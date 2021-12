Recenzja Lenovo Tab P11 Plus – tablet jako centrum rozrywki

Jako wieloletniego użytkownika tabletów firmy Apple zawsze ciekawi mnie, co oferuje sprzęt z systemem Android. Tym razem w moje ręce wpadł najnowszy tablet firmy Lenovo – Tab P11 Plus. Zapraszam do recenzji, w której podzielę się moimi wrażeniami z użytkowania tego urządzenia przez ostatnie dwa tygodnie. Czy warto zawiesić na nim oko?

Wygląd i budowa

Lenovo Tab P11 Plus wykonany został z wysokiej jakości materiałów. Ciekawym rozwiązaniem pod względem designu jest zastosowanie dwutonowego, aluminiowego wykończenia obudowy. Tylna obudowa podzielona jest na śliski metal oraz matowe, przyjemne w dotyku tworzywo.

Na górze urządzenia umieszczono przycisk zasilania, a na górnym prawym boku przyciski służące do regulacji głośności. Niestety, przyciski zostały wykonane z plastiku, przez co ich wciskanie nie należy do najprzyjemniejszych. Nie jest to rzecz, która miałaby duży wpływ na codzienne użytkowanie urządzenia, zwłaszcza, że przyciski mają bardzo dobry „klik”, natomiast z każdą zmianą głośności bądź odblokowywaniem ekranu czuć kiepski materiał, z którego zostały one wykonane.

Na prawym boku znajdziemy również miejsce na tackę, która umożliwia rozszerzenie pamięci tabletu dzięki karcie microSD, a także gniazdo na kartę nanoSIM – w przypadku modelu wyposażonego w moduł LTE.

Na dole urządzenia znajduje się port USB-C 2.0, służący zarówno do ładowania tabletu, jak i do przesyłania danych. Do zestawu z urządzeniem producent dodał kabel ładujący oraz ładowarkę o mocy 20 W, co zawsze miło słyszeć, zwłaszcza, gdy do większości najnowszych sprzętów dodaje się coraz mniej akcesoriów.

Nie powinno być natomiast zaskoczeniem, że w Lenovo Tab P11 Plus nie znajdziemy gniazda słuchawkowego. Jako że tablet jest dość cienki, bowiem ma jedynie 7,5 mm grubości, miejsca dla tego portu po prostu zabrakło. W zestawie na próżno szukać również jakiejkolwiek przejściówki, umożliwiającej podłączenie przewodowych słuchawek. Jako użytkownik samych bezprzewodowych urządzeń audio, nie mogę uznać tego jako wadę.

Z przodu, za taflą szkła, umieszczono wyświetlacz o rozdzielczości 2000×1200 pikseli, jasności 400 nitów i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Pod pewnymi aspektami nie jest to najlepszy panel, z jakim miałem do czynienia w tabletach, natomiast z pewnością sprawdzi się w niektórych zastosowaniach, o czym opowiem w dalszej części recenzji.

Jeśli chodzi o aparaty, z tyłu znajdziemy 13-megapikselowy obiektyw z autofocusem i lampą błyskową. Z przodu natomiast, nad ekranem, znalazło się miejsce na 8-megapikselowy obiektyw. Od razu powiem, że jakość tych aparatów nie powala. Jakość zdjęć z głównego, tylnego obiektywu, nie jest aż tak zła, natomiast obraz z przedniej kamery wygląda, cóż, dużo gorzej.

Nie dość, że przedni obiektyw nie został wyposażony w autofocus, a jedynie w stałą ostrość, to jakość zdjęć oraz wideo zrobionych nią jest, w mojej opinii, straszna.

Zdjęcie zrobione obiektywem selfie

Zdjęcie z tylnego obiektywu

System i… nakładka

Z zewnątrz tablet prezentuje się naprawdę bardzo solidnie, a jak wygląda jego codzienne użytkowanie? Niestety, nie jest tu tak kolorowo.

