smartfon xiaomi redmi note 15 smartphone
Redmi Note 15 (źródło: Xiaomi)
Smartfony

Znamy polskie ceny serii Redmi Note 15! W czym nowe smartfony są lepsze od starych?

Wojciech Kulik·
Choć Xiaomi milczy póki co na temat oficjalnej premiery, w polskich sklepach niespodziewanie pojawiła się cała seria Redmi Note 15, na którą składa się łącznie pięć modeli. Spójrzmy, ile kosztują i co oferują w zamian, a także w czym są lepsze od swoich poprzedników.

Znamy polskie ceny Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+

Smartfony z serii Redmi Note 15 zostały zaprezentowane w sierpniu, a w grudniu poznaliśmy szczegóły na temat europejskich wersji Piętnastek z logo Redmi. Teraz natomiast cała rodzinka pojawiła się w przedsprzedaży w paru polskich sklepach internetowych, między innymi w x-kom. Dzięki temu poznaliśmy sugerowane ceny poszczególnych modeli – przedstawiają się następująco:

  • Redmi Note 15 (4G) 8/256 GB – 1099 złotych,
  • Redmi Note 15 (5G) 6/128 GB – 1199 złotych,
  • Redmi Note 15 Pro (4G) 8/256 GB – 1499 złotych,
  • Redmi Note 15 Pro (5G) 8/256 GB – 1699 złotych,
  • Redmi Note 15 Pro+ (5G) 8/256 GB – 1999 złotych,
  • Redmi Note 15 Pro+ (5G) 12/512 GB – 2299 złotych.

Jak mają się te ceny w porównaniu do poprzedników? Redmi Note 14 (4G) i Redmi Note 14 Pro (4G) w wersji 8/256 GB kosztowały dokładnie tyle samo (odpowiednio: 1099 i 1499 złotych), Redmi Note 14 Pro (5G) 8/256 GB był droższy o stówkę (kosztował 1799 złotych), a Redmi Note 14 Pro+ (5G) 12/512 GB – o dwie (2499 złotych). Fajnie!

Można się spodziewać, że lada chwila wystartuje ich sprzedaż i po cichu liczymy, że Xiaomi przygotuje z tej okazji promocję, w ramach której ceny zostaną obniżone. Tymczasem proponuję szybkie podsumowanie tego, z czym tak właściwie mamy do czynienia…

Na początek podsumujmy specyfikacje całej piątki, a następnie przejdziemy do ich porównania z poprzednikami, czyli serią Redmi Note 14, której globalna premiera odbyła się na początku 2025 roku.

Specyfikacja Redmi Note 15 – cała seria w pełnej krasie:

Redmi Note 15 (4G)Redmi Note 15 (5G)Redmi Note 15 Pro (4G)Redmi Note 15 Pro (5G)Redmi Note 15 Pro+ (5G)
smartfon Redmi Note 15 (4G)smartfon Redmi Note 15 (5G)smartfon Redmi Note 15 Pro (4G)smartfon Redmi Note 15 Pro (5G)smartfon Redmi Note 15 Pro+ (5G)
WyświetlaczAMOLED,
6,77 cala,
2392×1080 pikseli,
120 Hz		AMOLED,
6,77 cala,
2392×1080 pikseli,
120 Hz		AMOLED
6,77 cala
2392×1080 pikseli,
120 Hz		AMOLED,
6,83 cala,
2772×1280 pikseli,
120 Hz		AMOLED,
6,83 cala,
2772×1280 pikseli,
120 Hz
ProcesorMediaTek Helio G100 UltraQualcomm Snapdragon 6 Gen 3MediaTek Helio G200 UltraMediaTek Dimensity 7400 UltraQualcomm Snapdragon 7s Gen 4
RAM8 GB6 GB8 GB8 GB8/12 GB
Pamięć masowa256 GB128 GB256 GB256 GB256/512 GB
Akumulator6000 mAh,
ładowanie do 33 W		5520 mAh,
ładowanie do 45 W		6500 mAh,
ładowanie do 45 W		6580 mAh,
ładowanie do 45 W		6500 mAh,
ładowanie do 100 W
Aparat z przodu20 Mpix (f/2.2)20 Mpix (f/2.2)32 Mpix (f/2.2)32 Mpix (f/2.2)32 Mpix (f/2.2)
Aparaty z tyłu108 Mpix (f/1.7),
2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi		108 Mpix (f/1.7),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny		200 Mpix (f/1.7),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny		200 Mpix (f/1.7),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny		200 Mpix (f/1.7),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
Łączność4G (LTE), Wi-Fi,
Bluetooth 5.2, NFC		5G, Wi-Fi,
Bluetooth 5.2, NFC		4G (LTE), Wi-Fi,
Bluetooth 5.2, NFC		5G, Wi-Fi,
Bluetooth 5.4, NFC		5G, Wi-Fi,
Bluetooth 5.4, NFC
Wymiary164×75×7,94 mm163,1x78x7,96 mm163,1×76×7,96 mm163,1x78x7,96 mm163,4x78x8,4 mm
Waga184 gramy178 gramów195 gramów210 gramów208 gramów
OdpornośćIP64IP65IP65IP68IP68

