Znamy polskie ceny serii Redmi Note 15! W czym nowe smartfony są lepsze od starych?

Choć Xiaomi milczy póki co na temat oficjalnej premiery, w polskich sklepach niespodziewanie pojawiła się cała seria Redmi Note 15, na którą składa się łącznie pięć modeli. Spójrzmy, ile kosztują i co oferują w zamian, a także w czym są lepsze od swoich poprzedników.

Znamy polskie ceny Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+

Smartfony z serii Redmi Note 15 zostały zaprezentowane w sierpniu, a w grudniu poznaliśmy szczegóły na temat europejskich wersji Piętnastek z logo Redmi. Teraz natomiast cała rodzinka pojawiła się w przedsprzedaży w paru polskich sklepach internetowych, między innymi w x-kom. Dzięki temu poznaliśmy sugerowane ceny poszczególnych modeli – przedstawiają się następująco:

Redmi Note 15 (4G) 8/256 GB – 1099 złotych,

Redmi Note 15 (5G) 6/128 GB – 1199 złotych,

Redmi Note 15 Pro (4G) 8/256 GB – 1499 złotych,

Redmi Note 15 Pro (5G) 8/256 GB – 1699 złotych,

Redmi Note 15 Pro+ (5G) 8/256 GB – 1999 złotych,

Redmi Note 15 Pro+ (5G) 12/512 GB – 2299 złotych.

Jak mają się te ceny w porównaniu do poprzedników? Redmi Note 14 (4G) i Redmi Note 14 Pro (4G) w wersji 8/256 GB kosztowały dokładnie tyle samo (odpowiednio: 1099 i 1499 złotych), Redmi Note 14 Pro (5G) 8/256 GB był droższy o stówkę (kosztował 1799 złotych), a Redmi Note 14 Pro+ (5G) 12/512 GB – o dwie (2499 złotych). Fajnie!

Można się spodziewać, że lada chwila wystartuje ich sprzedaż i po cichu liczymy, że Xiaomi przygotuje z tej okazji promocję, w ramach której ceny zostaną obniżone. Tymczasem proponuję szybkie podsumowanie tego, z czym tak właściwie mamy do czynienia…

Na początek podsumujmy specyfikacje całej piątki, a następnie przejdziemy do ich porównania z poprzednikami, czyli serią Redmi Note 14, której globalna premiera odbyła się na początku 2025 roku.

Specyfikacja Redmi Note 15 – cała seria w pełnej krasie:

Redmi Note 15 (4G) Redmi Note 15 (5G) Redmi Note 15 Pro (4G) Redmi Note 15 Pro (5G) Redmi Note 15 Pro+ (5G) Wyświetlacz AMOLED,

6,77 cala,

2392×1080 pikseli,

120 Hz AMOLED,

6,77 cala,

2392×1080 pikseli,

120 Hz AMOLED

6,77 cala

2392×1080 pikseli,

120 Hz AMOLED,

6,83 cala,

2772×1280 pikseli,

120 Hz AMOLED,

6,83 cala,

2772×1280 pikseli,

120 Hz Procesor MediaTek Helio G100 Ultra Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 MediaTek Helio G200 Ultra MediaTek Dimensity 7400 Ultra Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 RAM 8 GB 6 GB 8 GB 8 GB 8/12 GB Pamięć masowa 256 GB 128 GB 256 GB 256 GB 256/512 GB Akumulator 6000 mAh,

ładowanie do 33 W 5520 mAh,

ładowanie do 45 W 6500 mAh,

ładowanie do 45 W 6580 mAh,

ładowanie do 45 W 6500 mAh,

ładowanie do 100 W Aparat z przodu 20 Mpix (f/2.2) 20 Mpix (f/2.2) 32 Mpix (f/2.2) 32 Mpix (f/2.2) 32 Mpix (f/2.2) Aparaty z tyłu 108 Mpix (f/1.7),

2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi 108 Mpix (f/1.7),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.7),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.7),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.7),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny Łączność 4G (LTE), Wi-Fi,

Bluetooth 5.2, NFC 5G, Wi-Fi,

Bluetooth 5.2, NFC 4G (LTE), Wi-Fi,

Bluetooth 5.2, NFC 5G, Wi-Fi,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi,

