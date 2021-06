11 lat minęło jak jeden dzień – Tabletowo obchodzi kolejne urodziny!

Uwierzycie, że Tabletowo istnieje już 11 lat? Mi, twórczyni tego przybytku, wciąż trudno w to uwierzyć – zwłaszcza znając początki portalu i całą drogę rozwoju, którą przeszedł – a ja wraz z nim. Strasznie się cieszę, że wciąż jesteście tu ze mną i całą moją załogą!

Dokładnie 11 lat temu, 5 czerwca 2010 roku, siedziałam przed komputerem i myślałam, co zrobić ze swoim życiem. Byłam świeżo po maturze, w oczekiwaniu na informację czy zostanę przyjęta na dziennikarstwo (jak część z Was wie – zostałam bez problemu, ale nigdy tych studiów nie skończyłam 😅 – pozdrowienia dla kieleckiego UJK!).

Widziałam, co dzieje się na rynku tabletów i jak dużo ich się pojawia. Wpadł mi do głowy pomysł, żeby zacząć o nich pisać. Od tej chwili do momentu kupna domeny i hostingu, a później znalezienia darmowej skórki do WordPressa, minęło kilka godzin.

Nie rozmyślałam czy ma to sens. Po prostu to czułam.

11 lat później piszę te słowa z Teneryfy, gdzie przeniosłam się z narzeczonym na kilka miesięcy. To dzięki tej jednej decyzji i później ogromowi samodyscypliny i motywacji, niezależnie od różnych kłód rzucanych pod nogi i ogromu demotywacji, jestem teraz tu, gdzie jestem.

Nie zawsze było kolorowo, nie zawsze mi się chciało, w końcu nie zawsze łatwo było wstać z łóżka do biurka stojącego obok, żeby pisać, pisać i pisać…

Jedna decyzja zmieniła moje życie. Turbo się z niej cieszę. Z życia też. Bo jest piękne :)

Wielkie podziękowania należą się całej ekipie Tabletowo, która towarzyszyła mi przez te 11 lat. Mam niesamowicie zgraną redakcję, która robi genialną robotę. Każdy z osobna dokłada cegiełkę od siebie, bez której Tabletowo nie wyglądałoby tak, jak wygląda i nie byłoby w tym miejscu, w którym jest.

Przez te lata spotkałam na swojej drodze mnóstwo życzliwych osób. Super by było, gdyby to szczęście do ludzi mnie nie opuszczało ;)

11 lat minęło, a ja zdecydowanie nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa 🔥

Ostatnio mocno rozwijamy projekty poboczne. Będzie mi miło, jeśli w ramach prezentu urodzinowego wpadniecie na:

Zdrówka!