Jak zatem widać, między modelami podstawowymi a tymi z dopiskami Pro różnice są całkiem spore – widać je w procesorach, aparatach i akumulatorach. Między Redmi Note 15 Pro a Redmi Note 15 Pro+ zaś jedyną naprawdę istotną różnicą jest szybkość ładowania. Jak natomiast Piętnastki wypadają w porównaniu do Czternastek? Spójrzmy…

Specyfikacja Redmi Note 15 (4G) vs Redmi Note 14 (4G) – porównanie

Redmi Note 15 (4G)Redmi Note 14 (4G)
WyświetlaczAMOLED,
6,77 cala,
2392×1080 pikseli,
120 Hz		AMOLED,
6,67 cala,
2400×1080 pikseli,
120 Hz
ProcesorMediaTek Helio G100 UltraMediaTek Helio G99 Ultra
RAM8 GB6/8 GB
Pamięć masowa256 GB128/256 GB
Akumulator6000 mAh,
ładowanie do 33 W		5500 mAh,
ładowanie do 33 W
Aparat z przodu20 Mpix (f/2.2)20 Mpix (f/2.2)
Aparaty z tyłu108 Mpix (f/1.7),
2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi		108 Mpix (f/1.7),
2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi,
2 Mpix (f/2.4) – makro
Łączność4G (LTE), Wi-Fi,
Bluetooth 5.2, NFC		4G (LTE), Wi-Fi,
Bluetooth 5.3, NFC
Wymiary164×75×7,94 mm163,3×76,6×8,16 mm
Waga184 gramy197 gramów
OdpornośćIP64IP54

Porównanie jasno wskazuje na to, że producent darował sobie rewolucję. Podstawowy model w serii przeszedł jedynie drobny lifting, zyskując minimalnie lepszy procesor, nieco większy ekran i wyraźnie pojemniejszy akumulator.

Redmi Note 15 (4G) / źródło: x-kom
Specyfikacja Redmi Note 15 (5G) vs Redmi Note 14 (5G) – porównanie

Redmi Note 15 (5G)Redmi Note 14 (5G)
WyświetlaczAMOLED,
6,77 cala,
2392×1080 pikseli,
120 Hz		AMOLED
6,67 cala
2400×1080 pikseli,
120 Hz
ProcesorQualcomm Snapdragon 6 Gen 3MediaTek Dimensity 7025 Ultra
RAM6 GB6-12 GB
Pamięć masowa128 GB128-512 GB
Akumulator5520 mAh,
ładowanie do 45 W		5110 mAh,
ładowanie do 45 W
Aparat z przodu20 Mpix (f/2.2)20 Mpix (f/2.2)
Aparaty z tyłu108 Mpix (f/1.7),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny		108 Mpix (f/1.7),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,
2 Mpix (f/2.4) – makro
Łączność5G, Wi-Fi,
Bluetooth 5.2, NFC		5G, Wi-Fi,
Bluetooth 5.3, NFC
Wymiary163,1x78x7,96 mm162,4×75,7×7,99 mm
Waga178 gramów190 gramów
OdpornośćIP65IP64

Sensacyjnych zmian próżno szukać też w wariancie z łącznością 5G. Ponownie: największe zmiany dotyczą ekranu (który jest trochę większy) i (zdecydowanie pojemniejszego) akumulatora. Warto również zwrócić uwagę na lepszą ochronę przed wodą.