Na tablecie został zainstalowany system Android 11, z dedykowaną nakładką firmy Lenovo. Zacznę może od tego, że jej wygląd kompletnie nie przypadł mi do gustu. Dziwne, za duże ikonki, często nachodzące na siebie elementy interfejsu, a także sama responsywność pozostawia wiele do życzenia.

Podczas ostatnich dwóch tygodni użytkowania tego sprzętu natrafiłem na wiele dziwnych błędów, które naprawdę mnie poirytowały. Często tablet potrafił sam podświetlić się na ekranie blokady – mimo braku powiadomień – świecić się, póki nie podszedłem go ręcznie zablokować.

Animacje są bardzo powolne i często się zacinają, gdy próbuję cokolwiek zrobić na ekranie głównym. Kilka razy tablet zaciął się tak bardzo, że pojawił się czarny ekran i chwilę mu zajął powrót do normalności. Warto dodać, że ta sytuacja nie zdarzyła się podczas intensywnego użytkowania urządzenia, lecz przy zwykłym przeglądaniu sieci, a następnie wyjściu do ekranu głównego.

Do plusów natomiast zaliczyłbym możliwość personalizowania wyglądu nakładki. Po wejściu w ustawienia, bez problemu zmienimy rozmiar czcionki bądź interfejsu oraz wybierzemy motyw systemu. Nie zabrakło również opcji „kliknij, by wybudzić” oraz „podnieś, aby wybudzić”, bez których nie wyobrażam sobie szybkiego odblokowywania urządzenia.

Jeśli chodzi o podzespoły, Lenovo Tab P11 Plus pracuje pod kontrolą ośmiordzeniowego procesora MediaTek Helio G90T. Tablet, w zależności od wersji, ma 4 lub 6 GB pamięci RAM. Testowany przeze mnie model został wyposażony w 6 GB pamięci operacyjnej.

Pomijając aspekty zacinającej się i pełnej błędów nakładki, po uruchomieniu większości aplikacji nie napotkałem większych problemów. Jeśli chodzi o gry, testowałem między innymi Real Racing 3, Jetpack Joyride, Fruit Ninja 2 oraz Among Us i każda z nich działała po prostu wzorowo.

Problem pojawiał się jedynie w moim ulubionym 8 Ball Pool, gdzie bile na stole bilardowym zacinają się podczas poruszania. Szkoda, zwłaszcza, że grając w tę samą grę na każdym innym sprzęcie z Androidem, jaki posiadam w domu, nie napotykałem na żadne ścinki.

W odtwarzaniu multimediów tablet Lenovo radzi sobie świetnie

Pomimo wielokrotnie wspominanej już w tej recenzji nakładki, która nie przypadła mi do gustu, jest rzecz, dzięki której polubiłem Lenovo Tab P11 Plus. Chodzi o konsumpcję treści i odtwarzanie wszelkiego rodzaju multimediów.

Podczas testów nie tylko oglądałem filmy na YouTube, ale korzystałem również z Netfliksa oraz HBO GO. Wszelkiego rodzaju treści na tym tablecie ogląda się po prostu świetnie i zupełnie bezproblemowo.

To, co znacznie poprawiło experience z oglądania filmów, to proporcje ekranu. Dzięki temu, że wyświetlacz jest zarówno wysoki, jak i wąski, większość oglądanych przeze mnie materiałów pokrywała praktycznie całą jego powierzchnię, a wideo w proporcji 16:9 pozostawia jedynie malutkie czarne paski u góry i na dole ekranu.

Mimo, że na ekranie nie mogłem nie zauważyć pikseli, rozdzielczość 2K na jedenastu calach daje całkiem poprawne zagęszczenie pikseli, co sprawiło, że nie miałem problemu z czytaniem wiadomości i artykułów, a także z przeglądaniem mediów społecznościowych i internetu.

Dobrze, że Lenovo postanowiło wyposażyć swój tablet w matrycę TDDI IPS. Dzięki temu bardzo przyjemnie patrzy się na wyświetlacz, a kolory są całkiem nieźle odwzorowane. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to czernie i kąty widzenia. Niestety, czarny kolor wyświetlany na ekranie Lenovo Tab P11 Plus bardzo często robi się szary, a ruszając urządzeniem zauważymy lekką degradację kolorów.