Bluetooth 5.4, NFC Wymiary 164×75×7,94 mm 163,1x78x7,96 mm 163,1×76×7,96 mm 163,1x78x7,96 mm 163,4x78x8,4 mm Waga 184 gramy 178 gramów 195 gramów 210 gramów 208 gramów Odporność IP64 IP65 IP65 IP68 IP68

Jak zatem widać, między modelami podstawowymi a tymi z dopiskami Pro różnice są całkiem spore – widać je w procesorach, aparatach i akumulatorach. Między Redmi Note 15 Pro a Redmi Note 15 Pro+ zaś jedyną naprawdę istotną różnicą jest szybkość ładowania. Jak natomiast Piętnastki wypadają w porównaniu do Czternastek? Spójrzmy…

Specyfikacja Redmi Note 15 (4G) vs Redmi Note 14 (4G) – porównanie

Redmi Note 15 (4G) Redmi Note 14 (4G) Wyświetlacz AMOLED,

6,77 cala,

2392×1080 pikseli,

120 Hz AMOLED,

6,67 cala,

2400×1080 pikseli,

120 Hz Procesor MediaTek Helio G100 Ultra MediaTek Helio G99 Ultra RAM 8 GB 6/8 GB Pamięć masowa 256 GB 128/256 GB Akumulator 6000 mAh,

ładowanie do 33 W 5500 mAh,

ładowanie do 33 W Aparat z przodu 20 Mpix (f/2.2) 20 Mpix (f/2.2) Aparaty z tyłu 108 Mpix (f/1.7),

2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi 108 Mpix (f/1.7),

2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi,

2 Mpix (f/2.4) – makro Łączność 4G (LTE), Wi-Fi,

Bluetooth 5.2, NFC 4G (LTE), Wi-Fi,

Bluetooth 5.3, NFC Wymiary 164×75×7,94 mm 163,3×76,6×8,16 mm Waga 184 gramy 197 gramów Odporność IP64 IP54

Porównanie jasno wskazuje na to, że producent darował sobie rewolucję. Podstawowy model w serii przeszedł jedynie drobny lifting, zyskując minimalnie lepszy procesor, nieco większy ekran i wyraźnie pojemniejszy akumulator.

Redmi Note 15 (4G) / źródło: x-kom

Specyfikacja Redmi Note 15 (5G) vs Redmi Note 14 (5G) – porównanie

Redmi Note 15 (5G) Redmi Note 14 (5G) Wyświetlacz AMOLED,

6,77 cala,

2392×1080 pikseli,

120 Hz AMOLED

6,67 cala

2400×1080 pikseli,

120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 MediaTek Dimensity 7025 Ultra RAM 6 GB 6-12 GB Pamięć masowa 128 GB 128-512 GB Akumulator 5520 mAh,

ładowanie do 45 W 5110 mAh,

ładowanie do 45 W Aparat z przodu 20 Mpix (f/2.2) 20 Mpix (f/2.2) Aparaty z tyłu 108 Mpix (f/1.7),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 108 Mpix (f/1.7),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – makro Łączność 5G, Wi-Fi,

Bluetooth 5.2, NFC 5G, Wi-Fi,

Bluetooth 5.3, NFC Wymiary 163,1x78x7,96 mm 162,4×75,7×7,99 mm Waga 178 gramów 190 gramów Odporność IP65 IP64

Sensacyjnych zmian próżno szukać też w wariancie z łącznością 5G. Ponownie: największe zmiany dotyczą ekranu (który jest trochę większy) i (zdecydowanie pojemniejszego) akumulatora. Warto również zwrócić uwagę na lepszą ochronę przed wodą.

