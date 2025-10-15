Samsung dał ciała. Prawdziwy mężczyzna tak nie zrobi

Mówi się, że prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy. Cóż, Samsung skończył bardzo źle. Gorzej się już nie dało. Użytkownicy mają pełne prawo być rozczarowani.

Samsung wypuścił wadliwą aktualizację dla swoich byłych flagowców

Proces udostępniania One UI 8, które bazuje na systemie Android 16, rozpoczął się 18 września 2025 roku od modeli Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra. Następnie podobną aktualizację zaczęły otrzymywać kolejne urządzenia producenta z Korei Południowej.

Wydawało się, że proces przebiega sprawnie, wszakże nie słychać było głośnych narzekań użytkowników na nowe oprogramowanie, a do tempa również trudno było mieć zastrzeżenia. Okazuje się jednak, że nie wszyscy są faktycznie zadowoleni.

Albo producent usłyszał zawodzenie rozczarowanych właścicieli jego smartfonów, albo sam zorientował się, że coś jest nie tak, ponieważ wycofał z serwerów aktualizację do One UI 8 dla modeli Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra, która została udostępniona w drugim tygodniu października 2025 roku.

Oficjalnie nie wiadomo, co było tego przyczyną, ponieważ na próżno szukać oświadczenia producenta, wyjaśniającego wycofanie aktualizacji do One UI 8 dla serii Galaxy S22 z serwerów firmy. Serwis 9to5Google wskazuje jednak na posty użytkowników platformy Reddit, którzy donoszą przede wszystkim na bardzo szybkie wyczerpywanie się akumulatora po zainstalowaniu aktualizacji do Androida 16.

Mimo wszystko nie wygląda to na powszechne zjawisko, jednak mógł to być powód, dla którego producent zdecydował się wycofać aktualizację do One UI 8 dla ex-flagowców z serii Galaxy S22.

To miała być ostatnia taka aktualizacja dla smartfonów z linii Galaxy S22

Samsung obiecał właścicielom smartfonów z rodziny Galaxy S22 cztery aktualizacje Androida, więc Android 16 miał być ostatnim, jaki oni otrzymają. Równocześnie nie oznacza to końca wsparcia, ponieważ flagowce z 2022 roku mogą liczyć na jeszcze ponad jeden rok, w trakcie którego firma z Korei Południowej będzie im wysyłać poprawki zabezpieczeń Androida.