Są to jednak problemy, których w użyciu codziennym nie zauważałem, zwłaszcza przy oglądaniu filmów. Po ustawieniu rozdzielczości 1080p lub wyższej, jakość była bardzo zadowalająca i nie odbiegała zbytnio od ekranów innych tabletów, z jakimi miałem do czynienia.

Tym, co dodatkowo przemawia na plus tabletu Lenovo w zakresie oglądania wideo, są cztery głośniki wspierające system Dolby Atmos. Na swojej stronie producent twierdzi, że dzięki dźwiękowi przestrzennemu możemy poczuć się jak na koncercie, ja jednak nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Głośniki stereo w Lenovo Tab P11 Plus są faktycznie bardzo dobre, natomiast moim zdaniem Dolby Atmos występuje tu pod postacią po prostu polepszania jakości dźwięku, aby stał się on bardziej dynamiczny, aniżeli przestrzenny. Wyciągnąłem taki wniosek po wyłączeniu funkcji Dolby, kiedy to dźwięk stał się po prostu bardzo cienki i brzmiał „tanio”.

Niemniej jednak cztery głośniki, w które został wyposażony ten tablet sprawiają, że od razu przyjemniej ogląda się wszystkie filmy i treści. W recenzowanym przeze mnie ostatnio tablecie Apple niestety tego zabrakło i, mimo zastosowania przez firmę z nadgryzionym jabłkiem bardzo dobrych głośników, ich położenie tylko z jednej strony tabletu sprawiało, że wideo oglądało się o wiele gorzej.

Kolejnym ciekawym dodatkiem, w który został wyposażony tablet Lenovo, jest Google Entertainment Space. Jest to swego rodzaju centrum rozrywki, do którego mamy dostęp po przesunięciu w prawo po ekranie głównym. W Entertainment Space znajdziemy filmy dostępne do wypożyczenia w Google TV oraz filmy proponowane nam przez YouTube, Twitcha czy Amazon Prime Video.

W chwili obecnej niewiele dostawców treści wspiera centrum rozrywki Google. Dla Netfliksa oraz HBO GO w tym momencie zobaczymy jedynie możliwość uruchomienia osobnej aplikacji, bezpośrednio w Entertainment Space materiałów z tych platform nie odtworzymy.

Specjalnie dla dzieci została stworzona również platforma Google Kids Space, w której znajdziemy tysiące gier, aplikacji oraz książek zatwierdzonych przez nauczycieli. Jest to bardzo fajna funkcja w przypadku, gdy z tabletu będą korzystać najmłodsi, ze względu na ograniczanie treści do tych przeznaczonych dla dzieci.

Praca/nauka na tablecie?

Korzystając na co dzień z iPada, częściej używam go do bardziej produktywnych zadań niż konsumpcji wszelkiego rodzaju treści. Najczęściej tablet służy mi jako notes, zarówno do pisania odręcznego, jak i na klawiaturze. To, czy Lenovo Tab P11 Plus poradzi sobie przy codziennej pracy, zależy oczywiście od tego, co właściwie dla nas znaczy praca.

Jeśli chodzi o edycję dokumentów, z tym nie będzie najmniejszych problemów. Google Docs oraz Sheets działają wzorowo. Korzystając z pakietu Office również nie napotkałem na żadne problemy.

Do tabletu Lenovo, tak jak do większości urządzeń z systemem Android, można podłączyć klawiaturę oraz myszkę, aby dodatkowo podnieść naszą produktywność. Producent stworzył również sprzedawane oddzielnie, dedykowane akcesoria w postaci rysika Lenovo Precision Pen 2 oraz klawiatury z wbudowanym gładzikiem podłączanej za pomocą specjalnego złącza Pogo-pin, które – oprócz połączenia z klawiaturą – umożliwia również transfer danych i ładowanie tabletu.

Producent pomyślał o stworzeniu trybu wydajności, dzięki któremu na ekranie -oprócz tradycyjnych ikonek – pojawi się również dock z aplikacjami. W tym trybie korzystanie z myszki i klawiatury jest dodatkowo ulepszone, ze względu na możliwość uruchamiania aplikacji w rozszerzalnych oknach, zupełnie jak na zwykłym komputerze.

