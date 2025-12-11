Znamy polskie ceny serii Redmi Note 15! W czym nowe smartfony są lepsze od starych?

Choć Xiaomi milczy póki co na temat oficjalnej premiery, w polskich sklepach niespodziewanie pojawiła się cała seria Redmi Note 15, na którą składa się łącznie pięć modeli. Spójrzmy, ile kosztują i co oferują w zamian, a także w czym są lepsze od swoich poprzedników.
Znamy polskie ceny Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+
Smartfony z serii Redmi Note 15 zostały zaprezentowane w sierpniu, a w grudniu poznaliśmy szczegóły na temat europejskich wersji Piętnastek z logo Redmi. Teraz natomiast cała rodzinka pojawiła się w przedsprzedaży w paru polskich sklepach internetowych, między innymi w x-kom. Dzięki temu poznaliśmy sugerowane ceny poszczególnych modeli – przedstawiają się następująco:
- Redmi Note 15 (4G) 8/256 GB – 1099 złotych,
- Redmi Note 15 (5G) 6/128 GB – 1199 złotych,
- Redmi Note 15 Pro (4G) 8/256 GB – 1499 złotych,
- Redmi Note 15 Pro (5G) 8/256 GB – 1699 złotych,
- Redmi Note 15 Pro+ (5G) 8/256 GB – 1999 złotych,
- Redmi Note 15 Pro+ (5G) 12/512 GB – 2299 złotych.
Jak mają się te ceny w porównaniu do poprzedników? Redmi Note 14 (4G) i Redmi Note 14 Pro (4G) w wersji 8/256 GB kosztowały dokładnie tyle samo (odpowiednio: 1099 i 1499 złotych), Redmi Note 14 Pro (5G) 8/256 GB był droższy o stówkę (kosztował 1799 złotych), a Redmi Note 14 Pro+ (5G) 12/512 GB – o dwie (2499 złotych). Fajnie!
Można się spodziewać, że lada chwila wystartuje ich sprzedaż i po cichu liczymy, że Xiaomi przygotuje z tej okazji promocję, w ramach której ceny zostaną obniżone. Tymczasem proponuję szybkie podsumowanie tego, z czym tak właściwie mamy do czynienia…
Na początek podsumujmy specyfikacje całej piątki, a następnie przejdziemy do ich porównania z poprzednikami, czyli serią Redmi Note 14, której globalna premiera odbyła się na początku 2025 roku.
Specyfikacja Redmi Note 15 – cała seria w pełnej krasie:
|Redmi Note 15 (4G)
|Redmi Note 15 (5G)
|Redmi Note 15 Pro (4G)
|Redmi Note 15 Pro (5G)
|Redmi Note 15 Pro+ (5G)
|Wyświetlacz
|AMOLED,
6,77 cala,
2392×1080 pikseli,
120 Hz
|AMOLED,
6,77 cala,
2392×1080 pikseli,
120 Hz
|AMOLED
6,77 cala
2392×1080 pikseli,
120 Hz
|AMOLED,
6,83 cala,
2772×1280 pikseli,
120 Hz
|AMOLED,
6,83 cala,
2772×1280 pikseli,
120 Hz
|Procesor
|MediaTek Helio G100 Ultra
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
|MediaTek Helio G200 Ultra
|MediaTek Dimensity 7400 Ultra
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
|RAM
|8 GB
|6 GB
|8 GB
|8 GB
|8/12 GB
|Pamięć masowa
|256 GB
|128 GB
|256 GB
|256 GB
|256/512 GB
|Akumulator
|6000 mAh,
ładowanie do 33 W
|5520 mAh,
ładowanie do 45 W
|6500 mAh,
ładowanie do 45 W
|6580 mAh,
ładowanie do 45 W
|6500 mAh,
ładowanie do 100 W
|Aparat z przodu
|20 Mpix (f/2.2)
|20 Mpix (f/2.2)
|32 Mpix (f/2.2)
|32 Mpix (f/2.2)
|32 Mpix (f/2.2)
|Aparaty z tyłu
|108 Mpix (f/1.7),
2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi
