Swipe’owanie jest już passé. Teraz ręce mogą zająć się czymś innym

Randkowanie w latach 20. XXI wieku nie jest łatwe, pomimo dostępności wielu narzędzi, które w założeniach mają ułatwić znalezienie drugiej połówki. Facebook postanowił sprawić, że będzie to nieco mniej męczące.

Facebook Dating wzbogaca się o dwie nowe funkcje. Ręce użytkowników podziękują

Szukanie partnera lub partnerki za pomocą aplikacji często wiąże się z tzw. swipe’owaniem – metodę tę spopularyzował Tinder. Bywa to jednak męczące, mimo że algorytmy w założeniach powinny sugerować profile, które najprawdopodobniej zainteresują danego użytkownika. Nie zawsze tak jest, co wywołuje frustrację u osoby poszukującej swojej drugiej połówki.

Najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie postanowił ulżyć użytkownikom, wprowadzając dwie nowe funkcje do Facebook Dating – asystenta randkowania oraz Meet Cue. Pierwsza z nich, według deklaracji Mety, ma zapewnić spersonalizowaną pomoc podczas randkowej podróży.

W praktyce asystent randkowy zrobi to, czego oczekuje się od asystenta – przeanalizuje zainteresowania i preferencje użytkownika, aby zaoferować dopracowane wyszukiwanie i spersonalizowane rekomendacje dopasowań. Może on jednak wziąć pod uwagę nie tylko klasyczne parametry, takie jak wzrost czy wykształcenie.

Użytkownik może bowiem na przykład wpisać znajdź mi dziewczynę z Brooklynu, która pracuje w branży technologicznej. Asystent pomoże jednak nie tylko w poszukiwaniach idealnego partnera czy partnerki, ale też w ulepszeniu profilu, aby był on bardziej atrakcyjny, a także w znalezieniu pomysłu na udaną randkę.

W pierwszej kolejności asystent randkowania zostanie udostępniony w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Meet Cute to jak Randka w ciemno albo Ślub od pierwszego wejrzenia na Facebooku

Randki na Facebooku pozwolą skorzystać również z funkcji Meet Cute, która automatycznie paruje z „zaskakującym partnerem”, używając do tego spersonalizowanego algorytmu dopasowania. Po zaproponowaniu osoby użytkownik może zdecydować się na rozpoczęcie rozmowy albo odrzucenie propozycji.

Jak zapewnia Meta, Meet Cute to idealne rozwiązanie dla osób zmęczonych przesuwaniem profili i poszukujących nowego, prostego sposobu na poszerzenie grona typowych kandydatów na randkę.

Funkcja Meet Cue będzie proponowała „zaskakujące połączenia” co tydzień, ale Meta nie wyklucza wdrożenia w przyszłości innych odstępów czasu. Użytkownik dostanie też możliwość zrezygnowania z niej w każdym momencie.