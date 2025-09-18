Włączysz smartfon i się zdziwisz. Powinno Ci się jednak spodobać

Posiadacze smartfonów nie mogą przyzwyczajać się do tego, co widzą na ekranie swojego urządzenia, ponieważ interfejs systemu i aplikacji, z których korzystają na co dzień, ciągle się zmieniają. Google zdecydowało się na kolejną, bardzo dużą modernizację.

Więcej źródeł w Google Discover

Google Discover to część wyszukiwarki Google, która wyświetla użytkownikom treści związane z ich zainteresowaniami, spersonalizowanymi (tj. dopasowanymi) na podstawie aktywności w internecie i aplikacjach. Najczęściej są to artykuły ze stron internetowych, ale na liście mogą pojawiać się również linki do filmów (oraz reklamy).

Proponowane artykuły i filmy wyświetlane są w przeglądarce Google Chrome pod paskiem wyszukiwania i okrągłymi ikonami ze skrótami do często odwiedzanych stron internetowych oraz w strumieniu, który wyświetla się po przesunięciu palcem od lewej do prawej krawędzi na ekranie domowym (to ostatnie można wyłączyć w Ustawieniach smartfona).

Google ogłosiło, że Discover będzie zawierać nowe treści, formaty i funkcje, aby użytkownicy mogli czerpać informacje z większej liczby źródeł. W najbliższych tygodniach w tym strumieniu zaczną wyświetlać się również posty z platform społecznościowych X i Instagrama oraz filmy YouTube Shorts.

źródło: Google

W przyszłości lista platform, z których posty będą wyświetlać się w Google Discover, ma się wydłużać.

Użytkownicy będą mogli w prosty sposób spersonalizować strumień proponowanych artykułów, postów i filmów w Google Discover

Każda osoba ma ulubione źródła. Od teraz łatwiej będzie można śledzić dostarczane przez nie informacje, ponieważ gigant z Mountain View wdraża funkcję śledzenia wydawców i twórców w Dicover. Dzięki temu ich materiały będą częściej wyświetlane na liście.

Aby zacząć śledzić danego wydawcę lub twórcę, należy dotknąć pastylkę z napisem Follow (pol. Śledź). Można także tapnąć jego ikonę, aby znaleźć nową, dedykowaną przestrzeń dla ich treści. Google podkreśla, że konieczne jest zalogowanie się na konto Google, aczkolwiek w urządzeniach z Androidem jest to naturalne.

Funkcja śledzenia została już udostępniona, aczkolwiek nie wszyscy użytkownicy mają jeszcze do niej dostęp. Powinno się to zmienić w najbliższych tygodniach.