Kinowa jakość w domowym zaciszu? Technologia QLED przybywa z pomocą

Chcesz oglądać filmy z topową jakością, ale wolisz nie wychodzić z domu? A może marzy Ci się dobry telewizor, przy którym kolory będą bardzo żywe, a obraz wyświetlany w płynny sposób? To dobrze się składa, ponieważ z pomocą przychodzą telewizory QLED.

QLED to gwarancja jakości

Platformy streamingowe sprawiły, że coraz częściej i chętniej – zamiast kina – wybieramy seans na kanapie, w domowym zaciszu. Aby był on odpowiedniej jakości należy jednak zadbać o właściwy telewizor. Wysłużony sprzęt z obrazem wyświetlanym w rozdzielczości HD/Full HD warto wymienić na nowy. Jedną z ciekawszych propozycji są TV wyposażone w QLED, które gwarantują świetną głębię kolorów, przyjemny, ostry obraz, a także różnego rodzaju aplikacje, ulepszenia dla graczy czy „polepszacze” dźwięku. Na co więc zwrócić uwagę przy wyborze TV w technologii QLED?

Wysoka rozdzielczość i odpowiedni rozmiar ekranu

Wybór technologii wyświetlacza to jedna kwestia, ale jak już zdecydowaliśmy się na QLED, to nie koniec dylematów. Poszczególne egzemplarze różnią się wieloma aspektami, jak np. rozmiarem ekranu, rozdzielczością, częstotliwością odświeżania ekranu czy też kontrastem.

Zacznijmy jednak od początku – rozmiar ekranu powinien być dopasowany do wielkości pomieszczenia, w którym korzystamy z urządzenia, jak i odległości od TV. Najpopularniejsze wersje różnych modeli telewizorów to te 55-calowe, ponieważ pasują do typowego, średniej wielkości salonu.

Kinowa jakość oznacza, że powinniśmy raczej wybrać TV z rozdzielczością 4K i częstotliwością odświeżania ekranu na poziomie 120 Hz. Takie parametry są gwarantowane np. przez telewizor Samsung QLED 4K QE55Q80B, który w dodatku ma wsparcie technologii HDR10/10+.

Telewizory Samsung wspierają różne funkcje Smart TV

Do tego ma optymalizację ruchu w standardzie Picture Quality Index 3800, a także funkcję Wzmocnienia Głębi Obrazu, co jeszcze bardziej przybliża do kinowych doświadczeń. Dźwięk, pomimo harmonijnego brzmienia i optymalizacji, nie jest tak idealnie oddany, jak kinowy, ale także nie należy do najgorszych, za co na pewno należy pochwalić Samsunga.

Quantum HDR to kinowa jakość głębi kontrastu

W wyświetlanym obrazie bardzo ważnym aspektem jest głębia kontrastu. Technologia Quantum HDR to gwarancja wysokiej jakości w tym aspekcie. Telewizor Samsung QLED 4K QE65Q67B korzysta także z podświetlenia matrycy Edge LED. W tym wypadku panele diod są umieszczone na krawędziach ekranu, a nie na całej ściance. Ogranicza to m.in. zużycie energii. Odbija się to na mniej równomiernym podświetleniu, ale nie zmienia to faktu, że sprzęt wyposażony w tę technologię w połączeniu ze 100% natężeniem kolorów, a także wzmacniaczem kontrastu i Motion Xcelerator, zapewnia przyzwoitej jakości obraz.

Podany wyżej telewizor ma odświeżanie ekranu na poziomie 50 / 60 Hz, więc do grania nie jest dobrym wyborem. W końcu dobrze byłoby połączyć wieczorne, kinowe seanse, z relaksacyjnym graniem na kanapie.

Wróćmy jednak na moment do wspomnianego HDR. Technologia Quantum HDR 1500 pozwala na doświadczenie większej liczby szczegółów oraz znacząco zwiększa przyjemność z oglądania. W połączeniu z Quantum Dot, które poprawia natężenie kolorów, dostajemy świetnej jakości obraz, zapewniający kinową jakość bez wychodzenia z domu.

Głębia kontrastu i kolorów obrazu to nie wszystko – zwróć uwagę na gamingowe aspekty

Telewizor Samsung QLED 4K QE55Q77B – oprócz zaawansowanej głębi kontrastu (Quantum HDR) i głębi kolorów obrazu (Dual LED) – ma także inne, ciekawe „bajery”, które sprawiają, że jest to atrakcyjny wybór. Odświeżanie ekranu na poziomie 120 Hz w rozdzielczości 4K oraz relatywnie akceptowalne opóźnienie sprawia, że jest to ciekawa opcja w zestawie np. z konsolą. Do tego TV ma opcję korzystania z funkcji FreeSync Premium, a Panel Gracza pozwala dostosować szereg różnych opcji.

Telewizor Samsung QLED Q77B (źródło: Samsung)

Ten model także korzysta z technologii Edge LED, a oprócz tego ma HDR 10/10+ i HLG oraz wbudowaną technologię Auto Low Latency Mode i HDR Gaming. Aby móc komfortowo korzystać z niego nie tylko do grania, ale także oglądania filmów, zaleca się jednak dokupienie np. soundbara, albo porządnych, większych głośników.

Wspomniane modele, a także inne nowe telewizory, mają wbudowane różne aplikacje w Smart TV. Możemy za ich pomocą prowadzić wideokonferencje, oglądać YouTube’a, Netflixa czy też sportowe wydarzenia, a nawet grać w chmurze w gry. Możliwości jest sporo i warto o tym pamiętać.

Materiał powstał na zlecenie RTV Euro AGD i zawiera lokowanie urządzeń dostępnych w ofercie sklepu