Ku mojemu zdziwieniu, w trybie wydajności nakładka Lenovo radzi sobie o wiele lepiej niż w normalnej wersji. Okna uruchamiają się szybko i bezproblemowo, a położony na dole ekranu dock ułatwia pracę na wielu aplikacjach na raz. Korzystanie z „ulepszonej” wersji systemu na dłuższą metę staje się jednak męczące, ponieważ mimo względnie dobrego działania aplikacji w trybie wydajności, nie jest to takie samo doświadczenie, jak na desktopowych systemach.

Producent na swojej stronie twierdzi, że Lenovo Pad P11 Plus może sprawdzić się również jako laptop i mimo, że przy podłączonej klawiaturze z wyglądu faktycznie przypomina przenośny komputer, do laptopa mu jeszcze daleko. Musimy pamiętać, że nadal jest to urządzenie z systemem Android. Wiąże się z tym fakt, że nie pobierzemy na niego aplikacji przeznaczonych na komputer, często kluczowych do wykonywania naszej pracy.

Tak, jak wspominałem w recenzji iPada 9. generacji, w moim przypadku tablet nie zastępuje mi komputera. Dla mnie tablet jest swego rodzaju uzupełnieniem telefonu i laptopa. iPada wykorzystuję do robienia odręcznych notatek, pisania krótkich tekstów, a także do konsumpcji treści, a po laptopa sięgam, gdy mam do zrobienia coś ważniejszego.

W przypadku tabletu Lenovo nie jest inaczej. Niestetym, nie miałem okazji przetestować dedykowanego rysika oraz klawiatury, ale gdy musiałbym napisać jakiś dokument bądź uzupełnić pracę w Wordzie czy Excelu, nie miałbym z tym żadnego problemu korzystając z akcesoriów na co dzień podłączonych do mojego komputera. Niestety, w przypadku, gdy muszę zmontować film lub uczyć się programowania, bez komputera się nie obejdzie.

Czas pracy na baterii

Aspektem, w którym Lenovo Tab P11 Plus zdecydowanie mnie zaskoczył, jest bateria. Ogniwo o pojemności 7500 mAh, według producenta, wystarczy na około 12 godzin odtwarzania wideo lub przeglądania stron internetowych. W ciągu moich testów podczas oglądania dwugodzinnego filmu, poziom baterii spadał o nie więcej niż 20%, co jest naprawdę świetnym wynikiem, jak na tej klasy tablet.

Aby przetestować baterię tabletu Lenovo odtworzyłem na YouTube film trwający 10 godzin. Przed uruchomieniem materiału urządzenie miało 92% poziomu baterii. Po ponad 8 godzinach i 40 minutach nieprzerwanego odtwarzania wideo na połowie maksymalnej jasności, pozostały poziom naładowania akumulatora wynosił jeszcze 10%. To tylko potwierdza moją tezę, że przy normalnym użytkowaniu nie powinniśmy się martwić, że tablet rozładuje się nieoczekiwanie w ciągu dnia.

Przy bardziej wymagających zadaniach, Lenovo Tab P11 Plus również nie traci przesadnej ilości naładowania baterii. Po półgodzinnej sesji grania w 8 Ball Pool poziom akumulatora spadł jedynie o 6%. To dobra wiadomość, zwłaszcza dla osób lubiących czasem wykorzystać swój tablet jako poręczną konsolę.

Baterię naładujemy w około dwie godziny za pomocą dołączonej 20-Watowej ładowarki. Warto dodać, że tablet bardzo „nie lubi” zasilaczy innych niż dedykowany. Podłączając urządzenie do ładowarki o tej samej mocy firmy Apple, ładowanie ciągle się przerywało, a tablet wyświetlał komunikat „Wolne ładowanie” i deklarował, że zajmie ono kilka dni.