Redmi Note 15 (5G) / źródło: x-kom
Specyfikacja Redmi Note 15 Pro (4G) vs Redmi Note 14 Pro (4G) – porównanie

Redmi Note 15 Pro (4G)Redmi Note 14 Pro (4G)
WyświetlaczAMOLED,
6,77 cala,
2392×1080 pikseli,
120 Hz		AMOLED,
6,67 cala,
2400×1080 pikseli,
120 Hz
ProcesorMediaTek Helio G200 UltraMediaTek Helio G100 Ultra
RAM8 GB8/12 GB
Pamięć masowa256 GB128-512 GB
Akumulator6500 mAh,
ładowanie do 45 W		5500 mAh,
ładowanie do 45 W
Aparat z przodu32 Mpix (f/2.2)32 Mpix (f/2.2)
Aparaty z tyłu200 Mpix (f/1.7),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny		200 Mpix (f/1.65),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,
2 Mpix (f/2.4) – makro
Łączność4G (LTE), Wi-Fi,
Bluetooth 5.2, NFC		4G (LTE), Wi-Fi,
Bluetooth 5.3, NFC
Wymiary163,1×76×7,96 mm162,2×74,9×8,24 mm
Waga195 gramów180 gramów
OdpornośćIP65IP64

Wydajniejszy procesor, większy wyświetlacz i lepsza ochrona przed wodą to trzy spośród zmian, którymi Redmi Note 15 Pro (4G) może pochwalić się w porównaniu do poprzednika. Największe wrażenie robi jednak wzrost pojemności akumulatora: z 5500 mAh do aż 6500 mAh!

Redmi Note 15 Pro (4G) / źródło: x-kom
Specyfikacja Redmi Note 15 Pro (5G) vs Redmi Note 14 Pro (5G) – porównanie

Redmi Note 15 Pro (5G)Redmi Note 14 Pro (5G)
WyświetlaczAMOLED,
6,83 cala,
2772×1280 pikseli,
120 Hz		AMOLED,
6,67 cala,
2712×1220 pikseli,
120 Hz
ProcesorMediaTek Dimensity 7400 UltraMediaTek Dimensity 7300 Ultra
RAM8 GB8/12 GB
Pamięć masowa256 GB256/512 GB
Akumulator6580 mAh,
ładowanie do 45 W		5110 mAh,
ładowanie do 45 W
Aparat z przodu32 Mpix (f/2.2)20 Mpix (f/2.2)
Aparaty z tyłu200 Mpix (f/1.7),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny		200 Mpix (f/1.65),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,
2 Mpix (f/2.4) – makro
Łączność5G, Wi-Fi,
Bluetooth 5.4, NFC		5G, Wi-Fi,
Bluetooth 5.4, NFC
Wymiary163,1x78x7,96 mm162,3×74,4×8,4 mm
Waga210 gramów190 gramów
OdpornośćIP68IP68

W serii Redmi Note 14 każdy model miał wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala. W tym roku jest inaczej: ekran w Redmi Note 15 Pro w wersji 5G ma rozmiar 6,83 cala – większy od poprzednika, jak i od swoich braci. To jedna z największych zmian, choć imponuje przede wszystkim wzrost pojemności akumulatora: z 5110 mAh do aż 6580 mAh. Jest też aparat o wyższej rozdzielczości z przodu.

Redmi Note 15 (5G) / źródło: x-kom
Specyfikacja Redmi Note 15 Pro+ (5G) vs Redmi Note 14 Pro+ (5G) – porównanie

Redmi Note 15 Pro+ (5G)Redmi Note 14 Pro+ (5G)
WyświetlaczAMOLED,
6,83 cala,
2772×1280 pikseli,
120 Hz		AMOLED,
6,67 cala,
2712×1220 pikseli,
120 Hz
ProcesorQualcomm Snapdragon 7s Gen 4Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
RAM8/12 GB8/12 GB
Pamięć masowa256/512 GB256/512 GB
Akumulator6500 mAh,
ładowanie do 100 W		5110 mAh,
ładowanie do 120 W
Aparat z przodu32 Mpix (f/2.2)20 Mpix (f/2.2)
Aparaty z tyłu200 Mpix (f/1.7),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny		200 Mpix (f/1.65),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,
2 Mpix (f/2.4) – makro
Łączność5G, Wi-Fi,
Bluetooth 5.4, NFC		5G, Wi-Fi,
Bluetooth 5.4, NFC
Wymiary163,4x78x8,4 mm162,5×74,7×8,75 mm
Waga208 gramów205 gramów
OdpornośćIP68IP68

I znów: większy wyświetlacz, nowszy procesor, aparat o wyższej rozdzielczości z przodu oraz wyraźnie pojemniejszy akumulator. I tylko szkoda, że maksymalna moc ładowania zmalała względem poprzednika – Redmi Note 15 Pro+ (5G) oferuje uzupełnianie energii z mocą 100 W (a nie 120 W).

Redmi Note 15 Pro+ (5G) / źródło: x-kom
Widzisz wśród tych nowości swój kolejny smartfon?

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