|108 Mpix (f/1.7),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|200 Mpix (f/1.7),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|200 Mpix (f/1.7),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|200 Mpix (f/1.7),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|Łączność
|4G (LTE), Wi-Fi,
Bluetooth 5.2, NFC
|5G, Wi-Fi,
Bluetooth 5.2, NFC
|4G (LTE), Wi-Fi,
Bluetooth 5.2, NFC
|5G, Wi-Fi,
Bluetooth 5.4, NFC
|5G, Wi-Fi,
Bluetooth 5.4, NFC
|Wymiary
|164×75×7,94 mm
|163,1x78x7,96 mm
|163,1×76×7,96 mm
|163,1x78x7,96 mm
|163,4x78x8,4 mm
|Waga
|184 gramy
|178 gramów
|195 gramów
|210 gramów
|208 gramów
|Odporność
|IP64
|IP65
|IP65
|IP68
|IP68
Jak zatem widać, między modelami podstawowymi a tymi z dopiskami Pro różnice są całkiem spore – widać je w procesorach, aparatach i akumulatorach. Między Redmi Note 15 Pro a Redmi Note 15 Pro+ zaś jedyną naprawdę istotną różnicą jest szybkość ładowania. Jak natomiast Piętnastki wypadają w porównaniu do Czternastek? Spójrzmy…
Specyfikacja Redmi Note 15 (4G) vs Redmi Note 14 (4G) – porównanie
|Redmi Note 15 (4G)
|Redmi Note 14 (4G)
|Wyświetlacz
|AMOLED,
6,77 cala,
2392×1080 pikseli,
120 Hz
|AMOLED,
6,67 cala,
2400×1080 pikseli,
120 Hz
|Procesor
|MediaTek Helio G100 Ultra
|MediaTek Helio G99 Ultra
|RAM
|8 GB
|6/8 GB
|Pamięć masowa
|256 GB
|128/256 GB
|Akumulator
|6000 mAh,
ładowanie do 33 W
|5500 mAh,
ładowanie do 33 W
|Aparat z przodu
|20 Mpix (f/2.2)
|20 Mpix (f/2.2)
|Aparaty z tyłu
|108 Mpix (f/1.7),
2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi
|108 Mpix (f/1.7),
2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi,
2 Mpix (f/2.4) – makro
|Łączność
|4G (LTE), Wi-Fi,
Bluetooth 5.2, NFC
|4G (LTE), Wi-Fi,
Bluetooth 5.3, NFC
|Wymiary
|164×75×7,94 mm
|163,3×76,6×8,16 mm
|Waga
|184 gramy
|197 gramów
|Odporność
|IP64
|IP54
Porównanie jasno wskazuje na to, że producent darował sobie rewolucję. Podstawowy model w serii przeszedł jedynie drobny lifting, zyskując minimalnie lepszy procesor, nieco większy ekran i wyraźnie pojemniejszy akumulator.
Redmi Note 15 (4G) 8/256 GB
Specyfikacja Redmi Note 15 (5G) vs Redmi Note 14 (5G) – porównanie
|Redmi Note 15 (5G)
|Redmi Note 14 (5G)
|Wyświetlacz
|AMOLED,
6,77 cala,
2392×1080 pikseli,
120 Hz
|AMOLED
6,67 cala
2400×1080 pikseli,
120 Hz
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
|MediaTek Dimensity 7025 Ultra
|RAM
|6 GB
|6-12 GB
|Pamięć masowa
|128 GB
|128-512 GB
|Akumulator
|5520 mAh,
ładowanie do 45 W
|5110 mAh,
ładowanie do 45 W
|Aparat z przodu
|20 Mpix (f/2.2)
|20 Mpix (f/2.2)
|Aparaty z tyłu
|108 Mpix (f/1.7),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|108 Mpix (f/1.7),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,
2 Mpix (f/2.4) – makro
|Łączność
|5G, Wi-Fi,
Bluetooth 5.2, NFC
|5G, Wi-Fi,
Bluetooth 5.3, NFC
|Wymiary
|163,1x78x7,96 mm
|162,4×75,7×7,99 mm
|Waga
|178 gramów
|190 gramów
|Odporność
|IP65
|IP64
Sensacyjnych zmian próżno szukać też w wariancie z łącznością 5G. Ponownie: największe zmiany dotyczą ekranu (który jest trochę większy) i (zdecydowanie pojemniejszego) akumulatora. Warto również zwrócić uwagę na lepszą ochronę przed wodą.