Redmi Note 15 (5G) / źródło: x-kom

Specyfikacja Redmi Note 15 Pro (4G) vs Redmi Note 14 Pro (4G) – porównanie

Redmi Note 15 Pro (4G) Redmi Note 14 Pro (4G) Wyświetlacz AMOLED,

6,77 cala,

2392×1080 pikseli,

120 Hz AMOLED,

6,67 cala,

2400×1080 pikseli,

120 Hz Procesor MediaTek Helio G200 Ultra MediaTek Helio G100 Ultra RAM 8 GB 8/12 GB Pamięć masowa 256 GB 128-512 GB Akumulator 6500 mAh,

ładowanie do 45 W 5500 mAh,

ładowanie do 45 W Aparat z przodu 32 Mpix (f/2.2) 32 Mpix (f/2.2) Aparaty z tyłu 200 Mpix (f/1.7),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.65),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – makro Łączność 4G (LTE), Wi-Fi,

Bluetooth 5.2, NFC 4G (LTE), Wi-Fi,

Bluetooth 5.3, NFC Wymiary 163,1×76×7,96 mm 162,2×74,9×8,24 mm Waga 195 gramów 180 gramów Odporność IP65 IP64

Wydajniejszy procesor, większy wyświetlacz i lepsza ochrona przed wodą to trzy spośród zmian, którymi Redmi Note 15 Pro (4G) może pochwalić się w porównaniu do poprzednika. Największe wrażenie robi jednak wzrost pojemności akumulatora: z 5500 mAh do aż 6500 mAh!

Redmi Note 15 Pro (4G) / źródło: x-kom

Specyfikacja Redmi Note 15 Pro (5G) vs Redmi Note 14 Pro (5G) – porównanie

Redmi Note 15 Pro (5G) Redmi Note 14 Pro (5G) Wyświetlacz AMOLED,

6,83 cala,

2772×1280 pikseli,

120 Hz AMOLED,

6,67 cala,

2712×1220 pikseli,

120 Hz Procesor MediaTek Dimensity 7400 Ultra MediaTek Dimensity 7300 Ultra RAM 8 GB 8/12 GB Pamięć masowa 256 GB 256/512 GB Akumulator 6580 mAh,

ładowanie do 45 W 5110 mAh,

ładowanie do 45 W Aparat z przodu 32 Mpix (f/2.2) 20 Mpix (f/2.2) Aparaty z tyłu 200 Mpix (f/1.7),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.65),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – makro Łączność 5G, Wi-Fi,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi,

Bluetooth 5.4, NFC Wymiary 163,1x78x7,96 mm 162,3×74,4×8,4 mm Waga 210 gramów 190 gramów Odporność IP68 IP68

W serii Redmi Note 14 każdy model miał wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala. W tym roku jest inaczej: ekran w Redmi Note 15 Pro w wersji 5G ma rozmiar 6,83 cala – większy od poprzednika, jak i od swoich braci. To jedna z największych zmian, choć imponuje przede wszystkim wzrost pojemności akumulatora: z 5110 mAh do aż 6580 mAh. Jest też aparat o wyższej rozdzielczości z przodu.

Redmi Note 15 (5G) / źródło: x-kom

Specyfikacja Redmi Note 15 Pro+ (5G) vs Redmi Note 14 Pro+ (5G) – porównanie

Redmi Note 15 Pro+ (5G) Redmi Note 14 Pro+ (5G) Wyświetlacz AMOLED,

6,83 cala,

2772×1280 pikseli,

120 Hz AMOLED,

6,67 cala,

2712×1220 pikseli,

120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 RAM 8/12 GB 8/12 GB Pamięć masowa 256/512 GB 256/512 GB Akumulator 6500 mAh,

ładowanie do 100 W 5110 mAh,

ładowanie do 120 W Aparat z przodu 32 Mpix (f/2.2) 20 Mpix (f/2.2) Aparaty z tyłu 200 Mpix (f/1.7),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.65),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – makro Łączność 5G, Wi-Fi,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi,

Bluetooth 5.4, NFC Wymiary 163,4x78x8,4 mm 162,5×74,7×8,75 mm Waga 208 gramów 205 gramów Odporność IP68 IP68

I znów: większy wyświetlacz, nowszy procesor, aparat o wyższej rozdzielczości z przodu oraz wyraźnie pojemniejszy akumulator. I tylko szkoda, że maksymalna moc ładowania zmalała względem poprzednika – Redmi Note 15 Pro+ (5G) oferuje uzupełnianie energii z mocą 100 W (a nie 120 W).

Redmi Note 15 Pro+ (5G) / źródło: x-kom

Widzisz wśród tych nowości swój kolejny smartfon?