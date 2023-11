3mk zaskakuje premierami. Fajny głośnik i powerbank wśród nowości

Artykuł sponsorowany

3mk to polska firma, która przez dłuższy czas znana była głównie z produkcji akcesoriów ochronnych do smartfonów, przede wszystkim szkieł i folii. W ostatnim czasie mocno rozszerzyła swoje portfolio produktów, między innymi o przewody i ładowarki oraz słuchawki. Teraz 3mk zaprezentowało nowy głośnik Bluetooth Fuego i powerbank PowerHouse. Warto im się przyjrzeć dokładniej.

3mk Fuego – świetny przenośny głośnik w plener i nie tylko

3mk postanowiło nie odkrywać koła na nowo. Postawiono tu więc na doskonale znaną i lubianą przez użytkowników konstrukcję przenośnego głośnika w stosunkowo niewielkich wymiarach i cylindrycznym kształcie (wysokość 200 mm / średnica 82,5 mm). 3mk Fuego dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych – klasycznym czarnym oraz niebieskim.

Głośnik jest w pełni wodoodporny i może pochwalić się certyfikatem IPX7. Oznacza to, że – zgodnie z tym standardem – może być on zanurzony w wodzie nawet na głębokość 1 metra do 30 minut. Będzie on dzięki temu świetnym towarzyszem wszelkich wycieczek, na przykład nad wodę czy basen.

3mk Fuego możemy bez przeszkód używać przez długie godziny. Jego w pełni naładowany akumulator ma pozwalać na ciągłe odtwarzanie muzyki przez nawet 12 godzin. Co więcej, może też pełnić funkcję powerbanku i ładować nasz telefon w sytuacjach awaryjnych, gdy pod ręką nie mamy ładowarki czy dedykowanego banku energii.

Bez wątpienia kluczowym aspektem jest oczywiście dźwięk. Zastosowano tu połączenie dwóch głośników, których łączna moc wynosi 30 W – niskotonowego 20 W oraz wysokotonowego 10 W. Mają one zapewniać mięsisty, solidny bas, a także wyraziste tony wysokie i średnie.

Jeśli chcemy uzyskać jeszcze lepsze wrażenia dźwiękowe, producent przewidział możliwość sparowania ze sobą dwóch głośników w parę stereo. Pozwala to spotęgować moc brzmienia i zapewnić wyraźniejsze audio na większej przestrzeni. Łączność z naszymi urządzeniami zapewnia najświeższy interfejs Bluetooth 5.3.

3mk Fuego jest przy tym wszystkim bardzo atrakcyjnie wycenionym głośnikiem – jego cena w oficjalnym sklepie producenta wynosi 350 złotych.

Powerbank 3mk PowerHouse – duża pojemność i jeszcze większa wielofunkcyjność

Powerbanki to niesamowicie przydatne urządzenia. Nasze smartfony z roku na rok potrafią coraz więcej, są coraz wydajniejsze i mają pokaźne ekrany, a ich baterie niestety nie rosną wprost proporcjonalnie do możliwości. Przy intensywnym użytkowaniu czasem trudno sprawić, by telefon wytrzymał cały dzień z dala od ładowarki, przez co posiadanie dobrego powerbanku w zanadrzu często bywa wręcz koniecznością.

3mk PowerHouse został wyposażony w pokaźnej wielkości ogniwo. Ma ono 20000 mAh, co śmiało pozwoli nam na kilkukrotne naładowanie naszych smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych. Zastosowanie popularnych technologii Quick Charge 3.0 22,5 W oraz Power Delivery 20 W sprawia, że możemy korzystać tu z szybkiego ładowania wielu sprzętów.

W urządzeniu zastosowano aż cztery porty – dwa pełnowymiarowe USB, jedno USB typu C i jedno microUSB. Dzięki temu, jak też za sprawą zaimplementowania technologii Pass-Through, nie dość, że możemy ładować jednocześnie trzy urządzenia, to jeszcze w tym samym czasie uzupełniać energię w samym powerbanku.

Mimo dużego ogniwa, całość zamknięto w minimalistycznej i kompaktowej obudowie wykonanej z solidnej jakości materiałów. Dużym atutem jest również zastosowanie na froncie wyraźnego wyświetlacza LED, który informuje nas o aktualnym poziomie naładowania powerbanku.

3mk PowerHouse kosztuje 239,90 złotych.

3mk to nie tylko sprzedaż w internecie – to także sklepy 3mk Concept Store

3mk od pewnego czasu rozbudowuje swoją sieć sprzedaży i, poza znamym wszystkim sklepem internetowym, sukcesywnie otwiera kolejne sklepy 3mk Concept Store w następnych miastach, zlokalizowane przede wszystkim w galeriach handlowych.

Dzięki powstawaniu coraz większej ilości takich punktów, klienci mają możliwość kupić produkty z całego portfolio marki. Dostępne są tam również te najnowsze, premierowe urządzenia i akcesoria.

Przychodząc do Concept Store możemy liczyć na doradztwo ekspertów, którzy pomogą nam wybrać właściwą ochronę dla naszego urządzenia. Ponadto, przy zakupie akcesoriów ochronnych, pracownicy 3mk Concept Store w profesjonalny sposób zamontują je na naszym urządzeniu.

—

Materiał powstał we współpracy z firmą 3mk