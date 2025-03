Płacenie smartwatchem Huawei w końcu będzie wygodniejsze

Zaimplementowanie funkcji płatności zbliżeniowych w smartwatchach Huawei było gamechangerem, jednak okupionym uciążliwym kompromisem. Producent ogłosił dziś, że płacenie jego zegarkami w końcu będzie wygodniejsze.

Jak do tej pory wyglądało płacenie smartwatchem Huawei?

Jako że smartwatche chińskiego producenta pracują pod kontrolą jego własnego systemu operacyjnego, a nie Wear OS by Google, nie mógł on zaimplementować obsługi Google Play (szczególnie że uniemożliwiają to nałożone przez Stany Zjednoczone sankcje na Huawei).

Chińczycy wdrożyli do smartwatchy Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro wirtualny portfel o nazwie Quicko, który należy wcześniej doładować, aby następnie móc za jego pomocą płacić za zakupy i usługi. Ponadto do zrealizowania płatności niezbędne było połączenie ze smartfonem. Kasia szczegółowo opisała proces konfiguracji Quicko na smartwatchach Huawei.

Płatności smartwatchem Huawei nie będą już wymagać połączenia ze smartfonem

Wymóg utrzymywania połączenia ze smartfonem był dużym ograniczeniem i poddawał w wątpliwość sens korzystania z płatności zbliżeniowych na smartwatchu, gdy użytkownik ma przy sobie telefon i może zapłacić z jego wykorzystaniem.

Dziś producent poinformował, że wdraża niezależne płatności zbliżeniowe na smartwatchach Huawei Watch GT 5, Watch GT 5 Pro i Watch Ultimate Green w Polsce oraz Niemczech. Aby je aktywować, należy:

zaktualizować aplikację Quicko Wallet na smartfonie do wersji 1.7.4 lub nowszej,

otworzyć aplikację Huawei Zdrowie i przejść do ustawień zegarka,

wejść do folderu AppGallery i zaktualizować aplikację Quicko Wallet do wersji 1.1.0 lub nowszej,

sparować smartwatch ze smartfonem,

dodać kartę płatniczą w aplikacji Quicko Wallet dla zegarka.

Jak aktywować płatności zbliżeniowe na smartwatchach Huawei? Instrukcja krok po kroku (źródło: Huawei)

Ponadto producent zaleca zaktualizowanie oprogramowania smartwatcha do najnowszej dostępnej wersji. Z niezależnych płatności mogą korzystać osoby, które sparowały modele Watch GT 5, Watch GT 5 Pro i Watch Ultimate Green ze smartfonami z systemem Android lub HMS. Firma zapewnia jednak, że pracuje nad udostępnieniem tej funkcji dla użytkowników iOS w najbliższym czasie.