tablet Poco Pad
Poco Pad (źródło: Poco)
Tablety

Kolejny tablet POCO coraz bliżej. Do „zabójcy flagowców” trochę mu zabraknie

Bartosz Kaja·
Strona główna
Sprzęt
Tablety
Kolejny tablet POCO coraz bliżej. Do „zabójcy flagowców” trochę mu zabraknie

Poco szykuje się do prezentacji kolejnego tabletu. Właśnie poznaliśmy specyfikację urządzenia – okazuje się ona bardzo znajoma.

Poco Pad M1 nadchodzi

O tym, że Poco pracuje nad kolejnym tabletem, dowiedzieliśmy się dzięki oficjalnej stronie Xiaomi pod koniec września 2025 roku. Wtedy poznaliśmy jego nazwę – Poco Pad M1 – i datę premiery, która jednak nie została dotrzymana.

Można by było wręcz odnieść wrażenie, że doszło do nieporozumienia i producent nie planuje w najbliższym planach jakichkolwiek nowych tabletów. Pojawienie się specyfikacji urządzenia w serwisie Ytechb podpowiada jednak, że debiut urządzenia może być naprawdę blisko.

Co wiemy o Poco Pad M1?

Pad M1 będzie należał do kategorii tabletów średniej wielkości – zdecydowano się w nim na matrycę LCD IPS o przekątnej 12,1 cala o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, maksymalnej częstotliwości odświeżania sięgającej 120 Hz i wsparciem technologii Dolby Vision. Za audio odpowiadać będzie system czterech głośników stereo z obsługą Dolby Atmos. Dokładne wymiary urządzenia będą wynosić 278 x 181,65 x 7,5 mm, a jego waga – 610 g.

tablet poco pad m1 przedpremierowo
tablet poco pad m1 przedpremierowo
tablet poco pad m1 przedpremierowo
tablet poco pad m1 przedpremierowo
Poco Pad M1 (Źródło: Ytechb)

Moc obliczeniową Poco Pad M1 dostarczy układ mobilny Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, a w zapewnieniu płynnej pracy pomagać mu będzie 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 2.2. Zestaw aparatów, składający się z jednego oczka 8 Mpix z tyłu i drugiej kamery z przodu o takiej samej rozdzielczości, powinien okazać się dla użytkowników wystarczający. Tablet będzie pracować pod kontrolą HyperOS 2, a jego akumulator o pojemności 12000 mAh będzie obsługiwał szybkie ładowanie o mocy 33 W.

Czy tablet pojawi się w Polsce? Trudno powiedzieć – w końcu parametry techniczne podane przed premierą sugerują, że jest to bliźniacza konstrukcja względem Redmi Pad 2 Pro, który miał swoją premierę w Polsce 24 września 2025 roku. Choć nie byłby to pierwszy przypadek, kiedy w naszym kraju by się pojawiły dwa urządzenia o identycznej specyfikacji, tyle że pod dwoma nazwami, nie sądzę, by ktoś czekał na Poco Pad M1 z wypiekami na twarzy.

Zobacz również

Obserwuj nas