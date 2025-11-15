Kolejny tablet POCO coraz bliżej. Do „zabójcy flagowców” trochę mu zabraknie

Poco szykuje się do prezentacji kolejnego tabletu. Właśnie poznaliśmy specyfikację urządzenia – okazuje się ona bardzo znajoma.

Poco Pad M1 nadchodzi

O tym, że Poco pracuje nad kolejnym tabletem, dowiedzieliśmy się dzięki oficjalnej stronie Xiaomi pod koniec września 2025 roku. Wtedy poznaliśmy jego nazwę – Poco Pad M1 – i datę premiery, która jednak nie została dotrzymana.

Można by było wręcz odnieść wrażenie, że doszło do nieporozumienia i producent nie planuje w najbliższym planach jakichkolwiek nowych tabletów. Pojawienie się specyfikacji urządzenia w serwisie Ytechb podpowiada jednak, że debiut urządzenia może być naprawdę blisko.

Co wiemy o Poco Pad M1?

Pad M1 będzie należał do kategorii tabletów średniej wielkości – zdecydowano się w nim na matrycę LCD IPS o przekątnej 12,1 cala o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, maksymalnej częstotliwości odświeżania sięgającej 120 Hz i wsparciem technologii Dolby Vision. Za audio odpowiadać będzie system czterech głośników stereo z obsługą Dolby Atmos. Dokładne wymiary urządzenia będą wynosić 278 x 181,65 x 7,5 mm, a jego waga – 610 g.

Poco Pad M1 (Źródło: Ytechb)

Moc obliczeniową Poco Pad M1 dostarczy układ mobilny Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, a w zapewnieniu płynnej pracy pomagać mu będzie 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 2.2. Zestaw aparatów, składający się z jednego oczka 8 Mpix z tyłu i drugiej kamery z przodu o takiej samej rozdzielczości, powinien okazać się dla użytkowników wystarczający. Tablet będzie pracować pod kontrolą HyperOS 2, a jego akumulator o pojemności 12000 mAh będzie obsługiwał szybkie ładowanie o mocy 33 W.

Czy tablet pojawi się w Polsce? Trudno powiedzieć – w końcu parametry techniczne podane przed premierą sugerują, że jest to bliźniacza konstrukcja względem Redmi Pad 2 Pro, który miał swoją premierę w Polsce 24 września 2025 roku. Choć nie byłby to pierwszy przypadek, kiedy w naszym kraju by się pojawiły dwa urządzenia o identycznej specyfikacji, tyle że pod dwoma nazwami, nie sądzę, by ktoś czekał na Poco Pad M1 z wypiekami na twarzy.