Podłączona ładowarka Apple

Podłączony oryginalny zasilacz

Wersje i cena

Lenovo Tab P11 Plus jest dostępny w trzech wersjach pamięciowych oraz kolorystycznych. Jeśli chodzi o podzespoły, możemy wybrać spośród następujących konfiguracji pamięci: 4 GB / 64 GB, 4 GB / 128 GB oraz 6 GB / 128 GB.

Do wyboru mamy również trzy kolory wykończenia: Slate Grey, Platinum Grey oraz Modernist Teal. Istnieje również opcja wyboru modelu wyposażonego w łączność LTE.

Cena testowanego przeze mnie modelu, wyposażonego w 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, wynosi 1699 złotych. Muszę przyznać, że oczekiwałem niższej ceny, biorąc pod uwagę to, co oferuje tablet. Tymczasem kosztuje on dokładnie tyle samo, co podstawowy iPad 9. generacji.

Jeśli chodzi o cenę akcesoriów, rysik Lenovo Precision Pen 2 kosztuje około 400 złotych, natomiast na zakup klawiatury trzeba przeznaczyć ponad 500 złotych. Ceny akcesoriów również są porównywalne do konkurencyjnych urządzeń marki Apple.

Podsumowanie

Na początku testów byłem kompletnie zniesmaczony pełną błędów, powolną nakładką Lenovo, co od razu sprawiło, że myślałem, że mam do czynienia z dużo tańszym sprzętem. Lenovo Tab P11 Plus, pomimo swojego niecodziennego wyglądu i solidnego wykonania, pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o samo działanie systemu.

Tablet firmy Lenovo na pewno sprawdzi się idealnie do konsumpcji treści – do samego oglądania filmów jest naprawdę świetny. Dobrej jakości ekran, doskonałe proporcje wyświetlacza i głośniki stereo sprawiały, że z chęcią oglądałem na nim wszelkie filmy. Ciekawe dodatki, w postaci Google Entertainment Space oraz Google Kids Space sprawiają, że tablet oprócz bycia dobrym centrum rozrywki dla dorosłych, może stać się także przyzwoitym sprzętem dla dzieci.

Moim zdaniem problem pojawia się, gdy porównamy Lenovo Tab P11 Plus do konkurencyjnego iPada 9. generacji. Wiem, że są to dwa zupełnie różne sprzęty, wyposażone w różne sprzęty operacyjne i kompletnie różne pod kątem wzornictwa. Jednak to, co się dla mnie liczy najbardziej w tablecie, to jego funkcjonalność.

W związku z tym, wybierając tablet musimy zastanowić się, czy cenimy sobie jedynie oglądanie wideo i konsumpcję treści, czy jednak oczekujemy od tego sprzętu czegoś więcej. To, czego mi zabrakło w tablecie Lenovo, to przede wszystkim stabilnego systemu. Można zapomnieć o kiepskiej nakładce, od razu po odblokowaniu wchodząc w wybrane aplikacje, ale czy tak powinien działać sprzęt za, jakby nie było, spore pieniądze?

Wybierając iPada, oprócz – według mnie lepszego systemu z wieloletnim wsparciem – dostajemy także możliwość obsługi jednego z lepszych rysików na rynku. Apple Pencil, bo o nim mowa, jest dla mnie akcesorium, bez którego nie wyobrażam sobie codziennej pracy. Nowy podstawowy iPad również został wyposażony w o wiele lepszą przednią kamerę niż ta z tabletu Lenovo.

To, czego iPadowi brakuje, to na pewno głośniki stereo oraz być może laminacja ekranu. Takie wady jednak jestem w stanie przeżyć wiedząc, że sprzęt wystarczy na wiele kolejnych lat, przez które będzie wspierany przez producenta. W przypadku Lenovo nie wiadomo, jak długo potrwa jego wsparcie oraz czy tablet dostanie nowszego Androida oraz poprawek błędów występujących podczas moich testów.

Lenovo Tab P11 Plus jest tabletem dobrym, ale nie dla każdego. Biorąc pod uwagę cenę, warto się zastanowić, co będzie lepszym wyborem, patrząc na nasz sposób użytkowania tego typu sprzętu.