Paczkomatem. Wystarczy wybrać Paczkomat InPost, który znajduje się w dogodnej dla nas lokalizacji. Następnie wypełniamy formularz zwrotu, adresujemy oraz pakujemy paczkę.

Oczywiście z uwagi na gabaryty, nie wszystkie produkty mogą być zwrócone Paczkomatem. O tym, czy zwracany sprzęt zmieści się w Paczkomacie dowiemy się, wypełniając zgłoszenie dotyczące zwrotu. Więcej szczegółów znajduje się na stronie x-kom.

Finał pierwszej serii turnieju Pierwiastek x

Na koniec przypominamy o turnieju Pierwiastek x, który odbędzie się 24 lipca w studiu ESL. Finał pierwszej serii gamingowych zmagań obejmuje rozgrywki w grach : League of Legends, Fortnite i Valorant. Warto śledzić to wydarzenie, bowiem w konkursach można wygrać nagrody i rabaty w promocji na sprzęt gamingowy. Transmisja rozpocznie się o godz. 12:00, a oglądać ją możesz na twitchu ESL Polska, facebooku x-kom lub na stronie x-kom.

Wpis powstał przy współpracy z x-kom