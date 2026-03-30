Ta funkcja będzie dostępna tylko w serii Galaxy S26. Starsze Samsungi jej nie dostaną

Seria Galaxy S26, podobnie jak poprzednia generacja, otrzymała nowe funkcje Galaxy AI. Przynajmniej jedna z nich nie będzie jednak dostępna na starszych Samsungach.

Galaxy AI to określenie dla zbioru funkcji na smartfonach producenta z Korei Południowej, które wykorzystują (ogromny) potencjał sztucznej inteligencji. Pakiet ten został wprowadzony w serii Galaxy S24 w 2024 roku i jest stale rozszerzany o kolejne funkcje, które zwykle początkowo są dostępne wyłącznie na najnowszej generacji flagowców, ale z czasem trafiają również do starszych i tańszych urządzeń Koreańczyków.

Jedną z nowych funkcji, która zadebiutowała na smartfonach z serii Galaxy S26 w lutym 2026 roku, jest Przeglądanie połączeń. Nie chodzi tu jednak o przeglądanie i analizowanie historii połączeń w celu przygotowania dla użytkownika prostego podsumowania nieobranych połączeń.

Funkcja Przeglądanie połączeń ma za zadanie odbierać połączenia i w imieniu użytkownika sprawdzić, w jakim celu ktoś dzwoni. Dzwoniący jest informowany, że połączenie przejął automat, który automatycznie dokonuje transkrypcji wymiany zdań na ekranie. Co ważne: język polski jest obsługiwany.

Właściciel smartfona może w każdej chwili odebrać połączenie lub przełączyć się na połączenie tekstowe. Można też włączyć automatyczną aktywację tej funkcji dla połączeń, które mogą być spamem lub oszustwem oraz dla połączeń od nieznanych dzwoniących.

Asystent połączeń i funkcja Przeglądanie połączeń na Galaxy S26 Ultra (screen: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Funkcja ta, choć może być przydatna w wielu sytuacjach, na tę chwilę pozostanie dostępna wyłącznie na Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra. Taką informację przekazał jeden z moderatorów na forum Samsunga. Oznacza to, że starsze smartfony jej nie otrzymają, nawet flagowe.

Funkcja Przeglądanie połączeń nie będzie dostępna tylko na flagowcach z serii Galaxy S26

Moderator na forum Samsunga użył sformułowania funkcja przeglądanie połączeń jest dostępna począwszy od serii Galaxy S26, co wskazuje, że zaoferują ją również nowsze smartfony. Które dokładnie? Tego nie wiadomo, ale pewne jest, że te z linii Galaxy Z tak.