Redmi Note 15 (5G) 6/128 GB
Specyfikacja Redmi Note 15 Pro (4G) vs Redmi Note 14 Pro (4G) – porównanie
|Redmi Note 15 Pro (4G)
|Redmi Note 14 Pro (4G)
|Wyświetlacz
|AMOLED,
6,77 cala,
2392×1080 pikseli,
120 Hz
|AMOLED,
6,67 cala,
2400×1080 pikseli,
120 Hz
|Procesor
|MediaTek Helio G200 Ultra
|MediaTek Helio G100 Ultra
|RAM
|8 GB
|8/12 GB
|Pamięć masowa
|256 GB
|128-512 GB
|Akumulator
|6500 mAh,
ładowanie do 45 W
|5500 mAh,
ładowanie do 45 W
|Aparat z przodu
|32 Mpix (f/2.2)
|32 Mpix (f/2.2)
|Aparaty z tyłu
|200 Mpix (f/1.7),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|200 Mpix (f/1.65),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,
2 Mpix (f/2.4) – makro
|Łączność
|4G (LTE), Wi-Fi,
Bluetooth 5.2, NFC
|4G (LTE), Wi-Fi,
Bluetooth 5.3, NFC
|Wymiary
|163,1×76×7,96 mm
|162,2×74,9×8,24 mm
|Waga
|195 gramów
|180 gramów
|Odporność
|IP65
|IP64
Wydajniejszy procesor, większy wyświetlacz i lepsza ochrona przed wodą to trzy spośród zmian, którymi Redmi Note 15 Pro (4G) może pochwalić się w porównaniu do poprzednika. Największe wrażenie robi jednak wzrost pojemności akumulatora: z 5500 mAh do aż 6500 mAh!
Redmi Note 15 Pro (4G) 8/256 GB
Specyfikacja Redmi Note 15 Pro (5G) vs Redmi Note 14 Pro (5G) – porównanie
|Redmi Note 15 Pro (5G)
|Redmi Note 14 Pro (5G)
|Wyświetlacz
|AMOLED,
6,83 cala,
2772×1280 pikseli,
120 Hz
|AMOLED,
6,67 cala,
2712×1220 pikseli,
120 Hz
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7400 Ultra
|MediaTek Dimensity 7300 Ultra
|RAM
|8 GB
|8/12 GB
|Pamięć masowa
|256 GB
|256/512 GB
|Akumulator
|6580 mAh,
ładowanie do 45 W
|5110 mAh,
ładowanie do 45 W
|Aparat z przodu
|32 Mpix (f/2.2)
|20 Mpix (f/2.2)
|Aparaty z tyłu
|200 Mpix (f/1.7),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|200 Mpix (f/1.65),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,
2 Mpix (f/2.4) – makro
|Łączność
|5G, Wi-Fi,
Bluetooth 5.4, NFC
|5G, Wi-Fi,
Bluetooth 5.4, NFC
|Wymiary
|163,1x78x7,96 mm
|162,3×74,4×8,4 mm
|Waga
|210 gramów
|190 gramów
|Odporność
|IP68
|IP68
W serii Redmi Note 14 każdy model miał wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala. W tym roku jest inaczej: ekran w Redmi Note 15 Pro w wersji 5G ma rozmiar 6,83 cala – większy od poprzednika, jak i od swoich braci. To jedna z największych zmian, choć imponuje przede wszystkim wzrost pojemności akumulatora: z 5110 mAh do aż 6580 mAh. Jest też aparat o wyższej rozdzielczości z przodu.
Redmi Note 15 Pro (5G) 8/256 GB
Specyfikacja Redmi Note 15 Pro+ (5G) vs Redmi Note 14 Pro+ (5G) – porównanie
|Redmi Note 15 Pro+ (5G)
|Redmi Note 14 Pro+ (5G)
|Wyświetlacz
|AMOLED,
6,83 cala,
2772×1280 pikseli,
120 Hz
|AMOLED,
6,67 cala,
2712×1220 pikseli,
120 Hz
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
|RAM
|8/12 GB
|8/12 GB
|Pamięć masowa
|256/512 GB
|256/512 GB
|Akumulator
|6500 mAh,
ładowanie do 100 W
|5110 mAh,
ładowanie do 120 W
|Aparat z przodu
|32 Mpix (f/2.2)
|20 Mpix (f/2.2)
|Aparaty z tyłu
|200 Mpix (f/1.7),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|200 Mpix (f/1.65),
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,
2 Mpix (f/2.4) – makro
|Łączność
|5G, Wi-Fi,
Bluetooth 5.4, NFC
|5G, Wi-Fi,
Bluetooth 5.4, NFC
|Wymiary
|163,4x78x8,4 mm
|162,5×74,7×8,75 mm
|Waga
|208 gramów
|205 gramów
|Odporność
|IP68
|IP68
I znów: większy wyświetlacz, nowszy procesor, aparat o wyższej rozdzielczości z przodu oraz wyraźnie pojemniejszy akumulator. I tylko szkoda, że maksymalna moc ładowania zmalała względem poprzednika – Redmi Note 15 Pro+ (5G) oferuje uzupełnianie energii z mocą 100 W (a nie 120 W).
Redmi Note 15 Pro+ (5G) 8/256 GB
Widzisz wśród tych nowości swój kolejny smartfon?